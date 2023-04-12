https://sputniknews.com.tr/20230412/12-nisan-1961-yuri-gagarin-uzaya-cikan-ilk-insan-oldu-1069586433.html
12 Nisan 1961: Yuri Gagarin uzaya çıkan ilk insan oldu
12 Nisan 1961: Yuri Gagarin uzaya çıkan ilk insan oldu
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) vatandaşı Yuri Gagarin, Vostok 1 uzay mekiğiyle 12 Nisan 1961 yılında uzaya çıkan ilk insan oldu. Sovyet... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T19:12+0300
2023-04-12T19:12+0300
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12 Nisan 1961’de SSCB vatandaşı Yuri Gagarin dünyanın ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştirerek uzaya giden ilk kozmonot unvanını aldı.1962 yılından beri Rusya’da her yıl Kozmonotluk Günü olarak, 1969 yılından itibaren ise dünyada Uluslararası Havacılık ve Kozmonotluk Günü12 Nisan’da kutlanıyor. Ayrıca, 2011 yılında, Birleşmiş Milletler bugünü Uluslararası İnsanlı Uzay Uçuşu Günü olarak ilan edildi.Gagarin'in dünyanın yörüngesini dolaştığı uzay yolculuğu, toplamda 108 dakika sürdü ve 327 kilometre yüksekliğe ulaştı.Yolculuk esnasında kullanıldığı, “Dünya mavi ve çok güzel. Harika görünüyor” cümlesi Gagarin’in akıllardan silinmeyen sözleri olarak tarihe geçti.
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Uluslararası Uzay Uçuşu Günü
Uluslararası Uzay Uçuşu Günü
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uzay, sscb, yuri gagarin, видео, vostok , vostok 1
12 Nisan 1961: Yuri Gagarin uzaya çıkan ilk insan oldu
19:12 12.04.2023 (güncellendi: 19:24 12.04.2023) Abone ol
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) vatandaşı Yuri Gagarin, Vostok 1 uzay mekiğiyle 12 Nisan 1961 yılında uzaya çıkan ilk insan oldu. Sovyet kozmonot, bu başarısıyla birlikte uzay çağını başlattı.
12 Nisan 1961’de SSCB vatandaşı Yuri Gagarin dünyanın ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştirerek uzaya giden ilk kozmonot unvanını aldı.
1962 yılından beri Rusya’da her yıl Kozmonotluk Günü olarak, 1969 yılından itibaren ise dünyada Uluslararası Havacılık ve Kozmonotluk Günü12 Nisan’da kutlanıyor. Ayrıca, 2011 yılında, Birleşmiş Milletler bugünü Uluslararası İnsanlı Uzay Uçuşu Günü olarak ilan edildi.
Gagarin'in dünyanın yörüngesini dolaştığı uzay yolculuğu, toplamda 108 dakika sürdü ve 327 kilometre yüksekliğe ulaştı.
Yolculuk esnasında kullanıldığı, “Dünya mavi ve çok güzel. Harika görünüyor” cümlesi Gagarin’in akıllardan silinmeyen sözleri olarak tarihe geçti.