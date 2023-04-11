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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230411/zelenskiy-polonyaya-yardim-karsiliginda-ukraynanin-bati-kismini-vaat-etti-1069532556.html
‘Zelenskiy, Polonya'ya yardım karşılığında Ukrayna'nın batı kısmını vaat etti’
‘Zelenskiy, Polonya'ya yardım karşılığında Ukrayna'nın batı kısmını vaat etti’
Polonyalı gazeteci Galas, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, karşı taarruzlarında yardım karşılığında Polonya’ya Ukrayna’nın batı topraklarını vaat... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T18:12+0300
2023-04-11T18:12+0300
ukrayna krizi
polonya
ukrayna
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Polonyalı NDP portalının yazarı Marek Galas, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda’nın Ukrayna ziyareti sırasında Zelenskiy’e “eşsiz teklifte” bulunduğunu yazdı. Duda’nın, Ukrayna’nın batısındaki Volyn, Rivne ve Lviv bölgelerine karşılık yardım ve destek söz verdiğini iddia eden gazeteci, Ukrayna liderinin teklifi reddetmediğini, ama onay da vermediğini belirtti.Galas, “Duyurdukları karşı taarruzun başarısızlığa mahkum olduğunu önceden bilen Zelenskiy, ABD’nin artan baskısı karşısında, tek doğru kararı verdi, Andrzej Duda’yla ilk görüşmenin konusuna geri dönmek, Ukrayna’nın batı kısmını Polonya’ya iade etmek ve Ukrayna’nın dış borcunu kapatma karşılığında bir kez daha Polonyalı işletmelere Ukrayna’nın en büyük şirketlerini satın almayı teklif etmek” diye yazdı.“Zelenskiy, şu anda sadece kendi halkının değil, karlı bir proje olarak ona para yatıran herkesin ondan nefret ettiğini anladığını” yazan Galas, Ukrayna lideri için tek çarenin “toprak tavizleri dahil her ne pahasına olursa olsun ABD ve AB ile parasal sorunları çözüme kavuşturmanın yollarını bulmak” olduğunu kaydetti.
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polonya, ukrayna, vladimir zelenskiy

‘Zelenskiy, Polonya'ya yardım karşılığında Ukrayna'nın batı kısmını vaat etti’

18:12 11.04.2023
© AFP 2023 / YURIY DYACHYSHYNAndrzej Duda - Vladimir Zelenskiy
Andrzej Duda - Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© AFP 2023 / YURIY DYACHYSHYN
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Polonyalı gazeteci Galas, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, karşı taarruzlarında yardım karşılığında Polonya’ya Ukrayna’nın batı topraklarını vaat ettiğini öne sürdü.
Polonyalı NDP portalının yazarı Marek Galas, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda’nın Ukrayna ziyareti sırasında Zelenskiy’e “eşsiz teklifte” bulunduğunu yazdı. Duda’nın, Ukrayna’nın batısındaki Volyn, Rivne ve Lviv bölgelerine karşılık yardım ve destek söz verdiğini iddia eden gazeteci, Ukrayna liderinin teklifi reddetmediğini, ama onay da vermediğini belirtti.
Galas, “Duyurdukları karşı taarruzun başarısızlığa mahkum olduğunu önceden bilen Zelenskiy, ABD’nin artan baskısı karşısında, tek doğru kararı verdi, Andrzej Duda’yla ilk görüşmenin konusuna geri dönmek, Ukrayna’nın batı kısmını Polonya’ya iade etmek ve Ukrayna’nın dış borcunu kapatma karşılığında bir kez daha Polonyalı işletmelere Ukrayna’nın en büyük şirketlerini satın almayı teklif etmek” diye yazdı.
Zelenskiy, şu anda sadece kendi halkının değil, karlı bir proje olarak ona para yatıran herkesin ondan nefret ettiğini anladığını” yazan Galas, Ukrayna lideri için tek çarenin “toprak tavizleri dahil her ne pahasına olursa olsun ABD ve AB ile parasal sorunları çözüme kavuşturmanın yollarını bulmak” olduğunu kaydetti.
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