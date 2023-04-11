https://sputniknews.com.tr/20230411/yasakli-irk-kopegi-agizliksiz-gezdiren-kisiye-33-bin-lira-ceza--1069537254.html
Yasaklı ırk köpeği ağızlıksız gezdiren kişiye 33 bin lira ceza
Yasaklı ırk köpeği ağızlıksız gezdiren kişiye 33 bin lira ceza
Konya'da açık alanda yasaklı ırk köpeği ağızlıksız gezdiren kişiye 33 bin 399 lira ceza kesildi 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T19:38+0300
2023-04-11T19:38+0300
2023-04-11T19:38+0300
türkiye
konya
selçuklu
köpek
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Konya'da yasaklı ırk köpek besleme ve hayvanı maskesiz gezdirerek insanların hayatını tehlikeye atma suçlamasıyla bir kişiye 33 bin 399 lira ceza verildi.Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, bir kişinin ağızlığı olmayan ve yasaklı ırk olduğu düşünülen bir köpeği gezdirdiğini fark etti.Köpeğin çevre güvenliği için tehlike arz ettiği belirlenerek sahibine 33 bin 399 lira ceza kesildi.
türkiye
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konya, selçuklu, köpek
Yasaklı ırk köpeği ağızlıksız gezdiren kişiye 33 bin lira ceza
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Konya'da açık alanda yasaklı ırk köpeği ağızlıksız gezdiren kişiye 33 bin 399 lira ceza kesildi
Konya'da yasaklı ırk köpek besleme ve hayvanı maskesiz gezdirerek insanların hayatını tehlikeye atma suçlamasıyla bir kişiye 33 bin 399 lira ceza verildi.
Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, bir kişinin ağızlığı olmayan ve yasaklı ırk olduğu düşünülen bir köpeği gezdirdiğini fark etti.
Köpeğin çevre güvenliği için tehlike arz ettiği belirlenerek sahibine 33 bin 399 lira ceza kesildi.