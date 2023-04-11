https://sputniknews.com.tr/20230411/yasakli-irk-kopegi-agizliksiz-gezdiren-kisiye-33-bin-lira-ceza--1069537254.html

Yasaklı ırk köpeği ağızlıksız gezdiren kişiye 33 bin lira ceza

Yasaklı ırk köpeği ağızlıksız gezdiren kişiye 33 bin lira ceza

Konya'da açık alanda yasaklı ırk köpeği ağızlıksız gezdiren kişiye 33 bin 399 lira ceza kesildi 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T19:38+0300

2023-04-11T19:38+0300

2023-04-11T19:38+0300

türkiye

konya

selçuklu

köpek

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Konya'da yasaklı ırk köpek besleme ve hayvanı maskesiz gezdirerek insanların hayatını tehlikeye atma suçlamasıyla bir kişiye 33 bin 399 lira ceza verildi.Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, bir kişinin ağızlığı olmayan ve yasaklı ırk olduğu düşünülen bir köpeği gezdirdiğini fark etti.Köpeğin çevre güvenliği için tehlike arz ettiği belirlenerek sahibine 33 bin 399 lira ceza kesildi.

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selçuklu

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konya, selçuklu, köpek