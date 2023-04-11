https://sputniknews.com.tr/20230411/wp-abd-ukraynanin-karsi-saldirisinin-onemli-sonuclar-getireceginden-supheli-1069533798.html

WP: ABD, Ukrayna’nın karşı saldırısının önemli sonuçlar getireceğinden şüpheli

WP: ABD, Ukrayna’nın karşı saldırısının önemli sonuçlar getireceğinden şüpheli

Washington Post (WP), sosyal medyaya sızan Amerikan istihbarat belgelerine atıfta bulunarak, ABD'nin Ukrayna ordusunun beklenen karşı saldırısının önemli... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T18:37+0300

2023-04-11T18:37+0300

2023-04-11T18:37+0300

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saldırı

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Böyle bir tutumun Joe Biden yönetiminin Ukrayna güçlerinin dayanıklılığına ilişkin açıklamalarıyla belirgin bir şekilde çeliştiği ve bunun müzakere çağrısı yapan çevreleri cesaretlendireceğine vurgu yapan gazete, “ABD istihbaratına göre, Ukrayna'nın asker, mühimmat ve teçhizatla ilgili sorunları, silahlı kuvvetlerinin Rusya'nın işgal ettiği bölgeleri geri almaya yönelik bu baharda beklenen karşı saldırısının Kiev'in belirlediği hedeflerin ‘önemli ölçüde’ gerisinde kalmasına neden olabilir” ifadelerine yer verdi.Gazeteye göre, şubat ayının başlarına ait ‘çok gizli’ ibareli belgelerde, ‘askeri gruplar oluşturma ve desteklemede önemli eksiklikler’ ve böyle bir operasyonun yalnızca ‘küçük toprak kazanımları’ ile sonuçlanma olasılığı konusunda uyarılar yer alıyor.Belgede, Kiev'in stratejisinin doğudaki bölgelerin geri alınması ve aynı zamanda karadan Rusya'nın Kırım Köprüsüne olan erişimini kesmek amacıyla güneye doğru ilerlemeyi öngördüğüne vurgu yapılıyor.Belgedeki işaretlerin, belgenin saha ajanları ve elektronik istihbarat tarafından, muhtemelen CIA ve Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın gizli yöntemleri kullanılarak hazırlandığı belirtiliyor.Ukrayna ordusunun başarısına ilişkin olumsuz tahminin ABD Ulusal İstihbarat Konseyi tarafından yapılan gizli bir değerlendirmeyle desteklendiği ve konuya vakıf olanların, bir süre önce Kongre Binası'ndaki bazı kişilere sunulan bu değerlendirmenin, Ukrayna'nın 2022 sonbaharında olduğu kadar toprak ele geçirmesinin pek olası olmadığını gösteriyor.Gazeteye göre, Sızdırılan belgenin hazırlanmasından sonraki haftalarda, ABD'li yetkililerin Kiev'in saldırı emellerinin olanaklarıyla örtüştüğünden emin olmak için Ukraynalı yetkililerle görüşmelerde bulunduğu, mart ayında ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Pentagon Şefi Lloyd Austin ile Ukraynalı mevkidaşları arasında konuya ilişkin telefon görüşmesi gerçekleşti.Gazetenin kaynaklarına göre ABD'li yetkililer, çeşitli saldırı senaryolarını ve askeri güç dağılımının sonuçlarını belirlemek için Ukraynalı generallerle bir masa üstü tatbikat yaptı. Kaynaklar, görüşmelerden sonra tüm tarafların Kiev'in sınırlı yeteneklerini anlamaya başladığı ve buna göre hazırlandığı hissine kapıldığını kaydetti. Aynı kaynaklar, Kırım'a giden köprünün karadan kesilmesinin pek olası olmadığını, ancak ABD'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ilerlemesinin en azından bu yöndeki Rus asker ve teçhizatının serbest dolaşımına tehdit oluşturacağını umduğunu kaydetti.Üst düzey bir Ukraynalı yetkili, belgede yer alan bilgilerin ‘kısmen doğru’ olduğunu ve söz verilen Batı yardımını yavaşlatan lojistik sorunlara işaret ederek, belgede yer alan bilgileri yalanlamadı. Gazetenin Kiev'deki bir başka üst düzey kaynağı, sızan belgelerin karşı taarruza etki etme ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, “Kasım ayından itibaren bir sonraki karşı saldırının güneyde yoğunlaşacağı açıktı; önce Melitopol ve ardından Berdyansk, ancak kesin hedefler saldırıdan bir hafta önce değişebilir” ifadelerini kullandı.

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