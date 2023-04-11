https://sputniknews.com.tr/20230411/vagon-uzerinde-fotograf-cektirmek-istediler-elektrik-akimina-kapilan-genclerden-biri-agir-yaralandi-1069530300.html

Vagon üzerinde fotoğraf çektirmek istediler: Elektrik akımına kapılan gençlerden biri ağır yaralandı

Vagon üzerinde fotoğraf çektirmek istediler: Elektrik akımına kapılan gençlerden biri ağır yaralandı

Bilecik'te tren garı içinde vagonun üzerine çıkıp fotoğraf çekmek isteyen gençler elektrik akımına kapılırken, biri ağır yaralandı 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T17:11+0300

2023-04-11T17:11+0300

2023-04-11T17:11+0300

yaşam

türkiye

bilecik

tren

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069529133_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_17edec4aa5812c85cd756dfd3f2aced0.jpg

Bilecik merkez İstasyon Mahallesinde bulunan eski tren garında bulunan boş yük vagonun üzerine çıkıp fotoğraf çekmek isteyen üniversite öğrencileri Önder Ünüvar (20) ve Eray Albayrak (19) yüksek elektrik akımına kapılarak, yere yığıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Eray Albayrak durumun iyi olduğu öğrenilirken, Önder Üniver’in ise iç organlarında ciddi boyutlarda hasar meydana geldiği ve hayati durumunun kritik olduğu öğrenildi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Üniver, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme, Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230411/karsta-boga-saldirisi-bir-ciftci-hayatini-kaybetti-1069513969.html

bilecik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, bilecik, tren