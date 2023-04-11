https://sputniknews.com.tr/20230411/vagon-uzerinde-fotograf-cektirmek-istediler-elektrik-akimina-kapilan-genclerden-biri-agir-yaralandi-1069530300.html
Vagon üzerinde fotoğraf çektirmek istediler: Elektrik akımına kapılan gençlerden biri ağır yaralandı
Vagon üzerinde fotoğraf çektirmek istediler: Elektrik akımına kapılan gençlerden biri ağır yaralandı
Bilecik'te tren garı içinde vagonun üzerine çıkıp fotoğraf çekmek isteyen gençler elektrik akımına kapılırken, biri ağır yaralandı 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T17:11+0300
2023-04-11T17:11+0300
2023-04-11T17:11+0300
yaşam
türkiye
bilecik
tren
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Bilecik merkez İstasyon Mahallesinde bulunan eski tren garında bulunan boş yük vagonun üzerine çıkıp fotoğraf çekmek isteyen üniversite öğrencileri Önder Ünüvar (20) ve Eray Albayrak (19) yüksek elektrik akımına kapılarak, yere yığıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Eray Albayrak durumun iyi olduğu öğrenilirken, Önder Üniver’in ise iç organlarında ciddi boyutlarda hasar meydana geldiği ve hayati durumunun kritik olduğu öğrenildi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Üniver, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme, Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230411/karsta-boga-saldirisi-bir-ciftci-hayatini-kaybetti-1069513969.html
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türkiye, bilecik, tren
Vagon üzerinde fotoğraf çektirmek istediler: Elektrik akımına kapılan gençlerden biri ağır yaralandı
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Bilecik'te tren garı içinde vagonun üzerine çıkıp fotoğraf çekmek isteyen gençler elektrik akımına kapılırken, biri ağır yaralandı
Bilecik merkez İstasyon Mahallesinde bulunan eski tren garında bulunan boş yük vagonun üzerine çıkıp fotoğraf çekmek isteyen üniversite öğrencileri Önder Ünüvar (20) ve Eray Albayrak (19) yüksek elektrik akımına kapılarak, yere yığıldı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Eray Albayrak durumun iyi olduğu öğrenilirken, Önder Üniver’in ise iç organlarında ciddi boyutlarda hasar meydana geldiği ve hayati durumunun kritik olduğu öğrenildi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Üniver, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme, Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.