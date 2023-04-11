https://sputniknews.com.tr/20230411/tarim-ve-orman-bakanligindan-kuru-sogan-aciklamasi-1069531503.html

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kuru soğan açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kuru soğan açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2022 yılında Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak düzeyde kuru soğan üretimi gerçekleştirildiğini ve yeni hasatlarla birlikte halkın... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T17:49+0300

2023-04-11T17:49+0300

2023-04-11T17:49+0300

tarım ve orman bakanlığı

soğan

ihracat

kuru soğan

ekonomi

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Bakanlıktan soğan üretimi ve piyasaya arzı ile ilgili yapılan açıklamada, Türkiye'de son 10 yıllık ortalamaya göre yılda 2 milyon 100 bin ton kuru soğan üretildiği 2022'de 2 milyon 350 bin ton üretim gerçekleştiği hatırlatıldı.Açıklamada, "Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2021/2022 pazarlama yılında yurt içi kullanım miktarı 2 milyon 87 bin ton ve yeterlilik oranımız yüzde 114,7'dir. Bu veriler dikkate alındığında ihtiyacımızı karşılayacak düzeyde kuru soğan üretiminin gerçekleştirildiği görülmektedir. Sahip olduğumuz arazi varlığı ile farklı coğrafi bölgelerimizde değişen iklim özellikleri, ülkemizin bir bölgesinde ekim yapılırken bir başka bölgemizde hasat yapmaya imkan vermektedir. Böylece halkımızın gıda ihtiyacı kesintisiz bir şekilde karşılanmaktadır." ifadesine yer verildi.Geçen yıl hasat edilen ve depolanan kuru soğanların yıl içerisinde tüketiminin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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tarım ve orman bakanlığı, soğan, ihracat, kuru soğan