https://sputniknews.com.tr/20230411/survivorda-surpriz-ayrilik-acun-ilicali-bunu-yapani-gormedim-deyip-yarismaciyi-kovdu-1069495779.html
Survivor'da sürpriz ayrılık: Acun Ilıcalı "Bunu yapanı görmedim" deyip yarışmacıyı kovdu
Survivor'da sürpriz ayrılık: Acun Ilıcalı "Bunu yapanı görmedim" deyip yarışmacıyı kovdu
Survivor yarışmasında gerilimin dozu giderek artıyor. Acun Ilıcalı konseyde "Bunu yapanı Survivor'da görmedim" diyerek bir yarışmacının biletini kesti... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T08:06+0300
2023-04-11T08:06+0300
2023-04-11T08:06+0300
yaşam
türkiye
acun ilıcalı
survivor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104227/02/1042270286_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_bb6eef372678f840810291fc72b820b4.jpg
Survivor'ın son bölümünde yaşananlar ekranlara damga vurdu. Survivor'ın 10 Nisan tarihli son bölümünde, dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında konsey gerçekleşti.Mavi takım yarışmacısı olan Merve'nin dokunulmazlık oyununda oynamayarak performans göstermemesi Acun Ilıcalı tarafından konseyde gündeme getirildi.Merve'nin bilerek parkurda oynamadığını dile getiren Ilıcalı şunları söyledi:'Kendime ders vermeyi kaçırmışım'Açıklamaları ile Merve'ye adeta sitemde bulunan Acun Ilıcalı, Merve'ye "Sen şimdi bize kararını söyleyeceksin. Sen bu takımın bir parçası olarak arkadaşlarına destek olarak devam edecek misin, yoksa ben böyleyim devam ederim mi diyorsun?" diyerek kararını sordu.Bunun üzerine Merve, "Potadayım, şuan eleme adayıyım" diyerek cevap verdi. Merve bu haliyle takım arkadaşlarına destek olamayacağını söylerken, Acun Ilıcalı son sözünü söyleyerek, "Arkada meşale var ya onu almana gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a renk kattın. Şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin." dedi.Acun Ilıcalı'nın hangi yarışmacıya neden tepki gösterdiği merak konusu oldu. Survivor'da yaşanan gerilimin nedeni bu akşam ekrana gelecek bölümle netlik kazanacak.Merve'nin konseyi terk etmesinin ardından Acun Ilıcalı, mavi takım ve kırmızı takımdaki kadın yarışmacı sayısını eşitlemek için bir ismin Merve'nin yerine mavi takıma geçeceğini söyledi. Acun Ilıcalı gönüllüler takımına geçen yarışmacının Asena olduğunu açıkladı. Ilıcalı Asena'nın mavi takımda da başarılı olacağını söyledi.Merve'nin Survivor'dan ayrılması üzerine eleme olup olmayacağı merak konusu oldu. Acun Ilıcalı konsey sonunda yaptığı açıklamada, "Bu haftanın elemesi gerçekleşmiş oldu. Yarın ve sonra ödül oyunu oynayacaksınız. Bundan sonraki adaylar iptal olmuş oldu." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221021/survivor-yarismacisindan-acun-ilicaliya-35-milyon-liralik-dava-beni-sakatken-oynamaya-zorladi-1062563239.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104227/02/1042270286_252:0:1452:900_1920x0_80_0_0_4ca3ac2355466741546c53d315229b0c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, acun ilıcalı, survivor
türkiye, acun ilıcalı, survivor
Survivor'da sürpriz ayrılık: Acun Ilıcalı "Bunu yapanı görmedim" deyip yarışmacıyı kovdu
Abone ol
Survivor yarışmasında gerilimin dozu giderek artıyor. Acun Ilıcalı konseyde "Bunu yapanı Survivor'da görmedim" diyerek bir yarışmacının biletini kesti. Arkadaşlarıyla vedalaşmasına bile izin vermeyen Acun Ilıcalı o yarışmacıyı konseyden kovdu.
Survivor'ın son bölümünde yaşananlar ekranlara damga vurdu. Survivor'ın 10 Nisan tarihli son bölümünde, dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında konsey gerçekleşti.
Mavi takım yarışmacısı olan Merve'nin dokunulmazlık oyununda oynamayarak performans göstermemesi Acun Ilıcalı tarafından konseyde gündeme getirildi.
Merve'nin bilerek parkurda oynamadığını dile getiren Ilıcalı şunları söyledi:
"Beni öldürseler beş kişi ile yürüdüğüm yolda, o takımı zora sokacak bir şey yapmam. Bunu yapanı Survivor'da görmedim."
"Geçen gün biliyorsunuz Asena'ya çok yüklendim. Ve ben şunu öğrendim hayatta; 'İnsan bir şey yaptıktan sonra sebep üretebiliyor.' Sonra Asena bana dedi ki; 'Siz bana yükleniyorsunuz ama yarın Merve başka sebep bulacak' dedi. Ama hepinizin huzurunda, Asena'ya bir şey söylemek istiyorum; Haklıymışsın."
'Kendime ders vermeyi kaçırmışım'
"Burada benim yaşadığım durum hayat tecrübesi. Asena bana bunları yapıyor deyip, bir şekilde sorunun Asena'da olduğunu söyleyen Merve. Ama bir şeyi kaçırmışım, kendime ders vermeyi kaçırmışım. İnsanlar bahane buluyorlar."
"Biz hep beraber oturduk Merve'yi Survivor'da tutmaya çalışıyoruz. Neden çalışıyoruz? Sen şuanda ne kadar zorlanıyorsan zorlanabilirsin ama arkadaşlarını yalnız bırakamazsın. Bu şekilde bir yaklaşımı kabul etmiyorum. Ben kimsenin hakkınız yedirmem, mavi takımın böyle bir olay yaşamasını kabul etmiyorum."
Açıklamaları ile Merve'ye adeta sitemde bulunan Acun Ilıcalı, Merve'ye "Sen şimdi bize kararını söyleyeceksin. Sen bu takımın bir parçası olarak arkadaşlarına destek olarak devam edecek misin, yoksa ben böyleyim devam ederim mi diyorsun?" diyerek kararını sordu.
Bunun üzerine Merve, "Potadayım, şuan eleme adayıyım" diyerek cevap verdi. Merve bu haliyle takım arkadaşlarına destek olamayacağını söylerken, Acun Ilıcalı son sözünü söyleyerek, "Arkada meşale var ya onu almana gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a renk kattın. Şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin." dedi.
Acun Ilıcalı'nın hangi yarışmacıya neden tepki gösterdiği merak konusu oldu. Survivor'da yaşanan gerilimin nedeni bu akşam ekrana gelecek bölümle netlik kazanacak.
Merve'nin konseyi terk etmesinin ardından Acun Ilıcalı, mavi takım ve kırmızı takımdaki kadın yarışmacı sayısını eşitlemek için bir ismin Merve'nin yerine mavi takıma geçeceğini söyledi. Acun Ilıcalı gönüllüler takımına geçen yarışmacının Asena olduğunu açıkladı. Ilıcalı Asena'nın mavi takımda da başarılı olacağını söyledi.
Merve'nin Survivor'dan ayrılması üzerine eleme olup olmayacağı merak konusu oldu. Acun Ilıcalı konsey sonunda yaptığı açıklamada, "Bu haftanın elemesi gerçekleşmiş oldu. Yarın ve sonra ödül oyunu oynayacaksınız. Bundan sonraki adaylar iptal olmuş oldu." dedi.