https://sputniknews.com.tr/20230411/survivorda-surpriz-ayrilik-acun-ilicali-bunu-yapani-gormedim-deyip-yarismaciyi-kovdu-1069495779.html

Survivor'da sürpriz ayrılık: Acun Ilıcalı "Bunu yapanı görmedim" deyip yarışmacıyı kovdu

Survivor'da sürpriz ayrılık: Acun Ilıcalı "Bunu yapanı görmedim" deyip yarışmacıyı kovdu

Survivor yarışmasında gerilimin dozu giderek artıyor. Acun Ilıcalı konseyde "Bunu yapanı Survivor'da görmedim" diyerek bir yarışmacının biletini kesti... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T08:06+0300

2023-04-11T08:06+0300

2023-04-11T08:06+0300

yaşam

türkiye

acun ilıcalı

survivor

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Survivor'ın son bölümünde yaşananlar ekranlara damga vurdu. Survivor'ın 10 Nisan tarihli son bölümünde, dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında konsey gerçekleşti.Mavi takım yarışmacısı olan Merve'nin dokunulmazlık oyununda oynamayarak performans göstermemesi Acun Ilıcalı tarafından konseyde gündeme getirildi.Merve'nin bilerek parkurda oynamadığını dile getiren Ilıcalı şunları söyledi:'Kendime ders vermeyi kaçırmışım'Açıklamaları ile Merve'ye adeta sitemde bulunan Acun Ilıcalı, Merve'ye "Sen şimdi bize kararını söyleyeceksin. Sen bu takımın bir parçası olarak arkadaşlarına destek olarak devam edecek misin, yoksa ben böyleyim devam ederim mi diyorsun?" diyerek kararını sordu.Bunun üzerine Merve, "Potadayım, şuan eleme adayıyım" diyerek cevap verdi. Merve bu haliyle takım arkadaşlarına destek olamayacağını söylerken, Acun Ilıcalı son sözünü söyleyerek, "Arkada meşale var ya onu almana gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a renk kattın. Şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin." dedi.Acun Ilıcalı'nın hangi yarışmacıya neden tepki gösterdiği merak konusu oldu. Survivor'da yaşanan gerilimin nedeni bu akşam ekrana gelecek bölümle netlik kazanacak.Merve'nin konseyi terk etmesinin ardından Acun Ilıcalı, mavi takım ve kırmızı takımdaki kadın yarışmacı sayısını eşitlemek için bir ismin Merve'nin yerine mavi takıma geçeceğini söyledi. Acun Ilıcalı gönüllüler takımına geçen yarışmacının Asena olduğunu açıkladı. Ilıcalı Asena'nın mavi takımda da başarılı olacağını söyledi.Merve'nin Survivor'dan ayrılması üzerine eleme olup olmayacağı merak konusu oldu. Acun Ilıcalı konsey sonunda yaptığı açıklamada, "Bu haftanın elemesi gerçekleşmiş oldu. Yarın ve sonra ödül oyunu oynayacaksınız. Bundan sonraki adaylar iptal olmuş oldu." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221021/survivor-yarismacisindan-acun-ilicaliya-35-milyon-liralik-dava-beni-sakatken-oynamaya-zorladi-1062563239.html

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türkiye, acun ilıcalı, survivor