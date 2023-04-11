https://sputniknews.com.tr/20230411/sinan-ogan-ve-umit-ozdag-metrobuste-secim-brosuru-dagitti-1069541391.html

Sinan Oğan ve Ümit Özdağ, metrobüste seçim broşürü dağıttı

Sinan Oğan ve Ümit Özdağ, metrobüste seçim broşürü dağıttı

Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, metrobüste seçim broşürü dağıttı. 11.04.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

ata ittifakı

sinan oğan

zafer partisi

ümit özdağ

metrobüs

broşür

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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Ata İttifakı tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilen Sinan Oğan, seçim kampanyasını bugün başlattı.Sinan Oğan, sosyal medya hesabında, Ümit Özdağ ile birlikte seçim broşürlerini dağıttığını belirterek,şu ifadeleri kullandı: “Bugün İstanbul'da, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile birlikte Mecidiyeköy Metrobüs durağında vatandaşımızla buluştuk ve broşürlerimizi dağıttık.”

https://sputniknews.com.tr/20230411/umit-ozdagdan-kars-ve-igdir-karari-hdpnin-milletvekili-cikartmasina-yardimci-olmak-istemiyoruz-1069539806.html

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ata ittifakı, sinan oğan, zafer partisi, ümit özdağ, metrobüs, broşür