https://sputniknews.com.tr/20230411/sinan-ogan-ve-umit-ozdag-metrobuste-secim-brosuru-dagitti-1069541391.html
Sinan Oğan ve Ümit Özdağ, metrobüste seçim broşürü dağıttı
Sinan Oğan ve Ümit Özdağ, metrobüste seçim broşürü dağıttı
Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, metrobüste seçim broşürü dağıttı. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T21:18+0300
2023-04-11T21:18+0300
2023-04-11T21:19+0300
2023 türkiye seçimleri
ata ittifakı
sinan oğan
zafer partisi
ümit özdağ
metrobüs
broşür
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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Ata İttifakı tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilen Sinan Oğan, seçim kampanyasını bugün başlattı.Sinan Oğan, sosyal medya hesabında, Ümit Özdağ ile birlikte seçim broşürlerini dağıttığını belirterek,şu ifadeleri kullandı: “Bugün İstanbul'da, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile birlikte Mecidiyeköy Metrobüs durağında vatandaşımızla buluştuk ve broşürlerimizi dağıttık.”
https://sputniknews.com.tr/20230411/umit-ozdagdan-kars-ve-igdir-karari-hdpnin-milletvekili-cikartmasina-yardimci-olmak-istemiyoruz-1069539806.html
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ata ittifakı, sinan oğan, zafer partisi, ümit özdağ, metrobüs, broşür
ata ittifakı, sinan oğan, zafer partisi, ümit özdağ, metrobüs, broşür
Sinan Oğan ve Ümit Özdağ, metrobüste seçim broşürü dağıttı
21:18 11.04.2023 (güncellendi: 21:19 11.04.2023) Abone ol
Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, metrobüste seçim broşürü dağıttı.
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Ata İttifakı tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilen Sinan Oğan, seçim kampanyasını bugün başlattı.
Sinan Oğan, sosyal medya hesabında, Ümit Özdağ ile birlikte seçim broşürlerini dağıttığını belirterek,şu ifadeleri kullandı:
“Bugün İstanbul'da, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile birlikte Mecidiyeköy Metrobüs durağında vatandaşımızla buluştuk ve broşürlerimizi dağıttık.”