https://sputniknews.com.tr/20230411/sinan-ogan-asgari-ucreti-30-bin-liranin-uzerine-cikartacagiz-1069538390.html
Sinan Oğan: Asgari ücreti 30 bin liranın üzerine çıkaracağız
Sinan Oğan: Asgari ücreti 30 bin liranın üzerine çıkaracağız
ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, katıldığı programda asgari ücretin yoksulluk sınırının üzerine çıkaracaklarını söyledi. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T20:05+0300
2023-04-11T20:05+0300
2023-04-11T20:08+0300
2023 türkiye seçimleri
ata ittifakı
sinan oğan
asgari ücret
yoksulluk
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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım sürerken, ATA İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da Halk TV’de katıldığı canlı yayın programında açıklamalarda bulundu. Asgari ücreti yoksulluk sınırının üzerine çıkaracaklarını söyleyen Oğan, "Ben vatandaşlarıma yoksulluk sınırında bir asgari ücret vadediyorum. 14 Mayıs itibari ile politikalarımızı uygulamaya koyarak asgari ücreti yoksulluk sınırı olan 30 bin Türk lirasının üzerine çıkaracağız" diye konuştu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ata ittifakı, sinan oğan, asgari ücret, yoksulluk
ata ittifakı, sinan oğan, asgari ücret, yoksulluk
Sinan Oğan: Asgari ücreti 30 bin liranın üzerine çıkaracağız
20:05 11.04.2023 (güncellendi: 20:08 11.04.2023) Abone ol
ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, katıldığı programda asgari ücretin yoksulluk sınırının üzerine çıkaracaklarını söyledi.
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım sürerken, ATA İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da Halk TV’de katıldığı canlı yayın programında açıklamalarda bulundu.
Asgari ücreti yoksulluk sınırının üzerine çıkaracaklarını söyleyen Oğan, "Ben vatandaşlarıma yoksulluk sınırında bir asgari ücret vadediyorum. 14 Mayıs itibari ile politikalarımızı uygulamaya koyarak asgari ücreti yoksulluk sınırı olan 30 bin Türk lirasının üzerine çıkaracağız" diye konuştu.