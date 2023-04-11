https://sputniknews.com.tr/20230411/sinan-ogan-asgari-ucreti-30-bin-liranin-uzerine-cikartacagiz-1069538390.html

Sinan Oğan: Asgari ücreti 30 bin liranın üzerine çıkaracağız

Sinan Oğan: Asgari ücreti 30 bin liranın üzerine çıkaracağız

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, katıldığı programda asgari ücretin yoksulluk sınırının üzerine çıkaracaklarını söyledi. 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T20:05+0300

2023-04-11T20:05+0300

2023-04-11T20:08+0300

2023 türkiye seçimleri

ata ittifakı

sinan oğan

asgari ücret

yoksulluk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/13/1068456852_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6d9e827a9516f6f7645598fe4d714038.jpg

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım sürerken, ATA İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da Halk TV’de katıldığı canlı yayın programında açıklamalarda bulundu. Asgari ücreti yoksulluk sınırının üzerine çıkaracaklarını söyleyen Oğan, "Ben vatandaşlarıma yoksulluk sınırında bir asgari ücret vadediyorum. 14 Mayıs itibari ile politikalarımızı uygulamaya koyarak asgari ücreti yoksulluk sınırı olan 30 bin Türk lirasının üzerine çıkaracağız" diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ata ittifakı, sinan oğan, asgari ücret, yoksulluk