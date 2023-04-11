Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın hayata iyi bir başlangıç yapmaları için hep birlikte uğraş vereceğiz" dedi.Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

Selvi Kılıçdaroğlu'ndan 'okul öncesi eğitimi' paylaşımı

© AA Selvi- Kemal Kılıçdaroğlu © AA

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, okul öncesi eğitimin tüm çocuklar için gerekli olduğunu vurgulayarak, “Çocuklar ne kadar mutlu olursa, çocuklar ne kadar değer görürse, çocuklar ne kadar eşit fırsatlara kavuşursa biz de toplum olarak o kadar ilerleriz” dedi.