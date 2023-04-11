https://sputniknews.com.tr/20230411/rusyanin-ukrayna-sinirindaki-bir-havaalanina-aidiyeti-belirsiz-bir-iha-dustu--1069503047.html

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki havaalanına İHA düştü

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki havaalanına İHA düştü

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod kentinde yer alan havaalanına aidiyeti belirsiz bir insansız hava aracının düştüğü belirtildi. 11.04.2023, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

belgorod

havaalanı

iha

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Belgorod acil durum servisi yetkilileri, Sputnik haber ajansına açıklamalarında, aidiyeti şu an için belirlenemeyen bir insansız hava aracının (İHA) Belgorod havaalanına düştüğünü kaydetti. Yetkililer, İHA’nın düşmesi sonucu kimsenin hayatını kaybetmediğini ya da yaralanmadığını söyledi. Bununla beraber havalimanının dış duvarlarının hasar gördüğü belirtildi. Belgorod’daki havalimanı, Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyon başlattığı şubat 2022’den beri sivil uçuşlara kapalı.

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belgorod, havaalanı, iha, rusya, ukrayna