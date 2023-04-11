https://sputniknews.com.tr/20230411/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi-kieve-gonderilen-bati-yapimi-silahlar-avrupa-ve-afrikaya-yayiliyor-1069520097.html
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: Kiev'e gönderilen Batı yapımı silahlar Avrupa ve Afrika'ya yayılıyor
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: Kiev'e gönderilen Batı yapımı silahlar Avrupa ve Afrika'ya yayılıyor
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Batı'nın Kiev rejimine tedarik ettiği silahların halihazırda Avrupa ve Afrika'ya ulaştığını, organize suç... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T14:31+0300
2023-04-11T14:31+0300
2023-04-11T14:32+0300
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BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, Batı'nın Ukrayna'ya gönderdiği silahların Avrupa, Afrika ve dünyanın çeşitli bölgelerine yayıldığını anlattı. Rusya'nın Kiev rejimine silah pompalanmasının silahların karaborsaya düşmesine, organize suç örgütlerinin ve teröristlerin eline geçmesine yol açacağına uzun süredir dikkat çektiğini kaydeden Nebenzya, "Artık bu, bulgularla teyit ediliyor. Batı yapımı silahların Avrupa ülkelerinde ve organize suç örgütlerinde görüldüğünü Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) çalışanları da itiraf ediyor. Batılı ülkeler tarafından Ukrayna'ya tedarik edilen silahlar tüm dünyaya yayılıyor ve özellikle Afrikalı yöneticilerin açıklamalarında herkesin duyduğu üzere Afrika'daki militanların eline geçiyor" dedi.Kiev rejiminin en büyük silah tedarikçisi ABD. ABD Başkanı Joe Biden'ın Ocak 2021'de göreve başlamasından itibaren Washington, Kiev'e yaklaşık 36 milyar dolar askeri yardım sundu. ABD'yi İngiltere izlerken, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, kısa süre önceki bir demecinde ülkesinin Kiev'e silah tedarikinde üçüncü sırada bulunduğunu söylemişti.
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bmgk, ukrayna, avrupa, silah, afrika, rusya, vasiliy nebenzya
bmgk, ukrayna, avrupa, silah, afrika, rusya, vasiliy nebenzya
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: Kiev'e gönderilen Batı yapımı silahlar Avrupa ve Afrika'ya yayılıyor
14:31 11.04.2023 (güncellendi: 14:32 11.04.2023) Abone ol
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Batı'nın Kiev rejimine tedarik ettiği silahların halihazırda Avrupa ve Afrika'ya ulaştığını, organize suç örgütlerinin eline geçtiğini vurguladı.
BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, Batı'nın Ukrayna'ya gönderdiği silahların Avrupa, Afrika ve dünyanın çeşitli bölgelerine yayıldığını anlattı.
Rusya'nın Kiev rejimine silah pompalanmasının silahların karaborsaya düşmesine, organize suç örgütlerinin ve teröristlerin eline geçmesine yol açacağına uzun süredir dikkat çektiğini kaydeden Nebenzya, "Artık bu, bulgularla teyit ediliyor. Batı yapımı silahların Avrupa ülkelerinde ve organize suç örgütlerinde görüldüğünü Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) çalışanları da itiraf ediyor. Batılı ülkeler tarafından Ukrayna'ya tedarik edilen silahlar tüm dünyaya yayılıyor ve özellikle Afrikalı yöneticilerin açıklamalarında herkesin duyduğu üzere Afrika'daki militanların eline geçiyor" dedi.
Kiev rejiminin en büyük silah tedarikçisi ABD. ABD Başkanı Joe Biden'ın Ocak 2021'de göreve başlamasından itibaren Washington, Kiev'e yaklaşık 36 milyar dolar askeri yardım sundu.
ABD'yi İngiltere izlerken, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, kısa süre önceki bir demecinde ülkesinin Kiev'e silah tedarikinde üçüncü sırada bulunduğunu söylemişti.