https://sputniknews.com.tr/20230411/rusya-tahil-anlasmasinin-18-mayistan-sonra-uzatilma-olasiligi-yuzde-50-1069509207.html

Rusya: Tahıl anlaşmasının 18 Mayıs'tan sonra uzatılma olasılığı yüzde 50

Rusya: Tahıl anlaşmasının 18 Mayıs'tan sonra uzatılma olasılığı yüzde 50

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, tahıl anlaşmasının 18 Mayıs'tan sonra uzatılma olasılığının yüzde 50 olduğunu söyledi. 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T13:02+0300

2023-04-11T13:02+0300

2023-04-11T13:02+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

türkiye

tahıl anlaşması

dmitriy polyanskiy

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İzvestiya gazetesine demeç veren Polyanskiy, ikinci kez uzatılan ve 18 Mayıs'ta sona erecek tahıl anlaşmasının yeniden uzatılma olasılığını değerlendirdi.Rus diplomat, "Tahıl anlaşmasını uzatma olasılığı yüzde 50'ye yüzde 50, ya uzayacak ya da uzamayacak" dedi.Rus tarım ürünleri ve gübresinin ihracatını öngören anlaşmanın ikinci bölümünün uygulanma durumundan kesinlikle rahatsız olduklarının altını çizen Polyanskiy, tüm dikkatlerin Ukrayna tahılının ihracatına yöneltilmesini eleştirdi.Anlaşmanın Rusya'yla ilgili bölümünün gölgede kaldığını vurgulayan Polyanskiy, BM yetkililerinin tutumundan duyulan rahatsızlığı da şu sözlerle anlattı: "Her şey, BM Genel Sekreteri ve çalışanlarının bir yığın yazıyı sergilemesi, ne kadar çok şey yaptıklarını, ne kadar çok telefon görüşmesi ve ziyaret gerçekleştirdiklerini anlatması ile son buluyor."Rus diplomat, ABD ve Avrupa'nın anlaşmanın sorunsuz bir şekilde uygulanması için hiçbir şey yapmadığını da vurguladı.Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.Anlaşma, ilk olarak Kasım 2022'de 4 ay uzatılmış, son olarak da 14 Mart tarihinde varılan mutabakatla 18 Mayıs 2023'e kadar 60 gün daha uzatılmıştı.Rusya lideri Putin, 19 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere uzatılan tahıl anlaşmasının 60 günlük süresi dolduktan sonra yeniden uzatma konusunda mutabakat olmaması halinde Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl göndereceklerinin sözünü vermişti.Putin, Ukrayna'dan ihraç edilen tahıl ürünlerinin yüzde 45'inin Avrupa ülkelerine, sadece yüzde 3'ünün Afrika ülkelerine sevk edildiğini de vurgulamıştı.

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rusya, ukrayna, türkiye, tahıl anlaşması, dmitriy polyanskiy