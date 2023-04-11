Rusya: Tahıl anlaşmasının 18 Mayıs'tan sonra uzatılma olasılığı yüzde 50

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemden haber başlıkları
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AB uzmanı Baydarol: Türkiye’ye vizeyi Kenan Evren koydurdu
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçime girecek siyasi partilerin milletvekili aday listeleri açıklandı
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Finans hizmetleri ve dijitalleşen dünya
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Gündem milletvekili aday listelerinin açıklandığı 14 Mayıs seçimleri
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Avrupa'nın Çin macerası
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Aday listelerinin şifreleri
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Listeler nasıl bir Meclis'i işaret ediyor?
18:34
116 dk
Z RAPORU
Suriye konulu dışişleri bakanları 4'lü toplantısı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve siyasi gündem
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Hikmet Çetin: Muharrem İnce bir ihtimal çekilebilir
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 33 gün kaldı
12:47
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe ve Beşiktaş haftayı kayıpsız geçti
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
AK Parti, CHP, İYİ Parti kulislerinde konuşulanlar
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230411/rusya-tahil-anlasmasinin-18-mayistan-sonra-uzatilma-olasiligi-yuzde-50-1069509207.html
Rusya: Tahıl anlaşmasının 18 Mayıs'tan sonra uzatılma olasılığı yüzde 50
Rusya: Tahıl anlaşmasının 18 Mayıs'tan sonra uzatılma olasılığı yüzde 50
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, tahıl anlaşmasının 18 Mayıs'tan sonra uzatılma olasılığının yüzde 50 olduğunu söyledi. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T13:02+0300
2023-04-11T13:02+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
türkiye
tahıl anlaşması
dmitriy polyanskiy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1f/1060603103_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c2795f4785d0597865177db8e85550e2.jpg
İzvestiya gazetesine demeç veren Polyanskiy, ikinci kez uzatılan ve 18 Mayıs'ta sona erecek tahıl anlaşmasının yeniden uzatılma olasılığını değerlendirdi.Rus diplomat, "Tahıl anlaşmasını uzatma olasılığı yüzde 50'ye yüzde 50, ya uzayacak ya da uzamayacak" dedi.Rus tarım ürünleri ve gübresinin ihracatını öngören anlaşmanın ikinci bölümünün uygulanma durumundan kesinlikle rahatsız olduklarının altını çizen Polyanskiy, tüm dikkatlerin Ukrayna tahılının ihracatına yöneltilmesini eleştirdi.Anlaşmanın Rusya'yla ilgili bölümünün gölgede kaldığını vurgulayan Polyanskiy, BM yetkililerinin tutumundan duyulan rahatsızlığı da şu sözlerle anlattı: "Her şey, BM Genel Sekreteri ve çalışanlarının bir yığın yazıyı sergilemesi, ne kadar çok şey yaptıklarını, ne kadar çok telefon görüşmesi ve ziyaret gerçekleştirdiklerini anlatması ile son buluyor."Rus diplomat, ABD ve Avrupa'nın anlaşmanın sorunsuz bir şekilde uygulanması için hiçbir şey yapmadığını da vurguladı.Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.Anlaşma, ilk olarak Kasım 2022'de 4 ay uzatılmış, son olarak da 14 Mart tarihinde varılan mutabakatla 18 Mayıs 2023'e kadar 60 gün daha uzatılmıştı.Rusya lideri Putin, 19 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere uzatılan tahıl anlaşmasının 60 günlük süresi dolduktan sonra yeniden uzatma konusunda mutabakat olmaması halinde Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl göndereceklerinin sözünü vermişti.Putin, Ukrayna'dan ihraç edilen tahıl ürünlerinin yüzde 45'inin Avrupa ülkelerine, sadece yüzde 3'ünün Afrika ülkelerine sevk edildiğini de vurgulamıştı.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1f/1060603103_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a8dcd374b511d4762458a4e82e1ca884.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, türkiye, tahıl anlaşması, dmitriy polyanskiy
rusya, ukrayna, türkiye, tahıl anlaşması, dmitriy polyanskiy

Rusya: Tahıl anlaşmasının 18 Mayıs'tan sonra uzatılma olasılığı yüzde 50

13:02 11.04.2023
© İHAtahıl gemisi - tahıl - gemi
tahıl gemisi - tahıl - gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© İHA
Abone olTelegram
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, tahıl anlaşmasının 18 Mayıs'tan sonra uzatılma olasılığının yüzde 50 olduğunu söyledi.
İzvestiya gazetesine demeç veren Polyanskiy, ikinci kez uzatılan ve 18 Mayıs'ta sona erecek tahıl anlaşmasının yeniden uzatılma olasılığını değerlendirdi.

Rus diplomat, "Tahıl anlaşmasını uzatma olasılığı yüzde 50'ye yüzde 50, ya uzayacak ya da uzamayacak" dedi.

Rus tarım ürünleri ve gübresinin ihracatını öngören anlaşmanın ikinci bölümünün uygulanma durumundan kesinlikle rahatsız olduklarının altını çizen Polyanskiy, tüm dikkatlerin Ukrayna tahılının ihracatına yöneltilmesini eleştirdi.

Anlaşmanın Rusya'yla ilgili bölümünün gölgede kaldığını vurgulayan Polyanskiy, BM yetkililerinin tutumundan duyulan rahatsızlığı da şu sözlerle anlattı:
"Her şey, BM Genel Sekreteri ve çalışanlarının bir yığın yazıyı sergilemesi, ne kadar çok şey yaptıklarını, ne kadar çok telefon görüşmesi ve ziyaret gerçekleştirdiklerini anlatması ile son buluyor."

Rus diplomat, ABD ve Avrupa'nın anlaşmanın sorunsuz bir şekilde uygulanması için hiçbir şey yapmadığını da vurguladı.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.

Anlaşma, ilk olarak Kasım 2022'de 4 ay uzatılmış, son olarak da 14 Mart tarihinde varılan mutabakatla 18 Mayıs 2023'e kadar 60 gün daha uzatılmıştı.

Rusya lideri Putin, 19 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere uzatılan tahıl anlaşmasının 60 günlük süresi dolduktan sonra yeniden uzatma konusunda mutabakat olmaması halinde Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl göndereceklerinin sözünü vermişti.

Putin, Ukrayna'dan ihraç edilen tahıl ürünlerinin yüzde 45'inin Avrupa ülkelerine, sadece yüzde 3'ünün Afrika ülkelerine sevk edildiğini de vurgulamıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала