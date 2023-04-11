https://sputniknews.com.tr/20230411/rusya-hucum-birlikleri-artyomovskun-merkez-kismi-icin-catismaya-devam-ediyor-1069524935.html

Rusya: Hücum birlikleri Artyomovsk'un merkez kısmı için çatışmaya devam ediyor

Rusya: Hücum birlikleri Artyomovsk'un merkez kısmı için çatışmaya devam ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun hücum birliklerinin düşmanı kenar mahallelere doğru püskürterek Artyomovsk'un merkez kısmındaki mahalleleri ele geçirmek... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T16:07+0300

2023-04-11T16:07+0300

2023-04-11T16:07+0300

ukrayna krizi

artyomovsk

rusya

ukrayna

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kiev’in Donetsk yönünde 450’nin üzerinde askeri personel ve paralı asker kaybettiği, Rus öncü birliklerinin düşmanı kenar mahallelere doğru püskürterek Artyomovsk'un merkez kısmındaki mahalleleri ele geçirmek için çatışmaya devam ettiği belirtildi.Donetsk yönündeki çatışmalarda başlıca çabaların Artyomovs bölgesine yoğunlaştığına dikkat çekilen açıklamada, “Hücum birliklerinin eylemleri kanatlarda hava indirme kuvvetleri tarafından destekleniyor. Güney Askeri Grubu füze ve topçu birlikleri ve taktik hava kuvvetleri taarruz eylemlerine hava ve ateş desteği veriyor” ifadelerine yer verildi.Son bir günde bu amaçla Artyomovsk bölgesinde uçakların 11 sorti gerçekleştirdiği, füze ve topçu birliklerinin ise 48 atış görevi tamamladığı belirtilen açıklamada, “Düşmanın bir günlük kaybı 450’den fazla Ukraynalı askeri personel ile paralı asker, üç tank, üç muharebe piyade aracı, altı zırhlı muharebe aracı, altı otomobil, bir D-20 ve bir Msta-B obüsü, ayrıca topçu mücadelesine yönelik ABD yapımı iki adet AN/TPQ radar istasyonu olarak gerçekleşti” vurgusu yapıldı.

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