https://sputniknews.com.tr/20230411/polonya-savunma-bakani-amerikan-f-22-raptor-savas-ucaklari-ulkeye-ulasti-1069540313.html
Polonya Savunma Bakanı: Amerikan F-22 Raptor savaş uçakları ülkeye ulaştı
Polonya Savunma Bakanı: Amerikan F-22 Raptor savaş uçakları ülkeye ulaştı
Polonya Savunma Bakanı Błaszczak, ABD yapımı F-22 Raptor savaş uçaklarının ülkeye ulaştığını duyurdu. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T20:49+0300
2023-04-11T20:49+0300
2023-04-11T20:52+0300
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avrupa
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Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla ABD yapımı F-22 Raptor savaş uçaklarının NATO’nun doğu kanadını desteklemek amacıyla Polonya’ya geldiğini belirtti.Błaszczak, uçakların sayısını belirtmeden, “Amerikan F-22 Raptor savaş uçakları Polonya'ya indi. Dünyanın en modern uçaklarından bazıları, ittifakın doğu kanadını desteklemeye devam ederek Polonyalı pilotlarla etkileşimde olacak” ifadelerini kullandı.ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı ise Polonya'nın Powidz yerleşimine konuşlandırılan savaş uçaklarının F-15’lerin yerini alacaklarını bildirdi. ABD Ağustos 2022’de Polonya’ya 12 adet F-22 Raptor savaş uçağı konuşlandırmıştı.Daha önce Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ABD seyahati öncesinde Polonya’nın farklı yerlerinde, gereklilik halinde doğu kanadının hızla aktif hale gelmesini sağlayacak NATO’nun binlerce askeri teçhizatının depolanacağını duyurmuştu.
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polonya, abd, avrupa
Polonya Savunma Bakanı: Amerikan F-22 Raptor savaş uçakları ülkeye ulaştı
20:49 11.04.2023 (güncellendi: 20:52 11.04.2023) Abone ol
Polonya Savunma Bakanı Błaszczak, ABD yapımı F-22 Raptor savaş uçaklarının ülkeye ulaştığını duyurdu.
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla ABD yapımı F-22 Raptor savaş uçaklarının NATO’nun doğu kanadını desteklemek amacıyla Polonya’ya geldiğini belirtti.
Błaszczak, uçakların sayısını belirtmeden, “Amerikan F-22 Raptor savaş uçakları Polonya'ya indi. Dünyanın en modern uçaklarından bazıları, ittifakın doğu kanadını desteklemeye devam ederek Polonyalı pilotlarla etkileşimde olacak” ifadelerini kullandı.
ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı ise Polonya'nın Powidz yerleşimine konuşlandırılan savaş uçaklarının F-15’lerin yerini alacaklarını bildirdi. ABD Ağustos 2022’de Polonya’ya 12 adet F-22 Raptor savaş uçağı konuşlandırmıştı.
Daha önce Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ABD seyahati öncesinde Polonya’nın farklı yerlerinde, gereklilik halinde doğu kanadının hızla aktif hale gelmesini sağlayacak NATO’nun binlerce askeri teçhizatının depolanacağını duyurmuştu.