https://sputniknews.com.tr/20230411/polonya-basbakani-morawiecki-ulkemizde-nato-lojistik-ussu-kurulacak---1069528056.html

Polonya Başbakanı Morawiecki: Ülkemizde NATO lojistik üssü kurulacak

Polonya Başbakanı Morawiecki: Ülkemizde NATO lojistik üssü kurulacak

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ABD'li müttefiklerle birlikte Polonya topraklarında NATO lojistik üssü kurulmasına karar verdiklerini açıkladı. 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T16:46+0300

2023-04-11T16:46+0300

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ukrayna krizi

polonya

mateusz morawiecki

nato

ukrayna

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Rusya'nın Ukrayna'da özel askeri harekata başlamasının ardından güvenlik önlemlerini artırmak için çeşitli adımlar atan Polonya hükümeti, yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. ABD ziyaretine başlamadan önce basın toplantısı düzenleyen Morawiecki, Polonya'da NATO lojistik üssü kurulacağını duyurdu. Morawiecki, "Birkaç bin NATO ekipmanı Polonya'da farklı yerlerde depolanacak. Bu, ülkemizi daha güvenli kılacak" dedi. NATO'ya ait teçhizatın Polonya topraklarında bulunmasının İttifak'a gerektiğinde doğu kanadını çok hızlı bir şekilde harekete geçirme imkanı sunacağını kaydeden Morawiecki, bu imkanın Polonya'nın düşmanlarının olası saldırılarını da önleyeceğini belirtti. Ukrayna'daki özel askeri harekat sonrası Varşova, ulusal savunma kapasitesini artırmaya yönelik kararlar almıştı. Mart 2022'de Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ordudaki asker sayısının 2 kat artırılarak 300 bine çıkarılacağını duyurmuştu. Duda, Şubat 2023'teki açıklamasında, ülke topraklarındaki ABD askeri sayısının yaklaşık 10 bine ulaştığını kaydetmişti.

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