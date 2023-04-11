https://sputniknews.com.tr/20230411/polonya-basbakani-morawiecki-ulkemizde-nato-lojistik-ussu-kurulacak---1069528056.html
Polonya Başbakanı Morawiecki: Ülkemizde NATO lojistik üssü kurulacak
Polonya Başbakanı Morawiecki: Ülkemizde NATO lojistik üssü kurulacak
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ABD'li müttefiklerle birlikte Polonya topraklarında NATO lojistik üssü kurulmasına karar verdiklerini açıkladı. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T16:46+0300
2023-04-11T16:46+0300
2023-04-11T16:50+0300
ukrayna krizi
polonya
mateusz morawiecki
nato
ukrayna
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Rusya'nın Ukrayna'da özel askeri harekata başlamasının ardından güvenlik önlemlerini artırmak için çeşitli adımlar atan Polonya hükümeti, yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. ABD ziyaretine başlamadan önce basın toplantısı düzenleyen Morawiecki, Polonya'da NATO lojistik üssü kurulacağını duyurdu. Morawiecki, "Birkaç bin NATO ekipmanı Polonya'da farklı yerlerde depolanacak. Bu, ülkemizi daha güvenli kılacak" dedi. NATO'ya ait teçhizatın Polonya topraklarında bulunmasının İttifak'a gerektiğinde doğu kanadını çok hızlı bir şekilde harekete geçirme imkanı sunacağını kaydeden Morawiecki, bu imkanın Polonya'nın düşmanlarının olası saldırılarını da önleyeceğini belirtti. Ukrayna'daki özel askeri harekat sonrası Varşova, ulusal savunma kapasitesini artırmaya yönelik kararlar almıştı. Mart 2022'de Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ordudaki asker sayısının 2 kat artırılarak 300 bine çıkarılacağını duyurmuştu. Duda, Şubat 2023'teki açıklamasında, ülke topraklarındaki ABD askeri sayısının yaklaşık 10 bine ulaştığını kaydetmişti.
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polonya, mateusz morawiecki, nato, ukrayna
polonya, mateusz morawiecki, nato, ukrayna
Polonya Başbakanı Morawiecki: Ülkemizde NATO lojistik üssü kurulacak
16:46 11.04.2023 (güncellendi: 16:50 11.04.2023) Abone ol
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ABD'li müttefiklerle birlikte Polonya topraklarında NATO lojistik üssü kurulmasına karar verdiklerini açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'da özel askeri harekata başlamasının ardından güvenlik önlemlerini artırmak için çeşitli adımlar atan Polonya hükümeti, yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
ABD ziyaretine başlamadan önce basın toplantısı düzenleyen Morawiecki, Polonya'da NATO lojistik üssü kurulacağını duyurdu.
Morawiecki, "Birkaç bin NATO ekipmanı Polonya'da farklı yerlerde depolanacak. Bu, ülkemizi daha güvenli kılacak" dedi.
NATO'ya ait teçhizatın Polonya topraklarında bulunmasının İttifak'a gerektiğinde doğu kanadını çok hızlı bir şekilde harekete geçirme imkanı sunacağını kaydeden Morawiecki, bu imkanın Polonya'nın düşmanlarının olası saldırılarını da önleyeceğini belirtti.
Ukrayna'daki özel askeri harekat sonrası Varşova, ulusal savunma kapasitesini artırmaya yönelik kararlar almıştı. Mart 2022'de Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ordudaki asker sayısının 2 kat artırılarak 300 bine çıkarılacağını duyurmuştu. Duda, Şubat 2023'teki açıklamasında, ülke topraklarındaki ABD askeri sayısının yaklaşık 10 bine ulaştığını kaydetmişti.