https://sputniknews.com.tr/20230411/mtp-genel-baskani-yilmaz-aklin-yolu-kemal-kilicdaroglu-1069525363.html
MTP Genel Başkanı Yılmaz: Aklın yolu Kemal Kılıçdaroğlu
MTP Genel Başkanı Yılmaz: Aklın yolu Kemal Kılıçdaroğlu
Türkiye 14 Mayıs 2023 genel seçimlerine doğru giderken kamuoyunda Cumhurbaşkanı adayları değerlendirilmeye devam ediliyor. MTP lideri Yılmaz, Radyo Sputnik’e... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T16:29+0300
2023-04-11T16:29+0300
2023-04-11T16:42+0300
kemal kılıçdaroğlu
radyo
ahmet yılmaz
seyir hali
genel seçim
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MTP Genel Başkanı Yılmaz: Aklın yolu Kemal Kılıçdaroğlu
Ali Çağatay'la Seyir Hali programında gündemin haber başlıklarını ve gazete manşetlerini değerlendiriyoruz. Milliyetçi Türkiye Partisi Genel Başkanı Ahmet Yılmaz programımıza konuk olarak siyasetin haber başlıkları ile birlikte partisinin hedeflerini Radyo Sputnik dinleyicilerine aktaracak.
Milliyetçi Türkiye Partisi (MTP) Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olarak siyasi çizgisi ve partisi adına şu sözleri söyledi:“Siyasette öncelikler vardır ve kafanızı kuma gömerek yaşayamazsınız. Biz Milliyetçi Türkiye Partisi olarak ‘ben’ merkezli bakmadığımız için partimizi çok tanıtamadık ama ülkenin içine düştüğü durumun farkındayız. Çok açık söylüyorum ben bir Türk milliyetçisiyim ve hayata millet menfaati esaslı bakıyorum. Orta Doğu’dan fiziki ve kültürel olarak ayrılmak istiyorum.”MTP Genel Başkanı Ahmet Yılmaz 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin düşüncelerinin çok net olduğunu belirterek şunları ifade etti:‘AKP bu seçimi kaybetti ama muhalefet izin verirse gidecekler’AK Parti'nin muhalefetin hatalarından dolayı hükümette olduğunu belirten MTP Genel Başkanı özeleştiri yaptığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:
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Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
kemal kılıçdaroğlu, radyo, ahmet yılmaz, аудио, genel seçim
kemal kılıçdaroğlu, radyo, ahmet yılmaz, аудио, genel seçim
MTP Genel Başkanı Yılmaz: Aklın yolu Kemal Kılıçdaroğlu
16:29 11.04.2023 (güncellendi: 16:42 11.04.2023) Abone ol
Türkiye 14 Mayıs 2023 genel seçimlerine doğru giderken kamuoyunda Cumhurbaşkanı adayları değerlendirilmeye devam ediliyor. MTP lideri Yılmaz, Radyo Sputnik’e bağlanarak, “Mayıs seçimleri ülkemiz adına bir yol ayrımıdır” dedi ve desteklediği Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.
Milliyetçi Türkiye Partisi (MTP) Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olarak siyasi çizgisi ve partisi adına şu sözleri söyledi:
“Siyasette öncelikler vardır ve kafanızı kuma gömerek yaşayamazsınız. Biz Milliyetçi Türkiye Partisi olarak ‘ben’ merkezli bakmadığımız için partimizi çok tanıtamadık ama ülkenin içine düştüğü durumun farkındayız. Çok açık söylüyorum ben bir Türk milliyetçisiyim ve hayata millet menfaati esaslı bakıyorum. Orta Doğu’dan fiziki ve kültürel olarak ayrılmak istiyorum.”
MTP Genel Başkanı Ahmet Yılmaz 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin düşüncelerinin çok net olduğunu belirterek şunları ifade etti:
“Bir insan kendi hayatıyla kumar oynayabilir ama millet hayatı ve devletin geleceği ile kumar oynayamaz. Seçimlere ilişkin düşüncelerimiz çok net. Mayıs seçimleri ülkemiz adına bir yol ayrımıdır. Parti olarak da şahıs olarak da fikir ayrılıklarım olmasına rağmen, ülkemizin düştüğü bu durumda seyirci kalmamamız gerektiği için benim 14 Mayısseçimlerinde desteklediğim aday Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Ben bu seçimlerin ilk turda bitmesini istiyorum. İkinci tura gitmek maceradır ve buna gerek yoktur. Aklın yolu Kemal Kılıçdaroğlu’dur.”
‘AKP bu seçimi kaybetti ama muhalefet izin verirse gidecekler’
AK Parti'nin muhalefetin hatalarından dolayı hükümette olduğunu belirten MTP Genel Başkanı özeleştiri yaptığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:
“AKP bu seçimi kaybetti ama muhalefet izin verirse gidecekler. 21 yıldır AKP’nin orada durmasının sebebi çok başarılı veya çok özel olması değildir. Muhalefetin yani bizlerin hatalarından dolayı AKP hükümettedir. Ben özeleştiri yaparak sorumluluğu alıyorum ve muhalefetin diğer bileşenlerinden de aynı yaklaşımı rica ediyorum.”