https://sputniknews.com.tr/20230411/mtp-genel-baskani-yilmaz-aklin-yolu-kemal-kilicdaroglu-1069525363.html

MTP Genel Başkanı Yılmaz: Aklın yolu Kemal Kılıçdaroğlu

MTP Genel Başkanı Yılmaz: Aklın yolu Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye 14 Mayıs 2023 genel seçimlerine doğru giderken kamuoyunda Cumhurbaşkanı adayları değerlendirilmeye devam ediliyor. MTP lideri Yılmaz, Radyo Sputnik’e... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T16:29+0300

2023-04-11T16:29+0300

2023-04-11T16:42+0300

kemal kılıçdaroğlu

radyo

ahmet yılmaz

seyir hali

genel seçim

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MTP Genel Başkanı Yılmaz: Aklın yolu Kemal Kılıçdaroğlu Ali Çağatay'la Seyir Hali programında gündemin haber başlıklarını ve gazete manşetlerini değerlendiriyoruz. Milliyetçi Türkiye Partisi Genel Başkanı Ahmet Yılmaz programımıza konuk olarak siyasetin haber başlıkları ile birlikte partisinin hedeflerini Radyo Sputnik dinleyicilerine aktaracak.

Milliyetçi Türkiye Partisi (MTP) Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olarak siyasi çizgisi ve partisi adına şu sözleri söyledi:“Siyasette öncelikler vardır ve kafanızı kuma gömerek yaşayamazsınız. Biz Milliyetçi Türkiye Partisi olarak ‘ben’ merkezli bakmadığımız için partimizi çok tanıtamadık ama ülkenin içine düştüğü durumun farkındayız. Çok açık söylüyorum ben bir Türk milliyetçisiyim ve hayata millet menfaati esaslı bakıyorum. Orta Doğu’dan fiziki ve kültürel olarak ayrılmak istiyorum.”MTP Genel Başkanı Ahmet Yılmaz 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin düşüncelerinin çok net olduğunu belirterek şunları ifade etti:‘AKP bu seçimi kaybetti ama muhalefet izin verirse gidecekler’AK Parti'nin muhalefetin hatalarından dolayı hükümette olduğunu belirten MTP Genel Başkanı özeleştiri yaptığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

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2023

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kemal kılıçdaroğlu, radyo, ahmet yılmaz, аудио, genel seçim