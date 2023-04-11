https://sputniknews.com.tr/20230411/motorin-fiyatlarina-67-kurus-zam-geldi-1069495382.html
Motorin fiyatlarına 67 kuruş zam geldi
Motorin fiyatlarına 67 kuruş zam geldi
5 Nisan'da benzine gelen 1 lira 12 kuruşluk zammın ardından bir zam da motorine geldi. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 67 kuruş arttı. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T07:14+0300
2023-04-11T07:14+0300
2023-04-11T07:14+0300
ekonomi
türkiye
motorin
akaryakıt
akaryakıt zammı
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OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun mayıs ayından itibaren yıl sonuna kadar günde 1.16 milyon varillik üretim kesintisine gideceğini duyurması, piyasaları hareketlendirdi.Karar sonrası petrol fiyatları yükselişe geçerken bu gelişme Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi. 5 Nisan'da benzine gelen 1 lira 12 kuruşluk zammın ardından bir zam da motorine geldi. Dün gece yarısından itibaren motorinin litresi 67 kuruş arttı.
https://sputniknews.com.tr/20230405/benzin-fiyatlarinda-112-liralik-zam-1069191185.html
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türkiye, motorin, akaryakıt, akaryakıt zammı
türkiye, motorin, akaryakıt, akaryakıt zammı
Motorin fiyatlarına 67 kuruş zam geldi
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5 Nisan'da benzine gelen 1 lira 12 kuruşluk zammın ardından bir zam da motorine geldi. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 67 kuruş arttı.
OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun mayıs ayından itibaren yıl sonuna kadar günde 1.16 milyon varillik üretim kesintisine gideceğini duyurması, piyasaları hareketlendirdi.
Karar sonrası petrol fiyatları yükselişe geçerken bu gelişme Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi.
5 Nisan'da benzine gelen 1 lira 12 kuruşluk zammın ardından bir zam da motorine geldi.
Dün gece yarısından itibaren motorinin litresi 67 kuruş arttı.