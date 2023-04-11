https://sputniknews.com.tr/20230411/millet-ittifakinda-10-secim-bolgesi-kadinlara-emanet-1069496707.html

Millet İttifakı'nda 10 seçim bölgesi kadınlara emanet

Millet İttifakı'nda 10 seçim bölgesi kadınlara emanet

Seçimde özellikle kadın ve gençleri önceleyen hedef ve söylemiyle dikkati çeken Kılıçdaroğlu, aday listelerinde aralarında memleketi Tunceli’nin de bulunduğu... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T09:43+0300

2023-04-11T09:43+0300

2023-04-11T09:43+0300

2023 türkiye seçimleri

millet ittifakı

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

milletvekili

kadın milletvekili

milletvekili adayı

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Millet İttifakı’nın seçim işbirliği yükünü listelerinde sırtlanan CHP’de, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ile Gelecek Parti adaylarına beklenenin çok ötesinde kontenjan ayrılması ve kontenjan adayların konuldukları bölgeler ile sıralamaları parti içinde “sandığa nasıl yansır” endişesi yarattı. Milliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir'in haberine göre CHP kulislerinde “Bu isimler klasik CHP tabanını rahatsız eder ve sahada bizi zorlar. Bu oya da yansır. Aynı durumu 2018’de yaşamıştık” değerlendirmeleri yapılıyor.Bu seçimde özellikle kadın ve gençleri önceleyen hedef ve söylemiyle dikkat çeken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aday listelerinde aralarında memleketi Tunceli’nin de bulunduğu 10 seçim bölgesini kadın adaylara emanet etti.Milletvekilleri Burcu Köksal Afyonkarahisar, Gamze Taşcıer Ankara 1’inci bölge, Aysu Bankoğlu Bartın, Gülizar Biçer Karaca Denizli, Genel Başkan Yardımıcısı Gökçe Gökçen İzmir 2. bölge, PM üyesi Ayça Taşkent Sakarya’da liste başı oldu.Kılıçdaroğlu ayrıca Giresun eski Milletvekili ve Belediye Başkanı Mehmet Işık’ın kızı, CHP eski İl Başkanlarından Aykut Gezmiş’in eşi Elvan Işık Gezmiş’i bu ilden, Osmaniye Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Asu Kaya Gedik’i Osmaniye, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez’i Trabzon, Emek Gazetesi sahibi ve eğitimci Hüsniye Karakoyun’u ise memleketi Tunceli’den 1. sıradan aday gösterdi.Başörtülü adaylarCHP PM üyesi Sevgi Kılıç, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün, DEVA Partisi adayı Elif Esen, CHP listelerinden aday gösterilen başörtülü üç isim oldu.Denizli’den üçüncü sıradan aday gösterilen Ün ile İstanbul 1. bölge 7. sıradan aday gösterilen Esen’in Meclis’e girebilecekleri ifade edilirken, CHP’nin ilk başörtülü PM üyesi Sevgi Kılıç’ın listedeki yeri ise İstanbul 1. bölge 14. sıra oldu.

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millet ittifakı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), milletvekili, kadın milletvekili, milletvekili adayı