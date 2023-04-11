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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230411/millet-ittifakinda-10-secim-bolgesi-kadinlara-emanet-1069496707.html
Millet İttifakı'nda 10 seçim bölgesi kadınlara emanet
Millet İttifakı'nda 10 seçim bölgesi kadınlara emanet
Seçimde özellikle kadın ve gençleri önceleyen hedef ve söylemiyle dikkati çeken Kılıçdaroğlu, aday listelerinde aralarında memleketi Tunceli’nin de bulunduğu... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T09:43+0300
2023-04-11T09:43+0300
2023 türkiye seçimleri
millet ittifakı
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
milletvekili
kadın milletvekili
milletvekili adayı
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Millet İttifakı’nın seçim işbirliği yükünü listelerinde sırtlanan CHP’de, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ile Gelecek Parti adaylarına beklenenin çok ötesinde kontenjan ayrılması ve kontenjan adayların konuldukları bölgeler ile sıralamaları parti içinde “sandığa nasıl yansır” endişesi yarattı. Milliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir'in haberine göre CHP kulislerinde “Bu isimler klasik CHP tabanını rahatsız eder ve sahada bizi zorlar. Bu oya da yansır. Aynı durumu 2018’de yaşamıştık” değerlendirmeleri yapılıyor.Bu seçimde özellikle kadın ve gençleri önceleyen hedef ve söylemiyle dikkat çeken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aday listelerinde aralarında memleketi Tunceli’nin de bulunduğu 10 seçim bölgesini kadın adaylara emanet etti.Milletvekilleri Burcu Köksal Afyonkarahisar, Gamze Taşcıer Ankara 1’inci bölge, Aysu Bankoğlu Bartın, Gülizar Biçer Karaca Denizli, Genel Başkan Yardımıcısı Gökçe Gökçen İzmir 2. bölge, PM üyesi Ayça Taşkent Sakarya’da liste başı oldu.Kılıçdaroğlu ayrıca Giresun eski Milletvekili ve Belediye Başkanı Mehmet Işık’ın kızı, CHP eski İl Başkanlarından Aykut Gezmiş’in eşi Elvan Işık Gezmiş’i bu ilden, Osmaniye Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Asu Kaya Gedik’i Osmaniye, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez’i Trabzon, Emek Gazetesi sahibi ve eğitimci Hüsniye Karakoyun’u ise memleketi Tunceli’den 1. sıradan aday gösterdi.Başörtülü adaylarCHP PM üyesi Sevgi Kılıç, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün, DEVA Partisi adayı Elif Esen, CHP listelerinden aday gösterilen başörtülü üç isim oldu.Denizli’den üçüncü sıradan aday gösterilen Ün ile İstanbul 1. bölge 7. sıradan aday gösterilen Esen’in Meclis’e girebilecekleri ifade edilirken, CHP’nin ilk başörtülü PM üyesi Sevgi Kılıç’ın listedeki yeri ise İstanbul 1. bölge 14. sıra oldu.
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millet ittifakı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), milletvekili, kadın milletvekili, milletvekili adayı
millet ittifakı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), milletvekili, kadın milletvekili, milletvekili adayı

Millet İttifakı'nda 10 seçim bölgesi kadınlara emanet

09:43 11.04.2023
© CHP/ ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli’de Kadın Buluşmasında Denizlili kadınlar ile bir araya geldi. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli’de Kadın Buluşmasında Denizlili kadınlar ile bir araya geldi. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya) - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© CHP/ ALP EREN KAYA
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Seçimde özellikle kadın ve gençleri önceleyen hedef ve söylemiyle dikkati çeken Kılıçdaroğlu, aday listelerinde aralarında memleketi Tunceli’nin de bulunduğu 10 seçim bölgesinde kadın adayları liste başı yaptı. Listede üç başörtülü aday da yer aldı.
Millet İttifakı’nın seçim işbirliği yükünü listelerinde sırtlanan CHP’de, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ile Gelecek Parti adaylarına beklenenin çok ötesinde kontenjan ayrılması ve kontenjan adayların konuldukları bölgeler ile sıralamaları parti içinde “sandığa nasıl yansır” endişesi yarattı. Milliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir'in haberine göre CHP kulislerinde “Bu isimler klasik CHP tabanını rahatsız eder ve sahada bizi zorlar. Bu oya da yansır. Aynı durumu 2018’de yaşamıştık” değerlendirmeleri yapılıyor.
Bu seçimde özellikle kadın ve gençleri önceleyen hedef ve söylemiyle dikkat çeken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aday listelerinde aralarında memleketi Tunceli’nin de bulunduğu 10 seçim bölgesini kadın adaylara emanet etti.
Milletvekilleri Burcu Köksal Afyonkarahisar, Gamze Taşcıer Ankara 1’inci bölge, Aysu Bankoğlu Bartın, Gülizar Biçer Karaca Denizli, Genel Başkan Yardımıcısı Gökçe Gökçen İzmir 2. bölge, PM üyesi Ayça Taşkent Sakarya’da liste başı oldu.
Kılıçdaroğlu ayrıca Giresun eski Milletvekili ve Belediye Başkanı Mehmet Işık’ın kızı, CHP eski İl Başkanlarından Aykut Gezmiş’in eşi Elvan Işık Gezmiş’i bu ilden, Osmaniye Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Asu Kaya Gedik’i Osmaniye, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez’i Trabzon, Emek Gazetesi sahibi ve eğitimci Hüsniye Karakoyun’u ise memleketi Tunceli’den 1. sıradan aday gösterdi.

Başörtülü adaylar

CHP PM üyesi Sevgi Kılıç, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün, DEVA Partisi adayı Elif Esen, CHP listelerinden aday gösterilen başörtülü üç isim oldu.
Denizli’den üçüncü sıradan aday gösterilen Ün ile İstanbul 1. bölge 7. sıradan aday gösterilen Esen’in Meclis’e girebilecekleri ifade edilirken, CHP’nin ilk başörtülü PM üyesi Sevgi Kılıç’ın listedeki yeri ise İstanbul 1. bölge 14. sıra oldu.
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