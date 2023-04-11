https://sputniknews.com.tr/20230411/meteorolojiden-21-kent-icin-sari-kodlu-uyari-1069494694.html

Meteoroloji'den 21 kent için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'den 21 kent için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji, 11 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji, 21 kente sarı kodlu uyarı yaparken, ülke genelinde ise yağış beklendiğini açıkladı... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T06:34+0300

2023-04-11T06:34+0300

2023-04-11T06:34+0300

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meteoroloji genel müdürlüğü

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde yağış bekleniyor.Genellikle sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Batı kesimlerde kuzeyli, Doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinin düşmesi, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.SARI KODLA UYARI YAPILAN KENTLER: Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Antep, Hakkari, Hatay, Malatya, Maraş, Mardin, Muş, Siirt, Dersim, Urfa, Van, Batman, Şırnak, Kilis, OsmaniyeMarmaraÇok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinde Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE 8°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 9°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ 7°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ 10°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.EgeÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 7°C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ 7°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 10°C, 16°CÇok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlıMUĞLA 4°C, 13°CÇok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıAkdenizÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz’de toz taşınımı görülmesi bekleniyor.ADANA 15°C, 22°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 10°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 14°C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.KAHRAMANMARAŞ 11°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.İç AnadoluÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.ANKARA 7°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 6°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 5°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıYOZGAT 5°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıBatı KaradenizÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 5°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 8°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 4°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 8°C, 14°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Orta ve Doğu KaradenizÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) sabah saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA 11°C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 10°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 10°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 10°C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDoğu AnadoluÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.ELAZIĞ 10°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM 6°C, 9°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.IĞDIR 7°C, 17°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluMALATYA 10°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.Güneydoğu AnadoluÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 10°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP 10°C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.SİİRT 12°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA 14°C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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