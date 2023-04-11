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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230411/mansur-yavas-cumhurbaskani-yardimcisi-secildigimizde-cift-maas-almayacagiz-1069492869.html
Mansur Yavaş: Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine geldiğimizde çift maaş almayacağız
Mansur Yavaş: Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine geldiğimizde çift maaş almayacağız
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 'Cumhurbaşkanı Yardımcılığı' görevini üstlendiklerinde çift maaş almayacaklarının söyleyen... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T01:10+0300
2023-04-11T01:13+0300
2023 türkiye seçimleri
mansur yavaş
ekrem imamoğlu
ibb
abb
cumhurbaşkanlığı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Sözcü TV'de ekranlarında Saygı Öztürk ve Deniz Zeyrek'in sunduğu Başkent Kulisleri programının konuğu oldu. Yavaş programda seçimle ilgili soruları yanıtladı.Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:"Görevimizin başındayız bazen 1 günlük bazen yarım günlük izin alarak siyasi çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bir yandan siyaset yaparken bir yandan belediye işlerini yapacağız. Ankara'yı ihmal etmeyeceğiz.""Bunu söylerken utanıyorum ama 2,5-3 ay önce belediye başkanlarının beğenisiyle ilgili bir anket geldi. Ankara'da yüzde 80, Türkiye çapında yüzde 65 beğeni çıktı. İnsanları ayırmazsanız sokakta rahat gezersiniz. Ben kişisel olarak belediye başkanlığından çok memnunum. Daha önce de 2 defa milletvekilliği teklif edildi ben kabul etmedim.""Binali Yıldırım'ın da İstanbul'da belediye başkanı seçildiği takdirde aynı zamanda cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atayacağını açıklayanlar kendileri. Hiç bir engel olmadığına dair anayasa hukukçularının açıklamaları var. Cumhurbaşkanı yardımcılığı ile belediye başkanlığının bir arada yapılmasına yasal bir engel yok. Ayrıca Fransa'da bir kaç görevi birden yapan bir sürü yönetici var. Gençlerin beklentiler var onların sesi olacak şekilde çalışacağız. Göreve geldiğimizde belediyelerin yüzde 6'lık payını 9'a çıkartırabiliriz. Yüzde 3 artırıp, o parayla da konut yapma şartı getirilebilir. Sayın İmamoğlu ve benim daha önceden de belediye başkanlığı görevlerimiz var. Bu tecrübeleri de yansıtacağız. Tabi ki çift maaş almayacağız. Böyle bir durum söz konusu olmaz."
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mansur yavaş, ekrem imamoğlu, ibb, abb, cumhurbaşkanlığı
mansur yavaş, ekrem imamoğlu, ibb, abb, cumhurbaşkanlığı

Mansur Yavaş: Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine geldiğimizde çift maaş almayacağız

01:10 11.04.2023 (güncellendi: 01:13 11.04.2023)
© İHACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© İHA
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 'Cumhurbaşkanı Yardımcılığı' görevini üstlendiklerinde çift maaş almayacaklarının söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Göreve geldiğimizde belediyelerin yüzde 6'lık payını 9'a çıkartabiliriz. Yüzde 3 artırıp, o parayla da konut yapma şartı getirilebilir" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Sözcü TV'de ekranlarında Saygı Öztürk ve Deniz Zeyrek'in sunduğu Başkent Kulisleri programının konuğu oldu. Yavaş programda seçimle ilgili soruları yanıtladı.
Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Görevimizin başındayız bazen 1 günlük bazen yarım günlük izin alarak siyasi çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bir yandan siyaset yaparken bir yandan belediye işlerini yapacağız. Ankara'yı ihmal etmeyeceğiz."
"Bunu söylerken utanıyorum ama 2,5-3 ay önce belediye başkanlarının beğenisiyle ilgili bir anket geldi. Ankara'da yüzde 80, Türkiye çapında yüzde 65 beğeni çıktı. İnsanları ayırmazsanız sokakta rahat gezersiniz. Ben kişisel olarak belediye başkanlığından çok memnunum. Daha önce de 2 defa milletvekilliği teklif edildi ben kabul etmedim."
"Binali Yıldırım'ın da İstanbul'da belediye başkanı seçildiği takdirde aynı zamanda cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atayacağını açıklayanlar kendileri. Hiç bir engel olmadığına dair anayasa hukukçularının açıklamaları var. Cumhurbaşkanı yardımcılığı ile belediye başkanlığının bir arada yapılmasına yasal bir engel yok. Ayrıca Fransa'da bir kaç görevi birden yapan bir sürü yönetici var. Gençlerin beklentiler var onların sesi olacak şekilde çalışacağız. Göreve geldiğimizde belediyelerin yüzde 6'lık payını 9'a çıkartırabiliriz. Yüzde 3 artırıp, o parayla da konut yapma şartı getirilebilir. Sayın İmamoğlu ve benim daha önceden de belediye başkanlığı görevlerimiz var. Bu tecrübeleri de yansıtacağız. Tabi ki çift maaş almayacağız. Böyle bir durum söz konusu olmaz."
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