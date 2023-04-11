https://sputniknews.com.tr/20230411/macaristan-ek-rus-dogalgaz-sevkiyatiyla-ilgili-anlasmaya-vardik-1069533367.html
Macaristan: Ek Rus doğalgaz sevkiyatıyla ilgili anlaşmaya vardık
Macaristan: Ek Rus doğalgaz sevkiyatıyla ilgili anlaşmaya vardık
Rusya Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Moskova ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Rusya’yla ek doğalgaz sevkiyatıyla ilgili anlaşmayı uzattıklarını... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T18:33+0300
2023-04-11T18:33+0300
2023-04-11T18:33+0300
avrupa'da enerji krizi
macaristan
doğalgaz
türk akımı doğalgaz boru hattı
türkiye
rusya
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Szijjarto, Moskova’da Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev ile görüştü.Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Szijjarto, “Gazprom, geçen yıl anlaşmayı değiştirerek elde ettiğimiz, kışa hazırlık sırasında ihtiyaç duyulması halinde, uzun vadede belirlenen miktarın üzerinde doğalgazın, ağırlıklı olarak TürkAkım üzerinden alınıp teslim edilebileceği opsiyonunu elinde tutacak” ifadesini kullandı.Fiyatlarda aşırı artışın olması durumunda belirli bir limitin üzerindeki ödemeleri erteleme olanağıyla ilgili anlaşmaya da varıldığını anlatan Macar bakan, Moskova ziyareti sırasında, Drujba boru hattı üzerinden transit edilen petrol sevkiyatıyla ilgili ödemeler konusunu da değerlendirdiklerini, bundan böyle Macaristan’ın doğrudan, boru hattının geçtiği Ukrayna’ya ödemeler yapacağını dile getirdi. Szijjarto, Rosatom Başkanı Lihaçev’le Macaristan’da Pakş-2 nükleer güç santralinin yapımıyla ilgili konuları görüştüklerini ve bu süreç Batı yaptırımlarının kapsamına girmeyecek şekilde ilgili belgelere değişikliklerin yapılması konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi.‘Rusya, TürkAkım’a dair güvence verdi’Szijjarto, “Başbakan Aleksandr Novak, Rusya tarafının yaptırımlara rağmen Türk Akım’ın sürekli ve kesintisiz işleyişini ve doğalgaz boru hattının bakımını tamamen tamamlamayı mümkün kılan tüm teknolojilere, bilimsel araçlara ve parçalara sahip olduğu konusunda bana güvence verdi” dedi.
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macaristan, doğalgaz, türk akımı doğalgaz boru hattı, türkiye, rusya
macaristan, doğalgaz, türk akımı doğalgaz boru hattı, türkiye, rusya
Macaristan: Ek Rus doğalgaz sevkiyatıyla ilgili anlaşmaya vardık
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Rusya Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Moskova ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Rusya’yla ek doğalgaz sevkiyatıyla ilgili anlaşmayı uzattıklarını belirtti.
Szijjarto, Moskova’da Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev ile görüştü.
Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Szijjarto, “Gazprom, geçen yıl anlaşmayı değiştirerek elde ettiğimiz, kışa hazırlık sırasında ihtiyaç duyulması halinde, uzun vadede belirlenen miktarın üzerinde doğalgazın, ağırlıklı olarak TürkAkım üzerinden alınıp teslim edilebileceği opsiyonunu elinde tutacak” ifadesini kullandı.
Fiyatlarda aşırı artışın olması durumunda belirli bir limitin üzerindeki ödemeleri erteleme olanağıyla ilgili anlaşmaya da varıldığını anlatan Macar bakan, Moskova ziyareti sırasında, Drujba boru hattı üzerinden transit edilen petrol sevkiyatıyla ilgili ödemeler konusunu da değerlendirdiklerini, bundan böyle Macaristan’ın doğrudan, boru hattının geçtiği Ukrayna’ya ödemeler yapacağını dile getirdi.
Szijjarto, Rosatom Başkanı Lihaçev’le Macaristan’da Pakş-2 nükleer güç santralinin yapımıyla ilgili konuları görüştüklerini ve bu süreç Batı yaptırımlarının kapsamına girmeyecek şekilde ilgili belgelere değişikliklerin yapılması konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi.
‘Rusya, TürkAkım’a dair güvence verdi’
Szijjarto, “Başbakan Aleksandr Novak, Rusya tarafının yaptırımlara rağmen Türk Akım’ın sürekli ve kesintisiz işleyişini ve doğalgaz boru hattının bakımını tamamen tamamlamayı mümkün kılan tüm teknolojilere, bilimsel araçlara ve parçalara sahip olduğu konusunda bana güvence verdi” dedi.