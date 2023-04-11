https://sputniknews.com.tr/20230411/macaristan-ek-rus-dogalgaz-sevkiyatiyla-ilgili-anlasmaya-vardik-1069533367.html

Macaristan: Ek Rus doğalgaz sevkiyatıyla ilgili anlaşmaya vardık

Macaristan: Ek Rus doğalgaz sevkiyatıyla ilgili anlaşmaya vardık

Rusya Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Moskova ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Rusya’yla ek doğalgaz sevkiyatıyla ilgili anlaşmayı uzattıklarını... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T18:33+0300

2023-04-11T18:33+0300

2023-04-11T18:33+0300

avrupa'da enerji krizi

macaristan

doğalgaz

türk akımı doğalgaz boru hattı

türkiye

rusya

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Szijjarto, Moskova’da Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev ile görüştü.Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Szijjarto, “Gazprom, geçen yıl anlaşmayı değiştirerek elde ettiğimiz, kışa hazırlık sırasında ihtiyaç duyulması halinde, uzun vadede belirlenen miktarın üzerinde doğalgazın, ağırlıklı olarak TürkAkım üzerinden alınıp teslim edilebileceği opsiyonunu elinde tutacak” ifadesini kullandı.Fiyatlarda aşırı artışın olması durumunda belirli bir limitin üzerindeki ödemeleri erteleme olanağıyla ilgili anlaşmaya da varıldığını anlatan Macar bakan, Moskova ziyareti sırasında, Drujba boru hattı üzerinden transit edilen petrol sevkiyatıyla ilgili ödemeler konusunu da değerlendirdiklerini, bundan böyle Macaristan’ın doğrudan, boru hattının geçtiği Ukrayna’ya ödemeler yapacağını dile getirdi. Szijjarto, Rosatom Başkanı Lihaçev’le Macaristan’da Pakş-2 nükleer güç santralinin yapımıyla ilgili konuları görüştüklerini ve bu süreç Batı yaptırımlarının kapsamına girmeyecek şekilde ilgili belgelere değişikliklerin yapılması konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi.‘Rusya, TürkAkım’a dair güvence verdi’Szijjarto, “Başbakan Aleksandr Novak, Rusya tarafının yaptırımlara rağmen Türk Akım’ın sürekli ve kesintisiz işleyişini ve doğalgaz boru hattının bakımını tamamen tamamlamayı mümkün kılan tüm teknolojilere, bilimsel araçlara ve parçalara sahip olduğu konusunda bana güvence verdi” dedi.

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macaristan, doğalgaz, türk akımı doğalgaz boru hattı, türkiye, rusya