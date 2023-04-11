https://sputniknews.com.tr/20230411/liste-disi-kalan-milletvekilleri-tbmmdeki-odalarini-toplamaya-basladi-1069495613.html

Liste dışı kalan milletvekilleri TBMM'deki odalarını toplamaya başladı

Liste dışı kalan milletvekilleri TBMM'deki odalarını toplamaya başladı

TBMM’de 27. Dönem kapanırken, listelere giremeyen milletvekilleri yıllardır çalıştıkları Meclis’teki odalarına veda ediyor. 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T07:34+0300

2023-04-11T07:34+0300

2023-04-11T07:36+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye

tbmm

milletvekili

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Milletvekili ofislerinin bulunduğu Halkla İlişkiler Binası’nda taşınma faaliyetleri ilginç görüntüler oluştururken, hem milletvekilleri hem de birlikte çalıştıkları danışman ve sekreterleri hüzünlerini “demek buraya kadarmış” diyerek dile getirdi. Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, bu vekillerden biri de AK Parti’nin engelli milletvekili Hacı Ahmet Özdemir oldu. Liste dışı kalan Konya Milletvekili Özdemir, Meclis ana binasında Cumhurbaşkanı’nın kullandığı odanın çaprazındaki odasını boşaltırken duygusal anlar yaşandı. Özel eşyalarını toplayan Özdemir, “Nasip, kısmet bu şekilde oldu. Bundan sonra ülkeme üniversite çalışmalarıyla hizmet vereceğim. Vatana ve millete hizmetin vekillik dışında bir çok yolu var” ifadelerini kullandı.

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