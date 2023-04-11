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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230411/liste-disi-kalan-milletvekilleri-tbmmdeki-odalarini-toplamaya-basladi-1069495613.html
Liste dışı kalan milletvekilleri TBMM'deki odalarını toplamaya başladı
Liste dışı kalan milletvekilleri TBMM'deki odalarını toplamaya başladı
TBMM’de 27. Dönem kapanırken, listelere giremeyen milletvekilleri yıllardır çalıştıkları Meclis’teki odalarına veda ediyor. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T07:34+0300
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2023 türkiye seçimleri
türkiye
tbmm
milletvekili
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Milletvekili ofislerinin bulunduğu Halkla İlişkiler Binası’nda taşınma faaliyetleri ilginç görüntüler oluştururken, hem milletvekilleri hem de birlikte çalıştıkları danışman ve sekreterleri hüzünlerini “demek buraya kadarmış” diyerek dile getirdi. Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, bu vekillerden biri de AK Parti’nin engelli milletvekili Hacı Ahmet Özdemir oldu. Liste dışı kalan Konya Milletvekili Özdemir, Meclis ana binasında Cumhurbaşkanı’nın kullandığı odanın çaprazındaki odasını boşaltırken duygusal anlar yaşandı. Özel eşyalarını toplayan Özdemir, “Nasip, kısmet bu şekilde oldu. Bundan sonra ülkeme üniversite çalışmalarıyla hizmet vereceğim. Vatana ve millete hizmetin vekillik dışında bir çok yolu var” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230407/chpli-ozelden-ak-parti-siralarina-ziyaret-koltuklar-saglam-mi-burada-oturacagiz-1069319601.html
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türkiye, tbmm, milletvekili
türkiye, tbmm, milletvekili

Liste dışı kalan milletvekilleri TBMM'deki odalarını toplamaya başladı

07:34 11.04.2023 (güncellendi: 07:36 11.04.2023)
© AATBMM Genel Kurulu, TBMM
TBMM Genel Kurulu, TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© AA
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TBMM’de 27. Dönem kapanırken, listelere giremeyen milletvekilleri yıllardır çalıştıkları Meclis’teki odalarına veda ediyor.
Milletvekili ofislerinin bulunduğu Halkla İlişkiler Binası’nda taşınma faaliyetleri ilginç görüntüler oluştururken, hem milletvekilleri hem de birlikte çalıştıkları danışman ve sekreterleri hüzünlerini “demek buraya kadarmış” diyerek dile getirdi.
Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, bu vekillerden biri de AK Parti’nin engelli milletvekili Hacı Ahmet Özdemir oldu. Liste dışı kalan Konya Milletvekili Özdemir, Meclis ana binasında Cumhurbaşkanı’nın kullandığı odanın çaprazındaki odasını boşaltırken duygusal anlar yaşandı.
Özel eşyalarını toplayan Özdemir, “Nasip, kısmet bu şekilde oldu. Bundan sonra ülkeme üniversite çalışmalarıyla hizmet vereceğim. Vatana ve millete hizmetin vekillik dışında bir çok yolu var” ifadelerini kullandı.
CHP'li Özgür Özel, AK Partili Mustafa Demir ve Ramazan Can - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
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