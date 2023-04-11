https://sputniknews.com.tr/20230411/liste-disi-kalan-milletvekilleri-tbmmdeki-odalarini-toplamaya-basladi-1069495613.html
Liste dışı kalan milletvekilleri TBMM'deki odalarını toplamaya başladı
Liste dışı kalan milletvekilleri TBMM'deki odalarını toplamaya başladı
TBMM’de 27. Dönem kapanırken, listelere giremeyen milletvekilleri yıllardır çalıştıkları Meclis’teki odalarına veda ediyor. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T07:34+0300
2023-04-11T07:34+0300
2023-04-11T07:36+0300
2023 türkiye seçimleri
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tbmm
milletvekili
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Milletvekili ofislerinin bulunduğu Halkla İlişkiler Binası’nda taşınma faaliyetleri ilginç görüntüler oluştururken, hem milletvekilleri hem de birlikte çalıştıkları danışman ve sekreterleri hüzünlerini “demek buraya kadarmış” diyerek dile getirdi. Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, bu vekillerden biri de AK Parti’nin engelli milletvekili Hacı Ahmet Özdemir oldu. Liste dışı kalan Konya Milletvekili Özdemir, Meclis ana binasında Cumhurbaşkanı’nın kullandığı odanın çaprazındaki odasını boşaltırken duygusal anlar yaşandı. Özel eşyalarını toplayan Özdemir, “Nasip, kısmet bu şekilde oldu. Bundan sonra ülkeme üniversite çalışmalarıyla hizmet vereceğim. Vatana ve millete hizmetin vekillik dışında bir çok yolu var” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230407/chpli-ozelden-ak-parti-siralarina-ziyaret-koltuklar-saglam-mi-burada-oturacagiz-1069319601.html
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türkiye, tbmm, milletvekili
türkiye, tbmm, milletvekili
Liste dışı kalan milletvekilleri TBMM'deki odalarını toplamaya başladı
07:34 11.04.2023 (güncellendi: 07:36 11.04.2023) Abone ol
TBMM’de 27. Dönem kapanırken, listelere giremeyen milletvekilleri yıllardır çalıştıkları Meclis’teki odalarına veda ediyor.
Milletvekili ofislerinin bulunduğu Halkla İlişkiler Binası’nda taşınma faaliyetleri ilginç görüntüler oluştururken, hem milletvekilleri hem de birlikte çalıştıkları danışman ve sekreterleri hüzünlerini “demek buraya kadarmış” diyerek dile getirdi.
Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine
göre, bu vekillerden biri de AK Parti’nin engelli milletvekili Hacı Ahmet Özdemir oldu. Liste dışı kalan Konya Milletvekili Özdemir, Meclis ana binasında Cumhurbaşkanı’nın kullandığı odanın çaprazındaki odasını boşaltırken duygusal anlar yaşandı.
Özel eşyalarını toplayan Özdemir, “Nasip, kısmet bu şekilde oldu. Bundan sonra ülkeme üniversite çalışmalarıyla hizmet vereceğim. Vatana ve millete hizmetin vekillik dışında bir çok yolu var” ifadelerini kullandı.