'Leylek apartmanı' sakinleri yuvalarına geldi

© AABir iş insanı tarafından leyleklerin yuva yapması için özel olarak yaptırılan leylek apartmanı olarak bilinen bölgeye bu sene yaklaşık 20 leylek yuva yaptı.
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© AA
Bir iş insanı tarafından leyleklerin yuva yapması için özel olarak yaptırılan leylek apartmanı olarak bilinen bölgeye bu sene yaklaşık 20 leylek yuva yaptı.
© AASonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havanın ısınmasıyla yuvalarına yerleşmeye başladı.
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© AA
Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havanın ısınmasıyla yuvalarına yerleşmeye başladı.
© AAHer yıl ilkbaharda gelen leylekler, yaz mevsimini bu 'leylek apartmanındaki' yuvalarda geçiriyor.
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© AA
Her yıl ilkbaharda gelen leylekler, yaz mevsimini bu 'leylek apartmanındaki' yuvalarda geçiriyor.
© AABu sene kış aylarının daha ılık geçmesi nedeniyle leylekler normalden erken geldi.
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© AA
Bu sene kış aylarının daha ılık geçmesi nedeniyle leylekler normalden erken geldi.
© AAKara ve beyaz olmak üzere iki çeşit leylek türü olduğunu biliniyor. Az sayıda görünen kara leyleklerin, koruma altında bulunan türler arasında yer alıyor.
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© AA
Kara ve beyaz olmak üzere iki çeşit leylek türü olduğunu biliniyor. Az sayıda görünen kara leyleklerin, koruma altında bulunan türler arasında yer alıyor.