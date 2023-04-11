https://sputniknews.com.tr/20230411/kuzey-irlandada-polis-aracina-molotoflu-saldiri-1069492258.html

Kuzey İrlanda’da polis aracına molotoflu saldırı

Kuzey İrlanda’da polis aracına molotoflu saldırı

Kuzey İrlanda’da yüzleri maskeli bir grup, polis aracına molotof kokteyli ile saldırı düzenledi. 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T00:52+0300

2023-04-11T00:52+0300

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dünya

kuzey irlanda

molotof kokteyli

joe biden

hayırlı cuma anlaşması

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ABD Başkanı Joe Biden’ın Kuzey İrlanda ziyareti öncesi ülkede tansiyon yükseldi. Belfast Anlaşması’nın (Hayırlı Cuma Anlaşması) 25. yılının kutlandığı sırada Londonderry kentinde anlaşmaya karşı olan bir grup, protesto gösterisi düzenlendi. Protestolar sırasında yüzleri maskeli bir ekip, polis aracına molotof kokteyli attı.Derry City & Strabane Bölgesi Başkomiseri Nigel Goddard yaptığı açıklamada, "Bu öğleden sonra Creggan'da gördüğümüz şey inanılmaz derecede moral bozucuydu. Bu, yasal görevlerimizi yerine getirmek için bölgede bulunan polislerimize yönelik anlamsız ve pervasız bir saldırıdır” ifadelerini kullandı. Polis olay yerinde delillerin toplandığını ve 2000 Terörizm Yasası çerçevesinde saldırıyla ilgili soruşturma yürütüleceğini açıkladı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.Kuzey İrlanda’da terör tehdidi seviyesi yükseltilmiştiİngiltere'nin Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Bakanı Chris Heaton-Harris, Kuzey İrlanda'da terör tehdidi seviyesinin 'önemli' seviyeden saldırı ihtimalinin yüksek olduğu 'ciddi' seviyeye yükseltildiğini duyurmuş, söz konusu kararın İngiliz iç istihbarat teşkilatı MI5 tarafından alındığını ifade etmişti.Biden, başkent Belfast’a gelecek ve çarşamba günü İrlanda’yı ziyaret edecek.

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kuzey irlanda, molotof kokteyli, joe biden, hayırlı cuma anlaşması