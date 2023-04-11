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https://sputniknews.com.tr/20230411/kuveyt-yapay-zeka-kullanilarak-olusturulan-haber-sunucusunu-tanitti-fedha-1069532635.html
Kuveyt, yapay zeka kullanılarak oluşturulan haber sunucusunu tanıttı: Fedha
Kuveyt, yapay zeka kullanılarak oluşturulan haber sunucusunu tanıttı: Fedha
Kuveytli bir medya kuruluşu, yapay zeka kullanılarak oluşturulan bir sanal haber sunucusunu tanıttı. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T18:11+0300
2023-04-11T18:15+0300
dünya
kuveyt
yapay zeka
haber sunucusu
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İsminin 'Fedha' olduğu açıklanan sanal haber sunucusu, Cumartesi günü Kuwait News web sitesinin Twitter hesabında, saçları açık, siyah ceket ve beyaz tişört giyen bir kadın görüntüsü olarak ortaya çıktı. Fedha, "Ben Kuveyt'te, Kuwait News'te yapay zeka ile çalışan ilk sunucu olan Fedha. Ne tür haberleri tercih edersiniz? Görüşlerinizi duyalım" ifadelerini kullandı. Kuwait News, 1961'de Körfez bölgesinin İngilizce yayınlanan ilk gazetesi olarak kurulan Kuwait Times'a bağlı bir yayın organı.Her iki kanalın da genel yayın yönetmen yardımcısı olan Abdullah Boftain, bunun yapay zekanın 'yeni ve yenilikçi içerik sunma potansiyelinin bir testi' olduğunu söyledi. Fedha, gelecekte Kuveyt şivesine geçebileceğini ve sitenin 1.2 milyon takipçili Twitter hesabında haber bültenleri sunabileceğini söyledi. Boftain, "Fedha, gümüşü ifade eden popüler, eski bir Kuveytli adıdır... Robotları her zaman gümüş ve metalik renkli olarak hayal ederiz, bu yüzden ikisini birleştirdik" dedi. Boftain ayrıca, sunucunun sarı saçları ve açık renkli gözlerinin, petrol zengini ülkenin farklı Kuveytli ve gurbetçi nüfusunu yansıttığını söyledi: "Fedha herkesi temsil ediyor." Fedha'nın ilk 13 saniyelik videosu, gazeteciler de dahil olmak üzere sosyal medyada bir tepki seli yarattı. Yapay zekanın hızlı yükselişi, sağlık hizmetleri gibi alanlarda fayda vaadini artırdı, ancak aynı zamanda dezenformasyon yayma potansiyelinden ve istihdam ve sanatsal bütünlüğe yönelik tehdit konusunda korkuları da artırdı.
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kuveyt, yapay zeka, haber sunucusu
kuveyt, yapay zeka, haber sunucusu

Kuveyt, yapay zeka kullanılarak oluşturulan haber sunucusunu tanıttı: Fedha

18:11 11.04.2023 (güncellendi: 18:15 11.04.2023)
© AFP 2023Kuveyt, yapay zeka kullanılarak oluşturulan haber sunucusunu tanıttı: Fedha
Kuveyt, yapay zeka kullanılarak oluşturulan haber sunucusunu tanıttı: Fedha - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© AFP 2023
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Kuveytli bir medya kuruluşu, yapay zeka kullanılarak oluşturulan bir sanal haber sunucusunu tanıttı.
İsminin 'Fedha' olduğu açıklanan sanal haber sunucusu, Cumartesi günü Kuwait News web sitesinin Twitter hesabında, saçları açık, siyah ceket ve beyaz tişört giyen bir kadın görüntüsü olarak ortaya çıktı.
Fedha, "Ben Kuveyt'te, Kuwait News'te yapay zeka ile çalışan ilk sunucu olan Fedha. Ne tür haberleri tercih edersiniz? Görüşlerinizi duyalım" ifadelerini kullandı.
Kuwait News, 1961'de Körfez bölgesinin İngilizce yayınlanan ilk gazetesi olarak kurulan Kuwait Times'a bağlı bir yayın organı.
Her iki kanalın da genel yayın yönetmen yardımcısı olan Abdullah Boftain, bunun yapay zekanın 'yeni ve yenilikçi içerik sunma potansiyelinin bir testi' olduğunu söyledi.
Fedha, gelecekte Kuveyt şivesine geçebileceğini ve sitenin 1.2 milyon takipçili Twitter hesabında haber bültenleri sunabileceğini söyledi.
Boftain, "Fedha, gümüşü ifade eden popüler, eski bir Kuveytli adıdır... Robotları her zaman gümüş ve metalik renkli olarak hayal ederiz, bu yüzden ikisini birleştirdik" dedi.
Boftain ayrıca, sunucunun sarı saçları ve açık renkli gözlerinin, petrol zengini ülkenin farklı Kuveytli ve gurbetçi nüfusunu yansıttığını söyledi:
"Fedha herkesi temsil ediyor."
Fedha'nın ilk 13 saniyelik videosu, gazeteciler de dahil olmak üzere sosyal medyada bir tepki seli yarattı. Yapay zekanın hızlı yükselişi, sağlık hizmetleri gibi alanlarda fayda vaadini artırdı, ancak aynı zamanda dezenformasyon yayma potansiyelinden ve istihdam ve sanatsal bütünlüğe yönelik tehdit konusunda korkuları da artırdı.
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