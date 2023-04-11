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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230411/kurtulmus-aziz-milletimizin-karsisina-yeniliklerle-cikmanin-gururunu-yasiyoruz-1069536404.html
Kurtulmuş: Aziz milletimizin karşısına yeniliklerle çıkmanın gururunu yaşıyoruz
Kurtulmuş: Aziz milletimizin karşısına yeniliklerle çıkmanın gururunu yaşıyoruz
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, parti olarak her seçim döneminde olduğu gibi milletin karşısına yeniliklerle çıkmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T19:18+0300
2023-04-11T19:18+0300
2023 türkiye seçimleri
numan kurtulmuş
ak parti
türkiye
seçim
seçim beyannamesi
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararı aldığı tarihten itibaren yoğun bir mesaiyle hazırladıkları AK Parti 2023 Seçim Beyannamesi'ni bugün kamuoyu ile paylaştıklarını anımsattı.Kapsamlı beyanname çalışmasına katkıda bulunanlara teşekkür eden Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:
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numan kurtulmuş, ak parti, türkiye, seçim, seçim beyannamesi
numan kurtulmuş, ak parti, türkiye, seçim, seçim beyannamesi

Kurtulmuş: Aziz milletimizin karşısına yeniliklerle çıkmanın gururunu yaşıyoruz

19:18 11.04.2023
© AANuman Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© AA
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, parti olarak her seçim döneminde olduğu gibi milletin karşısına yeniliklerle çıkmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararı aldığı tarihten itibaren yoğun bir mesaiyle hazırladıkları AK Parti 2023 Seçim Beyannamesi'ni bugün kamuoyu ile paylaştıklarını anımsattı.
Kapsamlı beyanname çalışmasına katkıda bulunanlara teşekkür eden Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Ülkemizin tüm kesimlerine seslenen, hak ve özgürlükler alanında önemli reformlar sunan, yeni anayasa hazırlama irademizi güçlü şekilde yeniden vurgulayan, gençlerimize yeni ufuklar açarak her alanda kendilerini geliştirmelerine kolaylıklar taahhüt eden, kadınlara ve aileye yönelik kapsamlı koruma tedbirleri başta olmak üzere ekonomik destekler sunan bir Seçim Beyannamesi hazırladık. AK Parti olarak her seçim döneminde olduğu gibi aziz milletimizin karşısına yeniliklerle çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi, TBMM'de Cumhur İttifakı'nın en güçlü şekilde temsili için 14 Mayıs'a kadar durmadan çalışacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."
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