Kiracı ve ev sahibi için kritik tarih yaklaşıyor: 'Partilerin 2 Temmuz kararı merakla bekleniyor'

"Fark yarıdan fazla. Kiralar halen yüksekliğini korurken bir de enflasyon nedeniyle yüzde 50’den fazla artış yapılırsa bu kiracılar için zorlayıcı bir unsur olacak. Öbür tarafta her şeyin fiyatı enflasyon nedeniyle artarken kiraları zorla yerinde saydırmak ev sahipleri açısından hiç adil bir durum değil. Anlayacağınız önümüzdeki seçimleri kim kazanırsa kazansın yeni hükümetin masasındaki en büyük sorunlardan biri kira artışlarıyla ilgili düzenleme olacak. Yüzde 25’lik düzenlemeyi devam ettirme ya da sona erdirme kararının ayrı ayrı tepki alacağına kuşku yok. Bakalım seçim vaatlerinde kira artış oranları düzenlemesiyle ilgili bir söylem ile karşılaşacak mıyız? Hem kiracı hem de ev sahipleri seçime girerken partilerin 2 Temmuz kararını merakla bekliyor."