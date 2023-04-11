https://sputniknews.com.tr/20230411/kiraci-ve-ev-sahibi-icin-kritik-tarih-yaklasiyor-partilerin-2-temmuz-karari-merakla-bekleniyor-1069496861.html
Kiracı ve ev sahibi için kritik tarih yaklaşıyor: 'Partilerin 2 Temmuz kararı merakla bekleniyor'
Kiracı ve ev sahibi için kritik tarih yaklaşıyor: 'Partilerin 2 Temmuz kararı merakla bekleniyor'
Kira artışına 2022 yılında 1 yıl süreyle getirilen yüzde 25 zam sınırı Temmuz'da sona eriyor. Ev sahibi ve kiracılar 2 Temmuz öncesinde, yüzde 25'lik zam... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T09:56+0300
2023-04-11T09:56+0300
2023-04-11T09:58+0300
ekonomi
kiracı
kiralık
satılık
satılık ev
ev sahibi
enflasyon
tüfe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/1a/1048359829_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c56d542f12794693172f2823ed2c3d21.jpg
Kira artışlarına yönelik olarak 2022 yılında getirilen yasal düzenleme Temmuz ayında sona eriyor.Hürriyet gazetesinden Sefer Levent bugün kaleme aldığı yazısında, "2 Temmuz 2023 sonrasında kira artışının ne olacağına ilişkin belirsizlik sürüyor. Eğer yeni bir düzenleme yapılmazsa 1 Temmuz’da bir ev sahibi kirasını yüzde 25 artırmak zorunda kalırken 2 Temmuz’da artışa giden bir kiracı bugünkü enflasyona göre yüzde 50’den fazla artış yapmak zorunda kalacak" dedi ve süreci şu şekilde detaylandırdı:
https://sputniknews.com.tr/20230330/kiraci-ile-ev-sahibi-anlasmazliklarinda-yeni-donem-1068946993.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/1a/1048359829_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_69afd0844b154f7734032bb7811d6997.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kiracı, kiralık, satılık, satılık ev, ev sahibi , enflasyon, tüfe
kiracı, kiralık, satılık, satılık ev, ev sahibi , enflasyon, tüfe
Kiracı ve ev sahibi için kritik tarih yaklaşıyor: 'Partilerin 2 Temmuz kararı merakla bekleniyor'
09:56 11.04.2023 (güncellendi: 09:58 11.04.2023) Abone ol
Kira artışına 2022 yılında 1 yıl süreyle getirilen yüzde 25 zam sınırı Temmuz'da sona eriyor. Ev sahibi ve kiracılar 2 Temmuz öncesinde, yüzde 25'lik zam sınırı kararının yenilenip yenilenmeyeceğini merak ediyor.
Kira artışlarına yönelik olarak 2022 yılında getirilen yasal düzenleme Temmuz ayında sona eriyor.
Hürriyet gazetesinden Sefer Levent bugün kaleme aldığı yazısında
, "2 Temmuz 2023 sonrasında kira artışının ne olacağına ilişkin belirsizlik sürüyor. Eğer yeni bir düzenleme yapılmazsa 1 Temmuz’da bir ev sahibi kirasını yüzde 25 artırmak zorunda kalırken 2 Temmuz’da artışa giden bir kiracı bugünkü enflasyona göre yüzde 50’den fazla artış yapmak zorunda kalacak
" dedi ve süreci şu şekilde detaylandırdı:
"Fark yarıdan fazla. Kiralar halen yüksekliğini korurken bir de enflasyon nedeniyle yüzde 50’den fazla artış yapılırsa bu kiracılar için zorlayıcı bir unsur olacak. Öbür tarafta her şeyin fiyatı enflasyon nedeniyle artarken kiraları zorla yerinde saydırmak ev sahipleri açısından hiç adil bir durum değil. Anlayacağınız önümüzdeki seçimleri kim kazanırsa kazansın yeni hükümetin masasındaki en büyük sorunlardan biri kira artışlarıyla ilgili düzenleme olacak. Yüzde 25’lik düzenlemeyi devam ettirme ya da sona erdirme kararının ayrı ayrı tepki alacağına kuşku yok. Bakalım seçim vaatlerinde kira artış oranları düzenlemesiyle ilgili bir söylem ile karşılaşacak mıyız? Hem kiracı hem de ev sahipleri seçime girerken partilerin 2 Temmuz kararını merakla bekliyor."