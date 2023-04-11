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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230411/kilicdaroglundan-yeni-tiktok-videosu-gencler-millet-ittifakini-desteklemek-icin-size-uc-sebep-1069546587.html
Kılıçdaroğlu'ndan yeni TikTok videosu: Gençler, Millet İttifakı'nı desteklemek için size üç sebep
Kılıçdaroğlu'ndan yeni TikTok videosu: Gençler, Millet İttifakı'nı desteklemek için size üç sebep
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok'tan yayınladığı videoya gençlere Millet İttifakı'na destek çağrısı... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
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2023-04-11T23:49+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
tiktok
millet ittifakı
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genç seçmenlere TikTok'ta üzerinden yayınladığı bir videoyla seslendi.Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı desteklemek için üç sebep sayarak, şu ifadeleri kullandı:"Gençler, Millet İttifakı'nı desteklemek için size üç sebep, videoyu sonuna kadar izleyin.
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tiktok, millet ittifakı
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tiktok, millet ittifakı

Kılıçdaroğlu'ndan yeni TikTok videosu: Gençler, Millet İttifakı'nı desteklemek için size üç sebep

23:46 11.04.2023 (güncellendi: 23:49 11.04.2023)
© CHPCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© CHP
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok'tan yayınladığı videoya gençlere Millet İttifakı'na destek çağrısı yaptı.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genç seçmenlere TikTok'ta üzerinden yayınladığı bir videoyla seslendi.
Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı desteklemek için üç sebep sayarak, şu ifadeleri kullandı:
"Gençler, Millet İttifakı'nı desteklemek için size üç sebep, videoyu sonuna kadar izleyin.
İlk arabanız ÖTV'siz olacak.
KYK kredi ve burs tutarları artacak.
Borçlar 0 faizle yeniden yapılandırılacak. KYK borcu gibi bir derdiniz olmayacak.
Enflasyonu 2 yıl içinde kalıcı biçimde sabitleyip 5 yılda en az 5 milyon yeni iş imkanı yaratacağız.
En büyük kaygın işsizlik değil, 'hangi işi seçsem' diye düşünmek olacak.
Tüm bunların gerçek olduğu hayat dünyanın bir ucunda değil. Cumhurbaşkanı seçildiğimde doğduğun bu topraklarda olacak. Bu birlikte başaracağız.
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