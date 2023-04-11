https://sputniknews.com.tr/20230411/kilicdaroglundan-yeni-tiktok-videosu-gencler-millet-ittifakini-desteklemek-icin-size-uc-sebep-1069546587.html

Kılıçdaroğlu'ndan yeni TikTok videosu: Gençler, Millet İttifakı'nı desteklemek için size üç sebep

Kılıçdaroğlu'ndan yeni TikTok videosu: Gençler, Millet İttifakı'nı desteklemek için size üç sebep

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok'tan yayınladığı videoya gençlere Millet İttifakı'na destek çağrısı... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T23:46+0300

2023-04-11T23:46+0300

2023-04-11T23:49+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

tiktok

millet ittifakı

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genç seçmenlere TikTok'ta üzerinden yayınladığı bir videoyla seslendi.Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı desteklemek için üç sebep sayarak, şu ifadeleri kullandı:"Gençler, Millet İttifakı'nı desteklemek için size üç sebep, videoyu sonuna kadar izleyin.

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tiktok, millet ittifakı