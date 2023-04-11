https://sputniknews.com.tr/20230411/kilicdaroglu-bundan-sonraki-mucadelemiz-akil-ve-bilgi-mucadelesi--1069535704.html

Kılıçdaroğlu: Bundan sonraki mücadelemiz, akıl ve bilgi mücadelesi

Kılıçdaroğlu: Bundan sonraki mücadelemiz, akıl ve bilgi mücadelesi

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Bundan sonraki mücadelemiz akıl ve bilgi mücadelesi. Yeni yol, bilimde ve teknolojide ilerleme... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T19:10+0300

2023-04-11T19:10+0300

2023-04-11T19:10+0300

kemal kılıçdaroğlu

2023 türkiye seçimleri

gelibolu

çanakkale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069536078_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_579c95fc5bf67bbb0118a51714e5e6fd.jpg

Cumhurbaşkanı adayı JKemal Kılıçdaroğlu, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret etti. Ziyaretinde Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Alçıtepe köyünde muhtarlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.Kemal Kılıçdaroğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Çanakkale'de 108 yıl önce verilen mücadelenin sıradan bir mücadele olmadığını anlattı.Çanakkale'de adalet mücadelesinin verildiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Biz kendi ülkemizde bayrağımızın altında özgürce yaşamak istiyoruz. O nedenle Çanakkale hem bizim hem de dünya tarihi açısından önemli bir kurtuluş mücadelesidir" dedi.Türkiye Cumhuriyeti'nin sıradan bir devlet olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:Beraberindekilerle Hisarlık Tepe'deki Şehitler Abidesi'ne geçen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, alan kılavuzlarından bölge hakkında bilgi aldı, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Meçhul Asker Anıtı önünde dua edildi, temsili şehitliğe karanfil bırakıldı.Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaretlerinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile partililer eşlik etti.

gelibolu

çanakkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, gelibolu, çanakkale