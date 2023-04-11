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Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu'nun oğluna silahlı saldırı sanığına 10 yıl hapis
Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu'nun oğluna silahlı saldırı sanığına 10 yıl hapis
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun oğlu Osman Topaloğlu'na silahlı saldırıda bulunan sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezasına... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T21:02+0300
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Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık E.E. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Osman Topaloğlu ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.Müşteki avukatı Ersen Göksan, sanığın olay yerinde 28 dakika bekledikten sonra ateş ettiğini, ilk atışın da müvekkilinin kalp hizasına yapıldığını belirterek, "Sanığın kastı öldürmeye yöneliktir. Sanıkla müvekkilim arasında husumet yoktur. Ancak azmettirenler yönünden araştırmamız devam etmektedir. Onları bulacağız. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.Sanık E.E. ise suçlamayı kabul etmediğini ifade ederek, "Günah keçisi arıyorlardı, beni bulmuşlar. Hakkımda beraat kararı verilmesini istiyorum" diye konuştu.Mahkeme heyeti sanığı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, cezada indirime gitmedi.Antalya'nın Kemer ilçesi Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun oğlu Osman Topaloğlu'na, işlettiği su sporları merkezinde 11 Haziran 2022'de silahlı saldırı düzenlenmişti.Topaloğlu saldırıdan yara almadan kurtulurken, E.E. jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı.Geçen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık E.E.'nin "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını ve indirim uygulanmamasını talep etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220612/kemer-belediye-baskani-topaloglunun-ogluna-silahli-saldiri-1057312879.html
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antalya, kemer, sanık, mahkeme

Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu'nun oğluna silahlı saldırı sanığına 10 yıl hapis

21:02 11.04.2023 (güncellendi: 21:06 11.04.2023)
© DHANecati Topaloğlu'nun oğlu Osman Topaloğlu
Necati Topaloğlu'nun oğlu Osman Topaloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© DHA
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Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun oğlu Osman Topaloğlu'na silahlı saldırıda bulunan sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık E.E. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Osman Topaloğlu ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.
Müşteki avukatı Ersen Göksan, sanığın olay yerinde 28 dakika bekledikten sonra ateş ettiğini, ilk atışın da müvekkilinin kalp hizasına yapıldığını belirterek, "Sanığın kastı öldürmeye yöneliktir. Sanıkla müvekkilim arasında husumet yoktur. Ancak azmettirenler yönünden araştırmamız devam etmektedir. Onları bulacağız. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.
Sanık E.E. ise suçlamayı kabul etmediğini ifade ederek, "Günah keçisi arıyorlardı, beni bulmuşlar. Hakkımda beraat kararı verilmesini istiyorum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti sanığı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, cezada indirime gitmedi.
Antalya'nın Kemer ilçesi Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun oğlu Osman Topaloğlu'na, işlettiği su sporları merkezinde 11 Haziran 2022'de silahlı saldırı düzenlenmişti.
Topaloğlu saldırıdan yara almadan kurtulurken, E.E. jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı.
Geçen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık E.E.'nin "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını ve indirim uygulanmamasını talep etmişti.
Necati Topaloğlu'nun oğlu Osman Topaloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2022
TÜRKİYE
Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu'nun oğluna silahlı saldırı
12 Haziran 2022, 13:23
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