https://sputniknews.com.tr/20230411/karalar-secmen-belediyelerin-yaptigi-icraatlar-sonucu-sayin-kilicdaroglu-kazanir-demeye-basladi-1069536510.html
Karalar: Seçmen belediyelerin yaptığı icraatlar sonucu Sayın Kılıçdaroğlu kazanır demeye başladı
Karalar: Seçmen belediyelerin yaptığı icraatlar sonucu Sayın Kılıçdaroğlu kazanır demeye başladı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 14 Mayıs seçim sürecine ilişkin "Seçmen belediyelerin yaptığı icraatlar sonucu Sayın Kılıçdaroğlu kazanır... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T19:28+0300
2023-04-11T19:28+0300
2023-04-11T19:38+0300
2023 türkiye seçimleri
zeydan karalar
chp
ak parti
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Habertürk televizyon kanalında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar "Sayın İnce'nin oyu düşer, bu iş ilk turda biter. Seçmen belediyelerin yaptığı icraatlar sonucu Sayın Kılıçdaroğlu kazanır demeye başladı" dedi.Karalar, kendisine bir kahvehanedeki görüntülerini soran Mehmet Akif Ersoy'a "Ben siyasetçiyim. Her kahve miting alanı gibi. Kahveye gidiyorum içeri girip 'Hadi iyisiniz 15 bin lira Kurban Bayramı'ında cepte, tabii Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verirseniz' diyorum" yanıtını verdi.
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zeydan karalar, chp, ak parti
zeydan karalar, chp, ak parti
Karalar: Seçmen belediyelerin yaptığı icraatlar sonucu Sayın Kılıçdaroğlu kazanır demeye başladı
19:28 11.04.2023 (güncellendi: 19:38 11.04.2023) Abone ol
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 14 Mayıs seçim sürecine ilişkin "Seçmen belediyelerin yaptığı icraatlar sonucu Sayın Kılıçdaroğlu kazanır demeye başladı" açıklamasında bulundu.
Habertürk televizyon kanalında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar "Sayın İnce'nin oyu düşer, bu iş ilk turda biter. Seçmen belediyelerin yaptığı icraatlar sonucu Sayın Kılıçdaroğlu kazanır demeye başladı" dedi.
Karalar, kendisine bir kahvehanedeki görüntülerini soran Mehmet Akif Ersoy'a "Ben siyasetçiyim. Her kahve miting alanı gibi. Kahveye gidiyorum içeri girip 'Hadi iyisiniz 15 bin lira Kurban Bayramı'ında cepte, tabii Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verirseniz' diyorum" yanıtını verdi.