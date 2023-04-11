https://sputniknews.com.tr/20230411/karalar-secmen-belediyelerin-yaptigi-icraatlar-sonucu-sayin-kilicdaroglu-kazanir-demeye-basladi-1069536510.html

Karalar: Seçmen belediyelerin yaptığı icraatlar sonucu Sayın Kılıçdaroğlu kazanır demeye başladı

Karalar: Seçmen belediyelerin yaptığı icraatlar sonucu Sayın Kılıçdaroğlu kazanır demeye başladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 14 Mayıs seçim sürecine ilişkin "Seçmen belediyelerin yaptığı icraatlar sonucu Sayın Kılıçdaroğlu kazanır... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T19:28+0300

2023-04-11T19:28+0300

2023-04-11T19:38+0300

2023 türkiye seçimleri

zeydan karalar

chp

ak parti

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Habertürk televizyon kanalında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar "Sayın İnce'nin oyu düşer, bu iş ilk turda biter. Seçmen belediyelerin yaptığı icraatlar sonucu Sayın Kılıçdaroğlu kazanır demeye başladı" dedi.Karalar, kendisine bir kahvehanedeki görüntülerini soran Mehmet Akif Ersoy'a "Ben siyasetçiyim. Her kahve miting alanı gibi. Kahveye gidiyorum içeri girip 'Hadi iyisiniz 15 bin lira Kurban Bayramı'ında cepte, tabii Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verirseniz' diyorum" yanıtını verdi.

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2023

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Sputnik Türkiye

zeydan karalar, chp, ak parti