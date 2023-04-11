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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230411/kanada-rusyaya-yonelik-yaptirim-listesini-bir-kez-daha-genisletti-1069541513.html
Kanada Rusya’ya yönelik yaptırım listesini bir kez daha genişletti
Kanada Rusya’ya yönelik yaptırım listesini bir kez daha genişletti
Kanada Başbakanı Trudeau, Rusya karşıtı yaptırımlar listesinin genişletildiğini duyurdu. Ottava’nın listesine bu kez Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T21:18+0300
2023-04-11T21:19+0300
ukrayna krizi
rusya
kanada
yaptırım
ukrayna krizi
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rusya karşıtı yaptırımlar listesinin genişletildiğini bildirdi. Kanada hükümetinin sitesinde yer alan bilgiye göre Ottava’nın listesinde Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin lideri Rustam Minnihanov, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Nikolay Pankov ve Wagner Grubu’nun kurucusu Yevgeniy Prigojin ile bağlantılı şirketler yer aldı.Trudeau’ya göre Kanada, Rusya üzerindeki ‘baskıyı artırmak’ için yaptırım listesini genişletme kararı aldı. Kanada hükümetinin açıklamasına göre uygulanan yeni yaptırımların tamamı 5 Nisan’dan itibaren yürürlüğe girdi.Rusya’dan toplam 14 gerçek ve 34 tüzel kişiye yaptırım uygulandı. Şirketler arasında Prigojin’in kontrolündeki Concord Management and Consulting şirketi ve Kanada’nın kişisel yaptırım uyguladığı Aleksey İsaykin’in yönetimindeki Volga-Dnepr şirketler grubu yer alıyor. Ottava’nın yaptırım uyguladığı şirketler arasında ayrıca Belarus’un finans sektörü ile bağlantılı 9 şirket te bulunuyor.Kanada en son 24 Şubat 2023’te Rusya’ya yönelik yaptırım listesini genişletmişti. O zaman yaptırım listesine Rusya’dan 129 gerçek ve 63 tüzel kişi dahil edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230316/engler-rus-sporculari-olimpiyatlarda-istemeyen-bakana-sordu-aynisi-abd-israil-icin-gecerli-mi-1068356880.html
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rusya, kanada, yaptırım, ukrayna krizi
rusya, kanada, yaptırım, ukrayna krizi

Kanada Rusya’ya yönelik yaptırım listesini bir kez daha genişletti

21:18 11.04.2023 (güncellendi: 21:19 11.04.2023)
© AAKanada Bayrak
Kanada Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© AA
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Kanada Başbakanı Trudeau, Rusya karşıtı yaptırımlar listesinin genişletildiğini duyurdu. Ottava’nın listesine bu kez Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti lideri Minnihanov, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Pankov ve Wagner Grubu’nun kurucusu Prigojin ile bağlantılı şirketler alındı.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rusya karşıtı yaptırımlar listesinin genişletildiğini bildirdi. Kanada hükümetinin sitesinde yer alan bilgiye göre Ottava’nın listesinde Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin lideri Rustam Minnihanov, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Nikolay Pankov ve Wagner Grubu’nun kurucusu Yevgeniy Prigojin ile bağlantılı şirketler yer aldı.
Trudeau’ya göre Kanada, Rusya üzerindeki ‘baskıyı artırmak’ için yaptırım listesini genişletme kararı aldı. Kanada hükümetinin açıklamasına göre uygulanan yeni yaptırımların tamamı 5 Nisan’dan itibaren yürürlüğe girdi.
Rusya’dan toplam 14 gerçek ve 34 tüzel kişiye yaptırım uygulandı. Şirketler arasında Prigojin’in kontrolündeki Concord Management and Consulting şirketi ve Kanada’nın kişisel yaptırım uyguladığı Aleksey İsaykin’in yönetimindeki Volga-Dnepr şirketler grubu yer alıyor. Ottava’nın yaptırım uyguladığı şirketler arasında ayrıca Belarus’un finans sektörü ile bağlantılı 9 şirket te bulunuyor.
Kanada en son 24 Şubat 2023’te Rusya’ya yönelik yaptırım listesini genişletmişti. O zaman yaptırım listesine Rusya’dan 129 gerçek ve 63 tüzel kişi dahil edilmişti.
Kanada Spor Bakanı Pascale St-Onge - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
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