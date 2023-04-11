https://sputniknews.com.tr/20230411/kalp-ameliyatlarinin-yuzde-30u-kan-yoklugundan-ertelenmek-zorunda-kaliyor-1069509356.html
Kan stoklarında düşüş: 'Kalp ameliyatlarının yüzde 30'u kan yokluğundan ertelenmek zorunda kalıyor'
Kan stoklarında düşüş: 'Kalp ameliyatlarının yüzde 30'u kan yokluğundan ertelenmek zorunda kalıyor'
Türkiye'nin kan stokları kritik seviyenin de yarısına düştü. Kızılay günlerdir kan bağışı çağrısı yaparken sorunun ciddi olduğu belirtiliyor. Kan stoklarındaki... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T13:14+0300
2023-04-11T13:14+0300
2023-04-11T13:16+0300
yaşam
kalp
kalp krizi
ameliyat
sağlık bakanlığı
kan
kan bağışı
kan tahlili
kızılay
kızılay
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Türkiye'nin kan stoku kırmızı alarm veriyor.Kızılay, kan stoklarının kritik seviyenin altığına düştüğünü belirterek vatandaşlara bağış çağrısında bulunmuştu.NTV'den Melike Şahin'e konuşan Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Kürşat Bozkurt, kan yokluğunun bazı kalp ameliyatlarına engel olduğunu ve ameliyatların ertelendiğini dile getirdi."Tıkanmış durumdayız. Belli ameliyatları yapamaz hale geldik." sözleriyle durumu özetleyen Bozkurt, 3 tane büyükşehirde yaptığı görüşmelerde en az yüzde 20 ile 30 civarında ameliyatlarda erteleme olduğunu ifade etti.'Bir açık kalp ameliyatında minimum 4 tane kan kullanılıyor'En çok kan ihtiyacının olduğu kalp ameliyatları birçok merkezde ertelenmek zorunda kalırken Bozkurt, aciliyete göre ameliyatlara devam edildiğini de aktardı. Bozkurt, "Bir açık kalp ameliyatında minimum 4 tane kan kullanılıyor. Öncesinde hazırlayamazsak ameliyatı yapamıyoruz." dedi.Bozkurt, özellikle İzmir'deki özel hastanelerde çok büyük sıkıntı olduğunu belirtirken İstanbul Avrupa Yakası'ndaki çok büyük bir hastanede geçen haftaki ameliyatın önemli bir kısmının ertelendiğini belirtti.'Ameliyatlar durma noktasında'"Bazı yerlerde ameliyatlar durma noktasına geldi." ifadelerini kullanan Bozkurt, Ankara'daki hastanelerde de ciddi problemlerin yaşandığını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230411/kizilayin-kan-stoklari-hala-kritik-seviyede-1069507636.html
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kalp, kalp krizi, ameliyat, sağlık bakanlığı, kan, kan bağışı, kan tahlili, kızılay, kızılay
kalp, kalp krizi, ameliyat, sağlık bakanlığı, kan, kan bağışı, kan tahlili, kızılay, kızılay
Kan stoklarında düşüş: 'Kalp ameliyatlarının yüzde 30'u kan yokluğundan ertelenmek zorunda kalıyor'
13:14 11.04.2023 (güncellendi: 13:16 11.04.2023) Abone ol
Türkiye'nin kan stokları kritik seviyenin de yarısına düştü. Kızılay günlerdir kan bağışı çağrısı yaparken sorunun ciddi olduğu belirtiliyor. Kan stoklarındaki düşüş nedeniyle kan ihtiyacının en fazla olduğu kalp ameliyatlarının yüzde 30'unun ertelenmek zorunda kaldığı ifade ediliyor.
Türkiye'nin kan stoku kırmızı alarm veriyor.
Kızılay, kan stoklarının kritik seviyenin altığına düştüğünü belirterek vatandaşlara bağış çağrısında bulunmuştu.
NTV'den Melike Şahin'e konuşan
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Kürşat Bozkurt, kan yokluğunun bazı kalp ameliyatlarına engel olduğunu ve ameliyatların ertelendiğini dile getirdi.
"Tıkanmış durumdayız. Belli ameliyatları yapamaz hale geldik." sözleriyle durumu özetleyen Bozkurt, 3 tane büyükşehirde yaptığı görüşmelerde en az yüzde 20 ile 30 civarında ameliyatlarda erteleme olduğunu ifade etti.
'Bir açık kalp ameliyatında minimum 4 tane kan kullanılıyor'
En çok kan ihtiyacının olduğu kalp ameliyatları birçok merkezde ertelenmek zorunda kalırken Bozkurt, aciliyete göre ameliyatlara devam edildiğini de aktardı. Bozkurt, "Bir açık kalp ameliyatında minimum 4 tane kan kullanılıyor. Öncesinde hazırlayamazsak ameliyatı yapamıyoruz." dedi.
Bozkurt, özellikle İzmir'deki özel hastanelerde çok büyük sıkıntı olduğunu belirtirken İstanbul Avrupa Yakası'ndaki çok büyük bir hastanede geçen haftaki ameliyatın önemli bir kısmının ertelendiğini belirtti.
'Ameliyatlar durma noktasında'
"Bazı yerlerde ameliyatlar durma noktasına geldi." ifadelerini kullanan Bozkurt, Ankara'daki hastanelerde de ciddi problemlerin yaşandığını sözlerine ekledi.