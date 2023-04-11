https://sputniknews.com.tr/20230411/kalp-ameliyatlarinin-yuzde-30u-kan-yoklugundan-ertelenmek-zorunda-kaliyor-1069509356.html

Kan stoklarında düşüş: 'Kalp ameliyatlarının yüzde 30'u kan yokluğundan ertelenmek zorunda kalıyor'

Kan stoklarında düşüş: 'Kalp ameliyatlarının yüzde 30'u kan yokluğundan ertelenmek zorunda kalıyor'

Türkiye'nin kan stokları kritik seviyenin de yarısına düştü. Kızılay günlerdir kan bağışı çağrısı yaparken sorunun ciddi olduğu belirtiliyor. Kan stoklarındaki... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T13:14+0300

2023-04-11T13:14+0300

2023-04-11T13:16+0300

yaşam

kalp

kalp krizi

ameliyat

sağlık bakanlığı

kan

kan bağışı

kan tahlili

kızılay

kızılay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103986/59/1039865952_0:64:1000:627_1920x0_80_0_0_bf9feaf4c941f3a81a57e1f330cf2f03.jpg

Türkiye'nin kan stoku kırmızı alarm veriyor.Kızılay, kan stoklarının kritik seviyenin altığına düştüğünü belirterek vatandaşlara bağış çağrısında bulunmuştu.NTV'den Melike Şahin'e konuşan Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Kürşat Bozkurt, kan yokluğunun bazı kalp ameliyatlarına engel olduğunu ve ameliyatların ertelendiğini dile getirdi."Tıkanmış durumdayız. Belli ameliyatları yapamaz hale geldik." sözleriyle durumu özetleyen Bozkurt, 3 tane büyükşehirde yaptığı görüşmelerde en az yüzde 20 ile 30 civarında ameliyatlarda erteleme olduğunu ifade etti.'Bir açık kalp ameliyatında minimum 4 tane kan kullanılıyor'En çok kan ihtiyacının olduğu kalp ameliyatları birçok merkezde ertelenmek zorunda kalırken Bozkurt, aciliyete göre ameliyatlara devam edildiğini de aktardı. Bozkurt, "Bir açık kalp ameliyatında minimum 4 tane kan kullanılıyor. Öncesinde hazırlayamazsak ameliyatı yapamıyoruz." dedi.Bozkurt, özellikle İzmir'deki özel hastanelerde çok büyük sıkıntı olduğunu belirtirken İstanbul Avrupa Yakası'ndaki çok büyük bir hastanede geçen haftaki ameliyatın önemli bir kısmının ertelendiğini belirtti.'Ameliyatlar durma noktasında'"Bazı yerlerde ameliyatlar durma noktasına geldi." ifadelerini kullanan Bozkurt, Ankara'daki hastanelerde de ciddi problemlerin yaşandığını sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230411/kizilayin-kan-stoklari-hala-kritik-seviyede-1069507636.html

kızılay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kalp, kalp krizi, ameliyat, sağlık bakanlığı, kan, kan bağışı, kan tahlili, kızılay, kızılay