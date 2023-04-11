Kan stoklarında düşüş: 'Kalp ameliyatlarının yüzde 30'u kan yokluğundan ertelenmek zorunda kalıyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemden haber başlıkları
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AB uzmanı Baydarol: Türkiye’ye vizeyi Kenan Evren koydurdu
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçime girecek siyasi partilerin milletvekili aday listeleri açıklandı
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Finans hizmetleri ve dijitalleşen dünya
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Gündem milletvekili aday listelerinin açıklandığı 14 Mayıs seçimleri
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Avrupa'nın Çin macerası
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Aday listelerinin şifreleri
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Listeler nasıl bir Meclis'i işaret ediyor?
18:34
116 dk
Z RAPORU
Suriye konulu dışişleri bakanları 4'lü toplantısı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve siyasi gündem
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Hikmet Çetin: Muharrem İnce bir ihtimal çekilebilir
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 33 gün kaldı
12:47
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe ve Beşiktaş haftayı kayıpsız geçti
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
AK Parti, CHP, İYİ Parti kulislerinde konuşulanlar
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230411/kalp-ameliyatlarinin-yuzde-30u-kan-yoklugundan-ertelenmek-zorunda-kaliyor-1069509356.html
Kan stoklarında düşüş: 'Kalp ameliyatlarının yüzde 30'u kan yokluğundan ertelenmek zorunda kalıyor'
Kan stoklarında düşüş: 'Kalp ameliyatlarının yüzde 30'u kan yokluğundan ertelenmek zorunda kalıyor'
Türkiye'nin kan stokları kritik seviyenin de yarısına düştü. Kızılay günlerdir kan bağışı çağrısı yaparken sorunun ciddi olduğu belirtiliyor. Kan stoklarındaki... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T13:14+0300
2023-04-11T13:16+0300
yaşam
kalp
kalp krizi
ameliyat
sağlık bakanlığı
kan
kan bağışı
kan tahlili
kızılay
kızılay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103986/59/1039865952_0:64:1000:627_1920x0_80_0_0_bf9feaf4c941f3a81a57e1f330cf2f03.jpg
Türkiye'nin kan stoku kırmızı alarm veriyor.Kızılay, kan stoklarının kritik seviyenin altığına düştüğünü belirterek vatandaşlara bağış çağrısında bulunmuştu.NTV'den Melike Şahin'e konuşan Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Kürşat Bozkurt, kan yokluğunun bazı kalp ameliyatlarına engel olduğunu ve ameliyatların ertelendiğini dile getirdi."Tıkanmış durumdayız. Belli ameliyatları yapamaz hale geldik." sözleriyle durumu özetleyen Bozkurt, 3 tane büyükşehirde yaptığı görüşmelerde en az yüzde 20 ile 30 civarında ameliyatlarda erteleme olduğunu ifade etti.'Bir açık kalp ameliyatında minimum 4 tane kan kullanılıyor'En çok kan ihtiyacının olduğu kalp ameliyatları birçok merkezde ertelenmek zorunda kalırken Bozkurt, aciliyete göre ameliyatlara devam edildiğini de aktardı. Bozkurt, "Bir açık kalp ameliyatında minimum 4 tane kan kullanılıyor. Öncesinde hazırlayamazsak ameliyatı yapamıyoruz." dedi.Bozkurt, özellikle İzmir'deki özel hastanelerde çok büyük sıkıntı olduğunu belirtirken İstanbul Avrupa Yakası'ndaki çok büyük bir hastanede geçen haftaki ameliyatın önemli bir kısmının ertelendiğini belirtti.'Ameliyatlar durma noktasında'"Bazı yerlerde ameliyatlar durma noktasına geldi." ifadelerini kullanan Bozkurt, Ankara'daki hastanelerde de ciddi problemlerin yaşandığını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230411/kizilayin-kan-stoklari-hala-kritik-seviyede-1069507636.html
kızılay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103986/59/1039865952_164:0:1000:627_1920x0_80_0_0_24cfdf1014e0371da39dbfe1000f983a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kalp, kalp krizi, ameliyat, sağlık bakanlığı, kan, kan bağışı, kan tahlili, kızılay, kızılay
kalp, kalp krizi, ameliyat, sağlık bakanlığı, kan, kan bağışı, kan tahlili, kızılay, kızılay

Kan stoklarında düşüş: 'Kalp ameliyatlarının yüzde 30'u kan yokluğundan ertelenmek zorunda kalıyor'

13:14 11.04.2023 (güncellendi: 13:16 11.04.2023)
© DHAkalp ameliyatı
kalp ameliyatı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© DHA
Abone olTelegram
Türkiye'nin kan stokları kritik seviyenin de yarısına düştü. Kızılay günlerdir kan bağışı çağrısı yaparken sorunun ciddi olduğu belirtiliyor. Kan stoklarındaki düşüş nedeniyle kan ihtiyacının en fazla olduğu kalp ameliyatlarının yüzde 30'unun ertelenmek zorunda kaldığı ifade ediliyor.
Türkiye'nin kan stoku kırmızı alarm veriyor.
Kızılay, kan stoklarının kritik seviyenin altığına düştüğünü belirterek vatandaşlara bağış çağrısında bulunmuştu.
NTV'den Melike Şahin'e konuşan Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Kürşat Bozkurt, kan yokluğunun bazı kalp ameliyatlarına engel olduğunu ve ameliyatların ertelendiğini dile getirdi.
Kızılay - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
YAŞAM
Kızılay'ın kan stokları hala kritik seviyede
12:40
"Tıkanmış durumdayız. Belli ameliyatları yapamaz hale geldik." sözleriyle durumu özetleyen Bozkurt, 3 tane büyükşehirde yaptığı görüşmelerde en az yüzde 20 ile 30 civarında ameliyatlarda erteleme olduğunu ifade etti.

'Bir açık kalp ameliyatında minimum 4 tane kan kullanılıyor'

En çok kan ihtiyacının olduğu kalp ameliyatları birçok merkezde ertelenmek zorunda kalırken Bozkurt, aciliyete göre ameliyatlara devam edildiğini de aktardı. Bozkurt, "Bir açık kalp ameliyatında minimum 4 tane kan kullanılıyor. Öncesinde hazırlayamazsak ameliyatı yapamıyoruz." dedi.
Bozkurt, özellikle İzmir'deki özel hastanelerde çok büyük sıkıntı olduğunu belirtirken İstanbul Avrupa Yakası'ndaki çok büyük bir hastanede geçen haftaki ameliyatın önemli bir kısmının ertelendiğini belirtti.

'Ameliyatlar durma noktasında'

"Bazı yerlerde ameliyatlar durma noktasına geldi." ifadelerini kullanan Bozkurt, Ankara'daki hastanelerde de ciddi problemlerin yaşandığını sözlerine ekledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала