https://sputniknews.com.tr/20230411/kahramanmarasta-4-buyuklugunde-deprem-1069500904.html
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta saat 11.17'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T11:38+0300
2023-04-11T11:38+0300
2023-04-11T11:41+0300
türkiye
deprem
kahramanmaraş
afad
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 10,27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230411/besiktas-deprem-bolgesine-destek-icin-yarin-atletico-madrid-ile-karsilasacak-1069499842.html
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deprem, kahramanmaraş, afad
deprem, kahramanmaraş, afad
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
11:38 11.04.2023 (güncellendi: 11:41 11.04.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Kahramanmaraş'ta saat 11.17'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.