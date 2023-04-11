Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemden haber başlıkları
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AB uzmanı Baydarol: Türkiye’ye vizeyi Kenan Evren koydurdu
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçime girecek siyasi partilerin milletvekili aday listeleri açıklandı
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Finans hizmetleri ve dijitalleşen dünya
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Gündem milletvekili aday listelerinin açıklandığı 14 Mayıs seçimleri
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Avrupa'nın Çin macerası
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Aday listelerinin şifreleri
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Listeler nasıl bir Meclis'i işaret ediyor?
18:34
116 dk
Z RAPORU
Suriye konulu dışişleri bakanları 4'lü toplantısı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve siyasi gündem
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Seçmen milletvekili listelerine nasıl bakıyor?
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 33 gün kaldı
12:46
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe ve Beşiktaş haftayı kayıpsız geçti
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
AK Parti, CHP, İYİ Parti kulislerinde konuşulanlar
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230411/kahramanmarasta-4-buyuklugunde-deprem-1069500904.html
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta saat 11.17'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T11:38+0300
2023-04-11T11:41+0300
türkiye
deprem
kahramanmaraş
afad
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069501202_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c46f5438737e34c5793b3c71d19fd88f.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 10,27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230411/besiktas-deprem-bolgesine-destek-icin-yarin-atletico-madrid-ile-karsilasacak-1069499842.html
türkiye
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069501202_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_90ff78fd867317faf4bb5110dac19a4d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, kahramanmaraş, afad
deprem, kahramanmaraş, afad

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

11:38 11.04.2023 (güncellendi: 11:41 11.04.2023)
© AAdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© AA
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Kahramanmaraş'ta saat 11.17'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Beşiktaş Tribünleri - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
SPOR
Beşiktaş, deprem bölgesine destek için yarın Atletico Madrid ile karşılaşacak
11:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала