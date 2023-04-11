https://sputniknews.com.tr/20230411/kahramanmarasta-4-buyuklugunde-deprem-1069500904.html

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta saat 11.17'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T11:38+0300

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türkiye

deprem

kahramanmaraş

afad

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 10,27 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20230411/besiktas-deprem-bolgesine-destek-icin-yarin-atletico-madrid-ile-karsilasacak-1069499842.html

türkiye

kahramanmaraş

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deprem, kahramanmaraş, afad