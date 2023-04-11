https://sputniknews.com.tr/20230411/kahramanmarasta-4-buyuklugunde-deprem-1069493952.html
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 01.45'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T04:48+0300
2023-04-11T04:48+0300
2023-04-11T04:48+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7.18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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kahramanmaraş, deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 01.45'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7.18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.