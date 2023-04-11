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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230411/kahramanmarasta-4-buyuklugunde-deprem-1069493952.html
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 01.45'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7.18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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kahramanmaraş, deprem
kahramanmaraş, deprem

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

04:48 11.04.2023
© AASismograf - deprem - AFAD
Sismograf - deprem - AFAD - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© AA
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 01.45'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7.18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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