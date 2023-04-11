https://sputniknews.com.tr/20230411/kaftancioglundan-muharrem-inceye-yanit-ince-hesaplarla-ugrasanlara-halk-dersini-verecek-1069517378.html
Kaftancıoğlu'ndan Muharrem İnce'ye yanıt: 'İnce' hesaplarla uğraşanlara halk dersini verecek
Kaftancıoğlu'ndan Muharrem İnce'ye yanıt: 'İnce' hesaplarla uğraşanlara halk dersini verecek
Kaftancıoğlu, "Onlarınki menfaat ittifakı" diyen Muharrem İnce için sosyal medya hesabından "Kendi gerçekliğini görmeden 'İnce' hesaplarla uğraşanlara da halk... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T14:02+0300
2023-04-11T14:02+0300
2023-04-11T14:02+0300
2023 türkiye seçimleri
canan kaftancıoğlu
muharrem ince
cumhuriyet halk partisi (chp)
memleket partisi
millet ittifakı
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Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin CHP'ye yönelik eleştirilerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan yanıt geldi.Muharrem İnce, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada 'Mecliste iki tane AK Parti olacağını' söyleyerek, “Ali Babacan, Sadullah Ergin, Davutoğlu 2017 referandumunda ‘evet’ oyu kullandılar. Erdoğan bunları kandırmıştı. Şimdi CHP listelerindeler. Erdoğan tekrar kandırırsa ne olacak” ifadesini kullandı. Millet İttifakı için de 'Menfaat ittifakı' suçlamasını yaptı.Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:
https://sputniknews.com.tr/20230410/karamollaoglundan-muharrem-inceye-ak-partiye-destek-veriyorsan-cikip-soyle-1069465567.html
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canan kaftancıoğlu, muharrem ince, cumhuriyet halk partisi (chp), memleket partisi, millet ittifakı
canan kaftancıoğlu, muharrem ince, cumhuriyet halk partisi (chp), memleket partisi, millet ittifakı
Kaftancıoğlu'ndan Muharrem İnce'ye yanıt: 'İnce' hesaplarla uğraşanlara halk dersini verecek
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Kaftancıoğlu, "Onlarınki menfaat ittifakı" diyen Muharrem İnce için sosyal medya hesabından "Kendi gerçekliğini görmeden 'İnce' hesaplarla uğraşanlara da halk dersini verecek" ifadelerini kullandı.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin CHP'ye yönelik eleştirilerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan yanıt geldi.
Muharrem İnce, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada 'Mecliste iki tane AK Parti olacağını' söyleyerek, “Ali Babacan, Sadullah Ergin, Davutoğlu 2017 referandumunda ‘evet’ oyu kullandılar. Erdoğan bunları kandırmıştı. Şimdi CHP listelerindeler. Erdoğan tekrar kandırırsa ne olacak” ifadesini kullandı. Millet İttifakı için de 'Menfaat ittifakı' suçlamasını yaptı.
Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"Yaptıklarını ya da yaşadıklarını gerekçelendirmek için aynaya bakmak yerine bahanelere sığınanlardan hazzetmedim hiç. Ne güzel söylemiş atalarımız sorumluluk denilen şey önce iğneyi kendine batırmakken, kendi gerçekliğini görmeden ince hesaplarla uğraşanlara da halk dersini verecek."