https://sputniknews.com.tr/20230411/kaftancioglundan-muharrem-inceye-yanit-ince-hesaplarla-ugrasanlara-halk-dersini-verecek-1069517378.html

Kaftancıoğlu'ndan Muharrem İnce'ye yanıt: 'İnce' hesaplarla uğraşanlara halk dersini verecek

Kaftancıoğlu'ndan Muharrem İnce'ye yanıt: 'İnce' hesaplarla uğraşanlara halk dersini verecek

Kaftancıoğlu, "Onlarınki menfaat ittifakı" diyen Muharrem İnce için sosyal medya hesabından "Kendi gerçekliğini görmeden 'İnce' hesaplarla uğraşanlara da halk... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T14:02+0300

2023-04-11T14:02+0300

2023-04-11T14:02+0300

2023 türkiye seçimleri

canan kaftancıoğlu

muharrem ince

cumhuriyet halk partisi (chp)

memleket partisi

millet ittifakı

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Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin CHP'ye yönelik eleştirilerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan yanıt geldi.Muharrem İnce, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada 'Mecliste iki tane AK Parti olacağını' söyleyerek, “Ali Babacan, Sadullah Ergin, Davutoğlu 2017 referandumunda ‘evet’ oyu kullandılar. Erdoğan bunları kandırmıştı. Şimdi CHP listelerindeler. Erdoğan tekrar kandırırsa ne olacak” ifadesini kullandı. Millet İttifakı için de 'Menfaat ittifakı' suçlamasını yaptı.Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

https://sputniknews.com.tr/20230410/karamollaoglundan-muharrem-inceye-ak-partiye-destek-veriyorsan-cikip-soyle-1069465567.html

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canan kaftancıoğlu, muharrem ince, cumhuriyet halk partisi (chp), memleket partisi, millet ittifakı