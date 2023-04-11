https://sputniknews.com.tr/20230411/iyi-parti-kirklareli-milletvekili-adayi-hilmi-kahraman-istifa-etti-1069543732.html
İYİ Parti Kırklareli milletvekili adayı Hilmi Kahraman istifa etti
İYİ Parti Kırklareli milletvekili adayı Hilmi Kahraman istifa etti
28. dönem Kırklareli milletvekili adayı olarak 3'üncü sıradan gösterilen İYİ Partili Hilmi Kahraman adaylıktan çekildi. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T22:09+0300
2023-04-11T22:09+0300
2023-04-11T22:13+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
iyi parti
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
hilmi kahraman
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İYİ Parti 28. dönem Kırklareli milletvekili adayı olarak 3. sırada Hilmi Kahraman açıklanmıştı. Kahraman yazılı açıklamada bulundu.Açıklamasında YSK’ya istifa için başvuruda bulunduğunu belirten Kahraman, “3 Mart'ta 'bize adaylık konusunda dayatma yapılıyor' deyip masadan kalkan iradenin, Kırklareli'nde aday adayı dahi olmayan bir kişiyi aday olarak dayatması kabul edilemez ve doğru değil. Halkımıza, teşkilatlarımıza ve tüm adaylarımıza yapılan haksızlığa işaret etmek için İYİ Parti Kırklareli milletvekili adaylığımdan istifa ediyorum. Ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısı ne ise onun olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.
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seçim, iyi parti, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), hilmi kahraman
seçim, iyi parti, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), hilmi kahraman
İYİ Parti Kırklareli milletvekili adayı Hilmi Kahraman istifa etti
22:09 11.04.2023 (güncellendi: 22:13 11.04.2023) Abone ol
28. dönem Kırklareli milletvekili adayı olarak 3'üncü sıradan gösterilen İYİ Partili Hilmi Kahraman adaylıktan çekildi.
İYİ Parti 28. dönem Kırklareli milletvekili adayı olarak 3. sırada Hilmi Kahraman açıklanmıştı. Kahraman yazılı açıklamada bulundu.
Açıklamasında YSK’ya istifa için başvuruda bulunduğunu belirten Kahraman, “3 Mart'ta 'bize adaylık konusunda dayatma yapılıyor' deyip masadan kalkan iradenin, Kırklareli'nde aday adayı dahi olmayan bir kişiyi aday olarak dayatması kabul edilemez ve doğru değil. Halkımıza, teşkilatlarımıza ve tüm adaylarımıza yapılan haksızlığa işaret etmek için İYİ Parti Kırklareli milletvekili adaylığımdan istifa ediyorum. Ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısı ne ise onun olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.