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https://sputniknews.com.tr/20230411/istanbulda-hava-muhalefeti-nedeniyle-bazi-vapur-seferleri-yapilamiyor-1069535582.html
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor
İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemiyor. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
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Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş Hattı ve Maltepe-Adalar seferlerinin hava muhalefeti dolayısıyla gerçekleştirilemediği duyuruldu.Olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerde iptal ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin şirketin internet sitesinden takip edilebileceği kaydedildi. ​​​​​​​
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yağmur, istanbul, vapur, fırtına
yağmur, istanbul, vapur, fırtına

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor

19:00 11.04.2023
© AAAnkara'da fırtına
Ankara'da fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© AA
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İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemiyor.
Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş Hattı ve Maltepe-Adalar seferlerinin hava muhalefeti dolayısıyla gerçekleştirilemediği duyuruldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerde iptal ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin şirketin internet sitesinden takip edilebileceği kaydedildi. ​​​​​​​
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