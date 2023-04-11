https://sputniknews.com.tr/20230411/istanbulda-hava-muhalefeti-nedeniyle-bazi-vapur-seferleri-yapilamiyor-1069535582.html
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor
İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemiyor. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T19:00+0300
2023-04-11T19:00+0300
2023-04-11T19:00+0300
yaşam
yağmur
istanbul
vapur
fırtına
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Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş Hattı ve Maltepe-Adalar seferlerinin hava muhalefeti dolayısıyla gerçekleştirilemediği duyuruldu.Olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerde iptal ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin şirketin internet sitesinden takip edilebileceği kaydedildi.
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yağmur, istanbul, vapur, fırtına
yağmur, istanbul, vapur, fırtına
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor
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İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemiyor.
Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş Hattı ve Maltepe-Adalar seferlerinin hava muhalefeti dolayısıyla gerçekleştirilemediği duyuruldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerde iptal ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin şirketin internet sitesinden takip edilebileceği kaydedildi.