https://sputniknews.com.tr/20230411/instagramin-rus-versiyonu-looky-yatirimcilardan-300-milyon-rublelik-maddi-destek-aldi-1069542580.html

Instagram’ın Rus versiyonu Looky, yatırımcılardan 300 milyon rublelik maddi destek aldı

Instagram’ın Rus versiyonu Looky, yatırımcılardan 300 milyon rublelik maddi destek aldı

Rusya’da geliştirilen sosyal paylaşım ağı Looky’ye özel yatırımcılardan 300 milyon rublelik yatırım yapıldı. 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T21:58+0300

2023-04-11T21:58+0300

2023-04-11T22:01+0300

dünya

rusya

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instagram

yatırım

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Rusya’da geliştirilen ve Instagram’ın* Rus versiyonu olarak görülen sosyal paylaşım ağı Looky’ye, özel yatırımcılardan 300 milyon (yaklaşık 70.6 milyon TL) rublelik yatırım geldi. Şirketin konuya ilişkin basın açıklamasında, bu paraların işlevselliğin geliştirilmesi, kullanıcıların kazanılması, blog yazarlarıyla çalışmalar için kullanılması planlandığı belirtildi.Açıklamada, “Bunun yanı sıra ekip en büyük Rus çevirimiçi pazar yerlerinin (e ticaret sitelerinin) entegrasyonu ile ilgilenecek, platformunda mal ve hizmetlerin tanıtımı ve satışı için araçlar oluşturacak” ifadelerine yer verildi.Looky’ye yatırım çekme konusunda danışmanlık yapanın Voskhod Capital olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şirketin ‘Rus özel yatırımcılar tarafından sağlanacak ek finansman konusunda anlaşmaya varılmasına’ yardımcı olduğu vurgulandı, ancak yatırımcılarla ilgili daha fazla bilgi verilmedi.Aralık 2022'de Rusya pazarına girdiğini duyuran Looky kendini Instagram'ın bir benzeri olarak konumlandırıyor. Şirket, 2024 yılına kadar Rus Instagram kullanıcılarının en az yüzde 10'unu kazanmayı planlıyor.*Instagram’ın da çatısı altında bulunduğu Meta, Rusya'da “aşırıcı kurum” olarak yasaklı.

https://sputniknews.com.tr/20221125/meta-abd-ordusu-rusya-iran-suriye-ve-diger-ulkelerde-propaganda-kampanyasi-yurutuyor-1063839551.html

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