https://sputniknews.com.tr/20230411/incilin-uzun-suredir-kayip-olan-sakli-kalmis-bir-bolumu-bulundu-1069523139.html

İncil'in uzun süredir kayıp olan saklı kalmış bir bölümü bulundu

İncil'in uzun süredir kayıp olan saklı kalmış bir bölümü bulundu

Bilim insanları, ilk el yazmasından yaklaşık 1500 yıl sonra İncil’in uzun süredir kayıp olan saklı kalmış bir bölümü​​​​​​​nü buldu. 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T15:33+0300

2023-04-11T15:33+0300

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Bilim insanları, ilk el yazmasından yaklaşık 1500 yıl sonra İncil’in uzun süredir kayıp olan saklı kalmış bir bölümü​​​​​​​nü buldu.Independent'in haberine göre, New Testament Studies dergisinde yayımlanan araştırmada, bulunan bölümün İncil'in en eski çevirilerinden birini temsil ettiği belirtildi.Araştırmacılar, üç metin katmanının altında kalmış bölümü bulmak için UV ışınları kullandı.Yeni metnin, Matta İncili'nin (dört İncil’den ilki) 12. bölümünün bir yorumu olduğu ve yaklaşık 1500 yıl önce eski Süryanice çevirilerin bir parçası olarak tercüme edildiği aktarıldı.Araştırmacılardan Grigory Kessel, "Yakın zamana kadar, İncillerin eski Süryanice çevirisini içeren yalnızca iki el yazması biliniyordu. Bunlardan biri Londra'daki British Library'de bulunuyor. Diğeri ise Sina Dağı'ndaki St. Catherine Manastırı'nda keşfedildi" dedi.Bölgede 1300 yıl önce yaşanan parşömen kıtlığı nedeniyle, sayfalar çoğunlukla eski İncil metni silinerek yeniden kullanılıyordu.

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incil, süryani, el yazması, el yazması kitap, çeviri