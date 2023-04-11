https://sputniknews.com.tr/20230411/incilin-uzun-suredir-kayip-olan-sakli-kalmis-bir-bolumu-bulundu-1069523139.html
İncil'in uzun süredir kayıp olan saklı kalmış bir bölümü bulundu
İncil'in uzun süredir kayıp olan saklı kalmış bir bölümü bulundu
Bilim insanları, ilk el yazmasından yaklaşık 1500 yıl sonra İncil’in uzun süredir kayıp olan saklı kalmış bir bölümünü buldu. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T15:33+0300
2023-04-11T15:33+0300
2023-04-11T15:33+0300
dünya
incil
süryani
el yazması
el yazması kitap
çeviri
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Bilim insanları, ilk el yazmasından yaklaşık 1500 yıl sonra İncil’in uzun süredir kayıp olan saklı kalmış bir bölümünü buldu.Independent'in haberine göre, New Testament Studies dergisinde yayımlanan araştırmada, bulunan bölümün İncil'in en eski çevirilerinden birini temsil ettiği belirtildi.Araştırmacılar, üç metin katmanının altında kalmış bölümü bulmak için UV ışınları kullandı.Yeni metnin, Matta İncili'nin (dört İncil’den ilki) 12. bölümünün bir yorumu olduğu ve yaklaşık 1500 yıl önce eski Süryanice çevirilerin bir parçası olarak tercüme edildiği aktarıldı.Araştırmacılardan Grigory Kessel, "Yakın zamana kadar, İncillerin eski Süryanice çevirisini içeren yalnızca iki el yazması biliniyordu. Bunlardan biri Londra'daki British Library'de bulunuyor. Diğeri ise Sina Dağı'ndaki St. Catherine Manastırı'nda keşfedildi" dedi.Bölgede 1300 yıl önce yaşanan parşömen kıtlığı nedeniyle, sayfalar çoğunlukla eski İncil metni silinerek yeniden kullanılıyordu.
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incil, süryani, el yazması, el yazması kitap, çeviri
incil, süryani, el yazması, el yazması kitap, çeviri
İncil'in uzun süredir kayıp olan saklı kalmış bir bölümü bulundu
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Bilim insanları, ilk el yazmasından yaklaşık 1500 yıl sonra İncil’in uzun süredir kayıp olan saklı kalmış bir bölümünü buldu.
Bilim insanları, ilk el yazmasından yaklaşık 1500 yıl sonra İncil’in uzun süredir kayıp olan saklı kalmış bir bölümünü buldu.
Independent'in haberine göre, New Testament Studies dergisinde yayımlanan araştırmada, bulunan bölümün İncil'in en eski çevirilerinden birini temsil ettiği belirtildi.
Araştırmacılar, üç metin katmanının altında kalmış bölümü bulmak için UV ışınları kullandı.
Yeni metnin, Matta İncili'nin (dört İncil’den ilki) 12. bölümünün bir yorumu olduğu ve yaklaşık 1500 yıl önce eski Süryanice çevirilerin bir parçası olarak tercüme edildiği aktarıldı.
Araştırmacılardan Grigory Kessel, "Yakın zamana kadar, İncillerin eski Süryanice çevirisini içeren yalnızca iki el yazması biliniyordu. Bunlardan biri Londra'daki British Library'de bulunuyor. Diğeri ise Sina Dağı'ndaki St. Catherine Manastırı'nda keşfedildi" dedi.
Bölgede 1300 yıl önce yaşanan parşömen kıtlığı nedeniyle, sayfalar çoğunlukla eski İncil metni silinerek yeniden kullanılıyordu.