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EKONOMİ
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IMF, küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü
IMF, küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü
IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 2.8 ve 2024'te yüzde 3 büyüyeceği öngörüldü. Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T16:32+0300
2023-04-11T16:32+0300
ekonomi
imf
büyüme
ekonomi
türkiye
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Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2.9'dan yüzde 2.8'e ve 2024 için yüzde 3.1'den yüzde 3'e düşürdü. IMF'nin raporunda, geçen yıl yüzde 3.4 büyüdüğü tahmin edilen dünya ekonomisinin, bu yıl yüzde 2.8 ve 2024'te yüzde 3 büyümesinin beklendiği kaydedildi. IMF'nin ocak ayında yayımlanan tahminlerinde, dünya ekonomisinin 2023'te yüzde 2.9 ve 2024'te yüzde 3.1 büyüyeceği öngörülmüştü. Raporda, küresel ekonomik büyüme oranının 5 yılda yüzde 3'te sabitlenmesinin beklendiği, bunun 1990'dan bu yana en düşük orta vadeli büyüme tahmini olduğu belirtildi. Küresel enflasyonun ise düşük emtia fiyatları nedeniyle 2022'deki yüzde 8.7 seviyesinden 2023'te yüzde 7'ye düşmesinin beklendiği aktarılan raporda, çekirdek enflasyonun daha yavaş düşebileceği ve enflasyonun hedefe döndürülmesinin 2025'ten önce olası olmadığı aktarıldı. Türkiye'nin büyüme beklentisi 2024 yılı için yükseltildi Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2.7 ve 2024'te yüzde 3.6 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi. IMF'nin ocak ayındaki tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin 2023 ve 2024'te yüzde 3'er büyüyeceği öngörülmüştü. Türkiye için enflasyon tahminlerine de yer verilen raporda, 2022'de yüzde 72.3 olan yıl sonu enflasyon tahmininin 2023'te yüzde 50.6'ya ve 2024'te yüzde 35.2'ye gerilemesinin beklendiği aktarıldı. Raporda, Türkiye için işsizlik tahmininin 2023 için yüzde 11 ve 2024 için yüzde 10.5 olarak belirlendiği bildirildi. Gelişmiş ekonomilerin büyümesinde belirgin bir yavaşlama görülmesinin beklendiğine işaret edilen raporda, geçen yıl yüzde 2,1 büyüdüğü tahmin edilen ABD ekonomisinin, bu yıl yüzde 1.6 ve 2024'te yüzde 1.1 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Geçen yıl yüzde 3,5 olduğu tahmin edilen Euro Bölgesi ekonomisinin büyüme hızının da bu yıl yüzde 0.8'e gerilemesinin beklendiği aktarılan raporda, bölge ekonomisinin 2024'te yüzde 1,4 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi. Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme tahminlerine de yer verilen raporda, Çin'in bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisinin yüzde 5.2 ve 2024 yılı büyüme tahmininin yüzde 4.5 olarak korunduğu aktarıldı. Rusya ekonomisi ile ilgili büyüme tahmini bu yıl için yüzde 0.3'ten yüzde 0.7'ye çıkarılırken, gelecek yıl için yüzde 2.1'den yüzde 1.3'e düşürüldüğü belirtildi.
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imf, büyüme, ekonomi, türkiye, dolar, euro
imf, büyüme, ekonomi, türkiye, dolar, euro

IMF, küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü

16:32 11.04.2023
© AFP 2023 / JOEL SAGETdolar ve euro
dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© AFP 2023 / JOEL SAGET
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IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 2.8 ve 2024'te yüzde 3 büyüyeceği öngörüldü. Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2.7 ve gelecek yıl yüzde 3.6 büyüyeceği tahmin edildi.
Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2.9'dan yüzde 2.8'e ve 2024 için yüzde 3.1'den yüzde 3'e düşürdü.
IMF'nin raporunda, geçen yıl yüzde 3.4 büyüdüğü tahmin edilen dünya ekonomisinin, bu yıl yüzde 2.8 ve 2024'te yüzde 3 büyümesinin beklendiği kaydedildi.
IMF'nin ocak ayında yayımlanan tahminlerinde, dünya ekonomisinin 2023'te yüzde 2.9 ve 2024'te yüzde 3.1 büyüyeceği öngörülmüştü.
Raporda, küresel ekonomik büyüme oranının 5 yılda yüzde 3'te sabitlenmesinin beklendiği, bunun 1990'dan bu yana en düşük orta vadeli büyüme tahmini olduğu belirtildi.
Küresel enflasyonun ise düşük emtia fiyatları nedeniyle 2022'deki yüzde 8.7 seviyesinden 2023'te yüzde 7'ye düşmesinin beklendiği aktarılan raporda, çekirdek enflasyonun daha yavaş düşebileceği ve enflasyonun hedefe döndürülmesinin 2025'ten önce olası olmadığı aktarıldı.

Türkiye'nin büyüme beklentisi 2024 yılı için yükseltildi

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2.7 ve 2024'te yüzde 3.6 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi. IMF'nin ocak ayındaki tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin 2023 ve 2024'te yüzde 3'er büyüyeceği öngörülmüştü. Türkiye için enflasyon tahminlerine de yer verilen raporda, 2022'de yüzde 72.3 olan yıl sonu enflasyon tahmininin 2023'te yüzde 50.6'ya ve 2024'te yüzde 35.2'ye gerilemesinin beklendiği aktarıldı. Raporda, Türkiye için işsizlik tahmininin 2023 için yüzde 11 ve 2024 için yüzde 10.5 olarak belirlendiği bildirildi.
Gelişmiş ekonomilerin büyümesinde belirgin bir yavaşlama görülmesinin beklendiğine işaret edilen raporda, geçen yıl yüzde 2,1 büyüdüğü tahmin edilen ABD ekonomisinin, bu yıl yüzde 1.6 ve 2024'te yüzde 1.1 büyümesinin beklendiği kaydedildi.
Geçen yıl yüzde 3,5 olduğu tahmin edilen Euro Bölgesi ekonomisinin büyüme hızının da bu yıl yüzde 0.8'e gerilemesinin beklendiği aktarılan raporda, bölge ekonomisinin 2024'te yüzde 1,4 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.
Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme tahminlerine de yer verilen raporda, Çin'in bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisinin yüzde 5.2 ve 2024 yılı büyüme tahmininin yüzde 4.5 olarak korunduğu aktarıldı.
Rusya ekonomisi ile ilgili büyüme tahmini bu yıl için yüzde 0.3'ten yüzde 0.7'ye çıkarılırken, gelecek yıl için yüzde 2.1'den yüzde 1.3'e düşürüldüğü belirtildi.
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