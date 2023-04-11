https://sputniknews.com.tr/20230411/imamoglu-millet-ittifaki-uyeleriyle-iftar-yapti-halil-ibrahim-sofrasindayiz-herkese-yer-var-1069491412.html

İmamoğlu Millet İttifakı üyeleriyle iftar yaptı: 'Halil İbrahim sofrasındayız herkese yer var'

İmamoğlu Millet İttifakı üyeleriyle iftar yaptı: 'Halil İbrahim sofrasındayız herkese yer var'

Tokat'ta düzenlenen iftarda, Millet İttifakı üyeleriyle bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Burada Halil İbrahim sofrasındayız. Burada herkese yer... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T00:24+0300

2023-04-11T00:24+0300

2023-04-11T00:24+0300

2023 türkiye seçimleri

ekrem imamoğlu

iftar

millet ittifakı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069491255_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5827acf4b5de3fe846a51a31b71c9878.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tokat'ta düzenlenen iftarda, Millet İttifakı üyesi partililerle buluştu.Özel bir restoranda düzenlenen iftar yemeğinde konuşan İmamoğlu, "Burada Halil İbrahim sofrasındayız. Burada herkese yer var. Barış ve huzur içerisinde, dünya üzerinde başarılara imza atan bir ülkeyi var etme ve inşa sürecidir" dedi.İmamoğlu, iftar programının ardından gençlerle basına kapalı düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıdan sonra İmamoğlu, kentten ayrılarak İstanbul'a hareket etti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekrem imamoğlu, iftar, millet ittifakı