https://sputniknews.com.tr/20230411/imamoglu-millet-ittifaki-uyeleriyle-iftar-yapti-halil-ibrahim-sofrasindayiz-herkese-yer-var-1069491412.html
İmamoğlu Millet İttifakı üyeleriyle iftar yaptı: 'Halil İbrahim sofrasındayız herkese yer var'
İmamoğlu Millet İttifakı üyeleriyle iftar yaptı: 'Halil İbrahim sofrasındayız herkese yer var'
Tokat'ta düzenlenen iftarda, Millet İttifakı üyeleriyle bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Burada Halil İbrahim sofrasındayız. Burada herkese yer... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T00:24+0300
2023-04-11T00:24+0300
2023-04-11T00:24+0300
2023 türkiye seçimleri
ekrem imamoğlu
iftar
millet ittifakı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tokat'ta düzenlenen iftarda, Millet İttifakı üyesi partililerle buluştu.Özel bir restoranda düzenlenen iftar yemeğinde konuşan İmamoğlu, "Burada Halil İbrahim sofrasındayız. Burada herkese yer var. Barış ve huzur içerisinde, dünya üzerinde başarılara imza atan bir ülkeyi var etme ve inşa sürecidir" dedi.İmamoğlu, iftar programının ardından gençlerle basına kapalı düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıdan sonra İmamoğlu, kentten ayrılarak İstanbul'a hareket etti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ekrem imamoğlu, iftar, millet ittifakı
ekrem imamoğlu, iftar, millet ittifakı
İmamoğlu Millet İttifakı üyeleriyle iftar yaptı: 'Halil İbrahim sofrasındayız herkese yer var'
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Tokat'ta düzenlenen iftarda, Millet İttifakı üyeleriyle bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Burada Halil İbrahim sofrasındayız. Burada herkese yer var" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tokat'ta düzenlenen iftarda, Millet İttifakı üyesi partililerle buluştu.
Özel bir restoranda düzenlenen iftar yemeğinde konuşan İmamoğlu, "Burada Halil İbrahim sofrasındayız. Burada herkese yer var. Barış ve huzur içerisinde, dünya üzerinde başarılara imza atan bir ülkeyi var etme ve inşa sürecidir" dedi.
İmamoğlu, iftar programının ardından gençlerle basına kapalı düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıdan sonra İmamoğlu, kentten ayrılarak İstanbul'a hareket etti.