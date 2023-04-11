https://sputniknews.com.tr/20230411/hollandada-gostericiler-macronun-konusmasini-boldu-fransiz-demokrasisi-nerede-1069540434.html

Hollanda'da göstericiler, Macron'un konuşmasını böldü: 'Fransız demokrasisi nerede?'

Hollanda'da göstericiler, Macron'un konuşmasını böldü: 'Fransız demokrasisi nerede?'

Hollanda'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuşması göstericiler tarafından bölündü. 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T21:11+0300

2023-04-11T21:11+0300

2023-04-11T21:11+0300

dünya

emmanuel macron

fransa

emeklilik

hollanda

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Macron, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında geldiği Hollanda'nın Lahey kentinde, Nexus Enstitüsünde Avrupa’da yeşil sanayiye ilişkin konuşma yaptı.Konuşmasının başında, solandaki göstericiler Macron’un sözünü kesti."Şiddet ve iki yüzlülüğün Cumhurbaşkanı" yazılı afiş açan göstericiler, Macron'a, "İklim sözleşmesine uyulmuyor"," (Fransa'da) Milyonlarca insan sokakta. Nasıl Avrupa'dan bahsedebilirsiniz?" diye seslendi.Bir göstericinin "Bir şeyler kaybettiğimizi düşünüyorum. Fransız demokrasisi nerede?" sorusunu yönelttiği Macron, "Bu soruya cevap verebilirim ama bana biraz zaman verirsen." diye yanıtladı.Macron, Fransa'nın bir demokrasi olduğunu, burada gösteri yapılabildiğini savunarak, "'Ben kabul edilen bir yasaya veya seçilmişlere karşıyım, ben istediğimi yaparım çünkü yaptığım şeyin meşru olup olmadığına ben karar veririm.' dediğinizde, o zaman demokrasiyi tehlikeye atıyorsunuz." ifadelerini kullandı.Emmanuel Macron, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmak istediğini dile getirerek, Fransa'ya kıyasla emeklilik yaşının başka ülkelerde 64'ün çok üzerinde olduğunu belirtti.Konuşmasında Ukrayna-Rusya savaşına değinen Macron, Avrupa'nın tarihinin en "tehlikeli" zamanlarından birinden geçtiğini vurguladı.Macron, AB'nin bağımsız olmasını istiyorMacron, "Avrupa Birliği'nin (AB) egemenliğinin" önemli bir konsept olduğunu ifade ederek, "Kurallara katlanan yerine kural koyucu olmalıyız." dedi.Salgın sırasında birçok ilaç için dışa bağımlı olduklarının farkına vardıklarını belirten Macron, bağımsız bir AB için rekabetçi olmak gerektiğini savundu.Macron, AB bünyesinde ülkeler arasında daha fazla entegrasyon gerektiğine de işaret etti.AB'nin sanayi politikasını hızlandırması gerektiğinin altını çizen Macron, iklim değişikliği, daha fazla egemenlik gibi unsurları dikkate alan yeni bir ekonomik doktrin oluşturabileceğini söyledi.Macron, AB'nin 2015'te imzalanan Paris İklim Anlaşmasına uymayan hükümet ve kişilerle serbest ticaret anlaşmaları imzalamayı durdurması gerektiğini ifade etti.Öte yandan, Fransız basını, Macron'un konuşmasını bölen göstericilerin dışarı çıkarıldığını aktardı.Emeklilik reformu kriziFransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek 62'den 64'e çıkarmayı içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor.Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

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emmanuel macron, fransa, emeklilik, hollanda