https://sputniknews.com.tr/20230411/her-sey-disisleri-bakani-baerbockun-daha-iyi-gorunmesi-icin-bakanlik-makyaja-137-bin-euro-harcadi-1069539701.html
Her şey Baerbock'un daha iyi görünmesi için: Alman Dışişleri Bakanlığı, makyaja 137 bin euro harcadı
Her şey Baerbock'un daha iyi görünmesi için: Alman Dışişleri Bakanlığı, makyaja 137 bin euro harcadı
Almanya Dışişleri Bakanlığı geçen yıl bir makyajcıya 137 bin euro harcadığı bildirildi. Yeşiller’in dış görünüş harcamalarında lider olduğu belirtildi. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T20:36+0300
2023-04-11T20:36+0300
2023-04-11T20:48+0300
annalena baerbock
dünya
almanya
vergi
vergi dairesi
makyaj
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Exxpress’in, Alman Vergi Mükellefleri Birliği’nden alınan bilgiye dayandırdığı haberinde, “Yeşiller dış görünüş harcamalarında lider konumda. Örneğin Annalena Baerbock’un başını çektiği Dışişleri Bakanlığı bir makyaj sanatçısına 137 bin euro harcadı” ifadesine yer verildi.Alman hükümetinin son bir yılda dış görünüş için yaptığı harcamaların en az yüzde 80 arttığı kaydedilen haberde, “Scholz hükümeti, kelimenin tam anlamıyla iyi görünmek için vergi gelirlerinden büyük miktarda para harcıyor. Sadece fotoğrafçılara yapılan harcama geçen yıl 1 milyon 200 bin euro’yu geçti” denildi.Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock sıkça eleştiri hedefi oluyor. Genelde odak noktasında Baerbock’un çelişkili ifadeleri oluyor. Örneğin Alman bakan, Münih Güvenlik Konferansı’nda, Rusya’nın politikasını “360 derece” çevirirse tüm dünyayı mutlu edeceğine inandığını dile getirmişti. Baerbock, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’ndeki konuşmasında ise Avrupa’nın Rusya’ya karşı savaştığını söylemişti. Bakan sonra bu sözlerinin bir hata olduğunu kabul etmişti.
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annalena baerbock, almanya, vergi, vergi dairesi, makyaj
annalena baerbock, almanya, vergi, vergi dairesi, makyaj
Her şey Baerbock'un daha iyi görünmesi için: Alman Dışişleri Bakanlığı, makyaja 137 bin euro harcadı
20:36 11.04.2023 (güncellendi: 20:48 11.04.2023) Abone ol
Almanya Dışişleri Bakanlığı geçen yıl bir makyajcıya 137 bin euro harcadığı bildirildi. Yeşiller’in dış görünüş harcamalarında lider olduğu belirtildi.
Exxpress
’in, Alman Vergi Mükellefleri Birliği’nden alınan bilgiye dayandırdığı haberinde, “Yeşiller dış görünüş harcamalarında lider konumda. Örneğin Annalena Baerbock’un başını çektiği Dışişleri Bakanlığı bir makyaj sanatçısına 137 bin euro harcadı
” ifadesine yer verildi.
Alman hükümetinin son bir yılda dış görünüş için yaptığı harcamaların en az yüzde 80 arttığı kaydedilen haberde, “Scholz hükümeti, kelimenin tam anlamıyla iyi görünmek için vergi gelirlerinden büyük miktarda para harcıyor. Sadece fotoğrafçılara yapılan harcama geçen yıl 1 milyon 200 bin euro’yu geçti” denildi.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock sıkça eleştiri hedefi oluyor. Genelde odak noktasında Baerbock’un çelişkili ifadeleri oluyor. Örneğin Alman bakan, Münih Güvenlik Konferansı’nda, Rusya’nın politikasını “360 derece” çevirirse tüm dünyayı mutlu edeceğine inandığını dile getirmişti. Baerbock, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’ndeki konuşmasında ise Avrupa’nın Rusya’ya karşı savaştığını söylemişti. Bakan sonra bu sözlerinin bir hata olduğunu kabul etmişti.