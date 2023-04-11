https://sputniknews.com.tr/20230411/her-sey-disisleri-bakani-baerbockun-daha-iyi-gorunmesi-icin-bakanlik-makyaja-137-bin-euro-harcadi-1069539701.html

Her şey Baerbock'un daha iyi görünmesi için: Alman Dışişleri Bakanlığı, makyaja 137 bin euro harcadı

Her şey Baerbock'un daha iyi görünmesi için: Alman Dışişleri Bakanlığı, makyaja 137 bin euro harcadı

Almanya Dışişleri Bakanlığı geçen yıl bir makyajcıya 137 bin euro harcadığı bildirildi. Yeşiller’in dış görünüş harcamalarında lider olduğu belirtildi. 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T20:36+0300

2023-04-11T20:36+0300

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annalena baerbock

dünya

almanya

vergi

vergi dairesi

makyaj

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Exxpress’in, Alman Vergi Mükellefleri Birliği’nden alınan bilgiye dayandırdığı haberinde, “Yeşiller dış görünüş harcamalarında lider konumda. Örneğin Annalena Baerbock’un başını çektiği Dışişleri Bakanlığı bir makyaj sanatçısına 137 bin euro harcadı” ifadesine yer verildi.Alman hükümetinin son bir yılda dış görünüş için yaptığı harcamaların en az yüzde 80 arttığı kaydedilen haberde, “Scholz hükümeti, kelimenin tam anlamıyla iyi görünmek için vergi gelirlerinden büyük miktarda para harcıyor. Sadece fotoğrafçılara yapılan harcama geçen yıl 1 milyon 200 bin euro’yu geçti” denildi.Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock sıkça eleştiri hedefi oluyor. Genelde odak noktasında Baerbock’un çelişkili ifadeleri oluyor. Örneğin Alman bakan, Münih Güvenlik Konferansı’nda, Rusya’nın politikasını “360 derece” çevirirse tüm dünyayı mutlu edeceğine inandığını dile getirmişti. Baerbock, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’ndeki konuşmasında ise Avrupa’nın Rusya’ya karşı savaştığını söylemişti. Bakan sonra bu sözlerinin bir hata olduğunu kabul etmişti.

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annalena baerbock, almanya, vergi, vergi dairesi, makyaj