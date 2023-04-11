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https://sputniknews.com.tr/20230411/guney-korede-orman-yanginlari-yuzlerce-kisi-tahliye-edildi--1069498474.html
Güney Kore'de orman yangınları: Yüzlerce kişi tahliye edildi
Güney Kore'de orman yangınları: Yüzlerce kişi tahliye edildi
Güney Kore'nin sahil kenti Gangneung'da çok sayıda evin zarar görmesine, yüzlerce kişinin tahliyesine yol açan orman yangınına müdahale ediliyor. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T10:53+0300
2023-04-11T10:54+0300
dünya
güney kore
rüzgar
orman yangını
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Gangwon Eyalet Valisi Kim Jin-tae, Gangneung'un orta kesimindeki dağlık alanda başlayan yangını söndürmek için bölgeye 700'den fazla itfaiyeci ve 300 araç sevk edildiğini belirtti. Yangında en az 44 ev zarar gördü, 300'den fazla bölge sakini tahliye edildi. Şiddetli rüzgarlar yangın söndürme uçaklarının hareket kabiliyetini zayıflattığı için ekiplerin yangına müdahale çalışmaları zorlaşıyor.
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güney kore, rüzgar, orman yangını
güney kore, rüzgar, orman yangını

Güney Kore'de orman yangınları: Yüzlerce kişi tahliye edildi

10:53 11.04.2023 (güncellendi: 10:54 11.04.2023)
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Güney Kore'nin sahil kenti Gangneung'da çok sayıda evin zarar görmesine, yüzlerce kişinin tahliyesine yol açan orman yangınına müdahale ediliyor.
Gangwon Eyalet Valisi Kim Jin-tae, Gangneung'un orta kesimindeki dağlık alanda başlayan yangını söndürmek için bölgeye 700'den fazla itfaiyeci ve 300 araç sevk edildiğini belirtti.
Yangında en az 44 ev zarar gördü, 300'den fazla bölge sakini tahliye edildi.
Şiddetli rüzgarlar yangın söndürme uçaklarının hareket kabiliyetini zayıflattığı için ekiplerin yangına müdahale çalışmaları zorlaşıyor.
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