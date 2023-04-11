https://sputniknews.com.tr/20230411/fsb-ukrayna-istihbarati-rus-gencligini-teror-eylemlerine-cekmek-icin-faaliyet-yurutuyor--1069523347.html
FSB: Ukrayna istihbaratı Rus gençliğini terör eylemlerine çekmek için faaliyet yürütüyor
FSB: Ukrayna istihbaratı Rus gençliğini terör eylemlerine çekmek için faaliyet yürütüyor
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü ve Ulusal Terörle Mücadele Komitesi Başkanı Aleksandr Bortnikov, Ukrayna istihbaratının Rus gençliğini terör ve... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T15:46+0300
2023-04-11T15:46+0300
2023-04-11T15:47+0300
ukrayna krizi
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aleksandr bortnikov
ukrayna
rusya
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Ulusal Terörle Mücadele Komitesi toplantısında konuşan Bortnikov, "Rusya'nın özel askeri harekatı bağlamında, Ukrayna istihbarat servisleri ve onların Batılı küratörleri, vatandaşlarımızı, en başta da genç nesli sabotaj, terör ve aşırıcılık faaliyetlerine çekmek için agresif bir ideolojik telkin ve elemanlama çalışması yürütüyor" dedi. Rusya'da Şubat 2022'den bu yana failleri reşit olmayanlar da dahil gençlerden oluşan 118 terör suçunun önlendiği bilgisini paylaşan Bortnikov, uluslararası terör örgütlerinin Kuzey Kafkasya'daki durumu istikrarsızlaştırma çabalarının azalmadan devam ettiğinin altını çizdi. Bortnikov, 'Columbine' fikrinin ve diğer yıkıcı alt kültürlerin etkisi altındaki öğrencilerin eğitim kurumlarına silahlı saldırı düzenleme girişimlerinin de ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgularken Rusya'nın yeni bölgelerinde gençler arasında terör ve neo-Nazizm ideolojisiyle mücadeleye özel önem verilmesi gerektiği belirtti.
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fsb, aleksandr bortnikov, ukrayna, rusya, neo-nazi
fsb, aleksandr bortnikov, ukrayna, rusya, neo-nazi
FSB: Ukrayna istihbaratı Rus gençliğini terör eylemlerine çekmek için faaliyet yürütüyor
15:46 11.04.2023 (güncellendi: 15:47 11.04.2023) Abone ol
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü ve Ulusal Terörle Mücadele Komitesi Başkanı Aleksandr Bortnikov, Ukrayna istihbaratının Rus gençliğini terör ve sabotaj eylemlerine çekmek için agresif elemanlama çalışmaları yürüttüğünü belirtti.
Ulusal Terörle Mücadele Komitesi toplantısında konuşan Bortnikov, "Rusya'nın özel askeri harekatı bağlamında, Ukrayna istihbarat servisleri ve onların Batılı küratörleri, vatandaşlarımızı, en başta da genç nesli sabotaj, terör ve aşırıcılık faaliyetlerine çekmek için agresif bir ideolojik telkin ve elemanlama çalışması yürütüyor" dedi.
Rusya'da Şubat 2022'den bu yana failleri reşit olmayanlar da dahil gençlerden oluşan 118 terör suçunun önlendiği bilgisini paylaşan Bortnikov, uluslararası terör örgütlerinin Kuzey Kafkasya'daki durumu istikrarsızlaştırma çabalarının azalmadan devam ettiğinin altını çizdi.
Bortnikov, 'Columbine' fikrinin ve diğer yıkıcı alt kültürlerin etkisi altındaki öğrencilerin eğitim kurumlarına silahlı saldırı düzenleme girişimlerinin de ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgularken Rusya'nın yeni bölgelerinde gençler arasında terör ve neo-Nazizm ideolojisiyle mücadeleye özel önem verilmesi gerektiği belirtti.