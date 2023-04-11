https://sputniknews.com.tr/20230411/eski-mi6-calisani-crooke-zelenskiy-kirim-icin-ukraynanin-bir-kismini-polonyaya-vermeye-hazir-1069542710.html

Eski MI6 çalışanı Crooke: Zelenskiy, Kırım için Ukrayna’nın bir kısmını Polonya’ya vermeye hazır

Eski MI6 çalışanı Crooke: Zelenskiy, Kırım için Ukrayna’nın bir kısmını Polonya’ya vermeye hazır

MI6 olarak bilinen İngiltere’nin Gizli İstihbarat Servisi’nin (SIS) eski çalışanı Alastair Crooke, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in cephedeki... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T22:03+0300

2023-04-11T22:03+0300

2023-04-11T22:03+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

polonya

vladimir zelenskiy

kırım

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Judging Freedom adlı Youtube kanalının sunucusu Andrew Napolitano, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Varşova ziyareti sırasında Kırım’ı ele geçirmek için Ukrayna ordusuna yapılacak tam kapsamlı askeri yardım karşılığında ülkenin batısındaki birkaç bölgeyi Polonya’ya vermeye hazır olduğunu dile getirdiği yönündeki söylentilere dikkat çekti.Napolitano, sunduğu programa katılan eski MI6 çalışanı Alastair Crooke’a böyle bir teklifin gerçek olup olmadığını sordu.Crooke, “Bu oldukça mümkün. Zelenskiy çaresiz bir durumda. Çatışmanın genişlemesini ve Polonya'nın da NATO üyesi olarak bu çatışmaya katılmasını istiyor” dedi.Polonya’nın Rusya’ya karşı bu savaş planına destek vereceğine dair şüphelerini dile getiren Crooke, Polonya’nın içinde çok sayıda sorunun olduğuna dikkat çekti.İngiliz uzman, yine de Polonya’nın bu adamı atmayı göze alması durumunda Cumhurbaşkanı Andrzej Duda hükümetinin iktidarda kalamayacağını kaydetti.

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rusya, ukrayna, polonya, vladimir zelenskiy, kırım