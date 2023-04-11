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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230411/eski-mi6-calisani-crooke-zelenskiy-kirim-icin-ukraynanin-bir-kismini-polonyaya-vermeye-hazir-1069542710.html
Eski MI6 çalışanı Crooke: Zelenskiy, Kırım için Ukrayna’nın bir kısmını Polonya’ya vermeye hazır
Eski MI6 çalışanı Crooke: Zelenskiy, Kırım için Ukrayna’nın bir kısmını Polonya’ya vermeye hazır
MI6 olarak bilinen İngiltere’nin Gizli İstihbarat Servisi’nin (SIS) eski çalışanı Alastair Crooke, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in cephedeki... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T22:03+0300
2023-04-11T22:03+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
polonya
vladimir zelenskiy
kırım
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Judging Freedom adlı Youtube kanalının sunucusu Andrew Napolitano, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Varşova ziyareti sırasında Kırım’ı ele geçirmek için Ukrayna ordusuna yapılacak tam kapsamlı askeri yardım karşılığında ülkenin batısındaki birkaç bölgeyi Polonya’ya vermeye hazır olduğunu dile getirdiği yönündeki söylentilere dikkat çekti.Napolitano, sunduğu programa katılan eski MI6 çalışanı Alastair Crooke’a böyle bir teklifin gerçek olup olmadığını sordu.Crooke, “Bu oldukça mümkün. Zelenskiy çaresiz bir durumda. Çatışmanın genişlemesini ve Polonya'nın da NATO üyesi olarak bu çatışmaya katılmasını istiyor” dedi.Polonya’nın Rusya’ya karşı bu savaş planına destek vereceğine dair şüphelerini dile getiren Crooke, Polonya’nın içinde çok sayıda sorunun olduğuna dikkat çekti.İngiliz uzman, yine de Polonya’nın bu adamı atmayı göze alması durumunda Cumhurbaşkanı Andrzej Duda hükümetinin iktidarda kalamayacağını kaydetti.
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rusya, ukrayna, polonya, vladimir zelenskiy, kırım

Eski MI6 çalışanı Crooke: Zelenskiy, Kırım için Ukrayna’nın bir kısmını Polonya’ya vermeye hazır

22:03 11.04.2023
© AAUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© AA
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MI6 olarak bilinen İngiltere’nin Gizli İstihbarat Servisi’nin (SIS) eski çalışanı Alastair Crooke, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in cephedeki durumu kurtarmak için ülkenin batısındaki topraklarının bir kısmından feragat etmeye hazır olduğunu belirtti.
Judging Freedom adlı Youtube kanalının sunucusu Andrew Napolitano, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Varşova ziyareti sırasında Kırım’ı ele geçirmek için Ukrayna ordusuna yapılacak tam kapsamlı askeri yardım karşılığında ülkenin batısındaki birkaç bölgeyi Polonya’ya vermeye hazır olduğunu dile getirdiği yönündeki söylentilere dikkat çekti.
Napolitano, sunduğu programa katılan eski MI6 çalışanı Alastair Crooke’a böyle bir teklifin gerçek olup olmadığını sordu.
Crooke, “Bu oldukça mümkün. Zelenskiy çaresiz bir durumda. Çatışmanın genişlemesini ve Polonya'nın da NATO üyesi olarak bu çatışmaya katılmasını istiyor” dedi.
Polonya’nın Rusya’ya karşı bu savaş planına destek vereceğine dair şüphelerini dile getiren Crooke, Polonya’nın içinde çok sayıda sorunun olduğuna dikkat çekti.
İngiliz uzman, yine de Polonya’nın bu adamı atmayı göze alması durumunda Cumhurbaşkanı Andrzej Duda hükümetinin iktidarda kalamayacağını kaydetti.
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