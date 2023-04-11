https://sputniknews.com.tr/20230411/duma-abdnin-ukraynadaki-biyolaboratuvarlarla-ilgili-nihai-raporu-onayladi-1069534506.html

Duma, ABD’nin Ukrayna’daki biyolaboratuvarlarla ilgili nihai raporu onayladı

Duma, ABD’nin Ukrayna’daki biyolaboratuvarlarla ilgili nihai raporu onayladı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, ABD’nin Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarların oluşturulmasındaki rolünü araştırmak için kurulan parlamento... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T18:44+0300

2023-04-11T18:44+0300

2023-04-11T18:44+0300

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ukrayna

ukrayna krizi

biyolojik laboratuvar

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Duma’dan yapılan açıklamaya göre, ABD’li uzmanların Ukrayna’da biyolojik laboratuvarlar oluşturmasıyla ilgili ayrıntıları araştıran parlamento komisyonunun nihai raporu, Duma Başkan Yardımcısı İrina Yarovaya, ilgili komitelerin başkanları, Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileri tarafından sunuldu.Komisyon, gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu 200 sayfalık belgeyi hazırladı. Belgede, “ABD’nin Ukrayna’da işlediği suçlarla ilgili tüm olguların” toplandığı ifade edildi.Yarovaya, ABD’nin Ukrayna’da 50’den fazla biyolojik laboratuvar açtığını söyledi. Bu laboratuvarlarda “Ukrayna vatandaşları üzerinde gizli araştırmalar ve deneylerin” yapıldığını dile getiren Rus milletvekili, “askeri ve biyolojik işgal” sonucu Ukrayna’nın tehlikeli hastalıkların merkez üssü haline geldiğini iddia etti.Yarovaya, “Bu proje sayesinde Pentagon, Rusya sınırları boyunca yaşayan belirli insan, hayvan ve bitki genotiplerine bulaşabilen patojenleri toplama ve inceleme, ayrıca Ukrayna’nın belirli bölgelerinde yaşayanların çeşitli tehlikeli bulaşıcı hastalıklara karşı duyarlılığını inceleme fırsatına sahip oldu” ifadesini kullandı.ABD ve Ukrayna’nın, Birleşmiş Milletler’in (BM) Biyolojik Silahların Yasaklanması Sözleşmesi’nin temel hükümlerini ve uluslararası insani hukuk kurallarını ihlal ettiğini ifade eden komisyon, bu bağlamda, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na, uluslararası soruşturmanın açılması ve Biyolojik Silah Sözleşmesi’nin “gerçek kontrol araçları” ile doldurma yönündeki “aktif saldırı çalışmalarını” sürdürmeyi önerdi.Hükümete, ABD’nin oluşturduğu biyolojik tehditleri değerlendirme, Rus vatandaşlarının sağlığını koruma kapsamını genişletme ve biyolojik güvenlik alanında mevcut takibatın ve kurumsal düzenleyici çerçevenin etkinliğini değerlendirme teklif edildi.Rapor, onayın ardından Devlet Başkanı, Hükümet, Başsavcılık, Soruşturma Komitesi ve İnsan Hakları Yetkilisi’ne gönderilecek.

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rusya, duma, kimyasal silah, ukrayna, ukrayna krizi, biyolojik laboratuvar