Depremin vurduğu Hatay’da seçmen aday listeleri için ne diyor?

"Vatandaşlar listelerdeki milletvekilleri için, ‘Bu güne kadar hizmet görmediğimiz, bizimle içi içe olmayan vekiller listede’ diyorlar. Hatay’ın genelinde sessizlik hakim. Vatandaşlar, depremden ve enkazdan başka bir şey düşünemiyor. Buradaki insanlar yarını değil, bugünü nasıl geçireceğini düşünüyor. İstedikleri tek şey, listede kendilerine el uzatan isimlerin olmasıydı. Hatay’a geri dönmek isteyenler var. Bugünkü ekonomik şartlar içerisinde herhangi bir şehirden Hatay’a dönmenin maliyetini karşılayamaz. Kimliğini bile alamadan canını zor kurtarmış insanlar böyle bir tabloda nasıl gelip de oy kullanmak isteyebilir? Parti bazında değil ama bazı özel isimler yol parası ve barınma ihtiyacını karşılayabilirim diyor ama bu sistemle en fazla kaç kişinin masrafını karşılayabilirsiniz? Böyle bir çağrıyı partilerden hiç duymadım."