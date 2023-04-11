https://sputniknews.com.tr/20230411/depremin-vurdugu-hatayda-secmen-aday-listeleri-icin-ne-diyor-1069537363.html
Depremin vurduğu Hatay’da seçmen aday listeleri için ne diyor?
Depremin vurduğu Hatay’da seçmen aday listeleri için ne diyor?
İskenderunlu gazeteci Yaşar Diken, 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlerle ilgili, “Hatay’da kaç seçmen var sorusunun cevabını kimse veremez. Burada konuştuğum... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T19:49+0300
2023-04-11T19:49+0300
2023-04-11T19:49+0300
akşam postasi
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hatay
deprem
seçim
cumhurbaşkanlığı
genel seçim
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Depremin büyük yıkıma yol açtığı illerin başında gelen Hatay’da partilerin aday listelerinin nasıl karşılandığını İskenderunlu tecrübeli gazeteci Yaşar Diken, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.Gazeteci Yaşar Diken’in Hatay’daki aday listelerine yönelik aktarımları:
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radyo, hatay, deprem, seçim, cumhurbaşkanlığı, genel seçim
radyo, hatay, deprem, seçim, cumhurbaşkanlığı, genel seçim
Depremin vurduğu Hatay’da seçmen aday listeleri için ne diyor?
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İskenderunlu gazeteci Yaşar Diken, 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlerle ilgili, “Hatay’da kaç seçmen var sorusunun cevabını kimse veremez. Burada konuştuğum vatandaşlar, ‘bizi temsil edecek, bizimle gerçekten yan yana olabilecek ve hizmet getireceğine inandığımız bir siyasetçi göremiyoruz’ dediler. Burada TİP oy patlaması yapabilir” dedi.
Depremin büyük yıkıma yol açtığı illerin başında gelen Hatay’da partilerin aday listelerinin nasıl karşılandığını İskenderunlu tecrübeli gazeteci Yaşar Diken, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.
Gazeteci Yaşar Diken’in Hatay’daki aday listelerine yönelik aktarımları:
"Buradaki vatandaşların seçim diye bir derdi yok çünkü burada insan kalmadı. Hatay’ın büyük çoğunluğu göç etmiş durumda. 'Hatay’da kaç seçmen var?' sorusunun cevabını kimse veremez. Böyle bir ortamda insanlar yine de muhatap olacağı bir siyasetçi arıyor. Hatay’da AK Parti’nin 5, CHP’nin 4, TİP’in ve MHP’nin 1 milletvekilleri vardı. Burada konuştuğum vatandaşlar, ‘Bizi temsil edecek, bizimle gerçekten yan yana olabilecek ve hizmet getireceğine inandığımız bir siyasetçi göremiyoruz’ dediler."
"Vatandaşlar listelerdeki milletvekilleri için, ‘Bu güne kadar hizmet görmediğimiz, bizimle içi içe olmayan vekiller listede’ diyorlar. Hatay’ın genelinde sessizlik hakim. Vatandaşlar, depremden ve enkazdan başka bir şey düşünemiyor. Buradaki insanlar yarını değil, bugünü nasıl geçireceğini düşünüyor. İstedikleri tek şey, listede kendilerine el uzatan isimlerin olmasıydı. Hatay’a geri dönmek isteyenler var. Bugünkü ekonomik şartlar içerisinde herhangi bir şehirden Hatay’a dönmenin maliyetini karşılayamaz. Kimliğini bile alamadan canını zor kurtarmış insanlar böyle bir tabloda nasıl gelip de oy kullanmak isteyebilir? Parti bazında değil ama bazı özel isimler yol parası ve barınma ihtiyacını karşılayabilirim diyor ama bu sistemle en fazla kaç kişinin masrafını karşılayabilirsiniz? Böyle bir çağrıyı partilerden hiç duymadım."