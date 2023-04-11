Depremin vurduğu Hatay’da seçmen aday listeleri için ne diyor?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemden haber başlıkları
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AB uzmanı Baydarol: Türkiye’ye vizeyi Kenan Evren koydurdu
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçime girecek siyasi partilerin milletvekili aday listeleri açıklandı
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Finans hizmetleri ve dijitalleşen dünya
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Gündem milletvekili aday listelerinin açıklandığı 14 Mayıs seçimleri
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Avrupa'nın Çin macerası
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Aday listelerinin şifreleri
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
AK Partili Metiner’den aday belirleme sürecine tepki
18:34
116 dk
Z RAPORU
Suriye konulu dışişleri bakanları 4'lü toplantısı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve siyasi gündem
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Hikmet Çetin: Muharrem İnce bir ihtimal çekilebilir
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 33 gün kaldı
12:47
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe ve Beşiktaş haftayı kayıpsız geçti
14:06
33 dk
ANKARA FARKI
AK Parti, CHP, İYİ Parti kulislerinde konuşulanlar
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
ABD-Çin gerilimi
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
AK Parti’nin seçim beyannamesinde hangi vaatler var?
17:03
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Temsiliyet mi teslimiyet mi?
18:33
87 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230411/depremin-vurdugu-hatayda-secmen-aday-listeleri-icin-ne-diyor-1069537363.html
Depremin vurduğu Hatay’da seçmen aday listeleri için ne diyor?
Depremin vurduğu Hatay’da seçmen aday listeleri için ne diyor?
İskenderunlu gazeteci Yaşar Diken, 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlerle ilgili, “Hatay’da kaç seçmen var sorusunun cevabını kimse veremez. Burada konuştuğum... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T19:49+0300
2023-04-11T19:49+0300
akşam postasi
radyo
hatay
deprem
seçim
cumhurbaşkanlığı
genel seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063598116_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9fcc5c74e4c359064f7783d5e5865dca.jpg
Depremin büyük yıkıma yol açtığı illerin başında gelen Hatay’da partilerin aday listelerinin nasıl karşılandığını İskenderunlu tecrübeli gazeteci Yaşar Diken, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.Gazeteci Yaşar Diken’in Hatay’daki aday listelerine yönelik aktarımları:
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063598116_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a9b1645546557804ade79b484b1ab5e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
radyo, hatay, deprem, seçim, cumhurbaşkanlığı, genel seçim
radyo, hatay, deprem, seçim, cumhurbaşkanlığı, genel seçim

Depremin vurduğu Hatay’da seçmen aday listeleri için ne diyor?

19:49 11.04.2023
© SputnikAkşam Postası- ses kapağı
Akşam Postası- ses kapağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
İskenderunlu gazeteci Yaşar Diken, 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlerle ilgili, “Hatay’da kaç seçmen var sorusunun cevabını kimse veremez. Burada konuştuğum vatandaşlar, ‘bizi temsil edecek, bizimle gerçekten yan yana olabilecek ve hizmet getireceğine inandığımız bir siyasetçi göremiyoruz’ dediler. Burada TİP oy patlaması yapabilir” dedi.
Depremin büyük yıkıma yol açtığı illerin başında gelen Hatay’da partilerin aday listelerinin nasıl karşılandığını İskenderunlu tecrübeli gazeteci Yaşar Diken, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.

Gazeteci Yaşar Diken’in Hatay’daki aday listelerine yönelik aktarımları:

"Buradaki vatandaşların seçim diye bir derdi yok çünkü burada insan kalmadı. Hatay’ın büyük çoğunluğu göç etmiş durumda. 'Hatay’da kaç seçmen var?' sorusunun cevabını kimse veremez. Böyle bir ortamda insanlar yine de muhatap olacağı bir siyasetçi arıyor. Hatay’da AK Parti’nin 5, CHP’nin 4, TİP’in ve MHP’nin 1 milletvekilleri vardı. Burada konuştuğum vatandaşlar, ‘Bizi temsil edecek, bizimle gerçekten yan yana olabilecek ve hizmet getireceğine inandığımız bir siyasetçi göremiyoruz’ dediler."

"Vatandaşlar listelerdeki milletvekilleri için, ‘Bu güne kadar hizmet görmediğimiz, bizimle içi içe olmayan vekiller listede’ diyorlar. Hatay’ın genelinde sessizlik hakim. Vatandaşlar, depremden ve enkazdan başka bir şey düşünemiyor. Buradaki insanlar yarını değil, bugünü nasıl geçireceğini düşünüyor. İstedikleri tek şey, listede kendilerine el uzatan isimlerin olmasıydı. Hatay’a geri dönmek isteyenler var. Bugünkü ekonomik şartlar içerisinde herhangi bir şehirden Hatay’a dönmenin maliyetini karşılayamaz. Kimliğini bile alamadan canını zor kurtarmış insanlar böyle bir tabloda nasıl gelip de oy kullanmak isteyebilir? Parti bazında değil ama bazı özel isimler yol parası ve barınma ihtiyacını karşılayabilirim diyor ama bu sistemle en fazla kaç kişinin masrafını karşılayabilirsiniz? Böyle bir çağrıyı partilerden hiç duymadım."

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала